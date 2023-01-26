  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Логотип МОК с флагами РФ и Беларуси
Фото: ndre M. Chang/ZUMA Press Wire/picture alliance
СпортРоссия

МОК назвал условия для допуска спортсменов из РФ и Беларуси

Даниил Сотников
41 мин. назад

МОК рекомендует не допускать на международные соревнования спортсменов, которые поддерживают вторжение в Украину.

https://p.dw.com/p/4MiJK

Международный олимпийский комитет (МОК) изучит возможность допуска российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях при условии выполнения "строгих условий", сообщается на сайте организации в среду, 25 января.

МОК выделил два таких условия. Во-первых, атлеты могут участвовать в турнирах в статусе "нейтральных спортсменов" и "никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране". Второе условие - полное соблюдение Олимпийской хартии. Это означает, что к соревнованиям следует допускать лишь спортсменов, которые "не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине", и соблюдали все антидопинговые правила. "Индивидуальные проверки должны проводиться для всех заявленных спортсменов", - предложил МОК, подчеркнув, что "никому из спортсменов нельзя запрещать участвовать в соревнованиях лишь на основании его паспорта".

Исполком МОК также заявил, что другие санкции в отношении России и Белоруссии сохраняются: запрет на проведение соревнований на территории стран, запрет на национальную символику и участие представителей правительств или госчиновников в мероприятиях.

В России отрегаировали на предложения МОК

В Кремле, комментируя предложения МОК, вновь заявили, что в них "слишком много политики". "Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно - даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал предложение МОК "попыткой исправить ошибку". "Информацию со стороны МОК воспринимаю как попытку сделать шаг в сторону спортсменов. Но одновременно, к сожалению, это еще и два шага в противоположном направлении", - заявил он, подчеркнув, что ОКР "категорически не согласен с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями".

Смотрите также:

Александра Герасименя о побеге из Киева

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости (23.10.2019)

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости (23.10.2019)

Палата представителей США приняла "закон Родченкова". Также ожидалось, что на заседании WADA в Лозанне будет вынесено решение о санкциях в отношении РУСАДА, но его перенесли. От него зависит участие россиян в Олимпиаде.
23 октября 2019 г.13:41 мин.
Олимпийский и российский флаги

Немецкие СМИ о решении CAS: Тактика МОК в отношении России провалилась

Немецкие СМИ о решении CAS: Тактика МОК в отношении России провалилась

Удовлетворение Спортивным арбитражным судом исков спортсменов из России говорит о том, что вместо индивидуального подхода МОК должен был применить к РФ коллективные санкции, пишут СМИ Германии.
Политика2 февраля 2018 г.
Олимпийские кольца на фоне российского флага

Олимпийский комитет США призвал допустить к Олимпиаде-2024 спортсменов из РФ и Беларуси

Олимпийский комитет США призвал допустить к Олимпиаде-2024 спортсменов из РФ и Беларуси

Глава Олимпийского комитета США поддержала идею допустить российских и белорусских спортсменов до Олимпиады-2024 под нейтральным флагом.
Спорт12 декабря 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Участники акции в поддержку Алексея Навального в центре Берлина, 21 января 2023 года. На плакате одной участницы: "Верните Лешу в Германию".

Есть ли у Германии шанс освободить Навального?

Политика9 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Олаф Шольц на заседании бундестага 25 января

Что Шольц рассказал бундестагу о поставках танков Украине

Что Шольц рассказал бундестагу о поставках танков Украине

Политика15 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Шольц дал танки. Лукашенко зовет белорусов домой. DW Шоу

Шольц дал танки. Лукашенко зовет белорусов домой. DW Шоу

Политика19 ч. назад60:33 мин.
Карикатура - карикатурный канцлер ФРГ Олаф Шольц отпускает из рук поводок, на котором держал "леопарда" - символ танков Leopard 2, поставок которых долгое время добивалась Украина.

Немецкие "Леопарды" для Украины: Шольц отпустил поводок

Немецкие "Леопарды" для Украины: Шольц отпустил поводок

Конфликты23 ч. назад
Здание ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года

ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года

Правосудие и закон17 ч. назад
Боевой танк бундесвера Leopard-2

"Мощный сигнал Путину": СМИ ФРГ о поставках танков Украине

"Мощный сигнал Путину": СМИ ФРГ о поставках танков Украине

Конфликты18 ч. назад
Тяжелый электрический грузовик Mercedes-Benz eActros концерна Daimler Truck

Для зарядки электрогрузовиков в Германии теперь есть коридор

Для зарядки электрогрузовиков в Германии теперь есть коридор

Экономика и бизнес19 ч. назад
На главную страницу