НОК Украины поддержал предложение бойкота Олимпиады-2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины поддержал предложение бойкотировать летнюю Олимпиаду-2024 в Париже, если к ней будут допущены - даже под нейтральным флагом - спортсмены из России и Беларуси. В ходе внеочередной генассамблеи комитета в пятницу, 3 февраля, в пользу бойкота проголосовали 109 из 112 присутствовавших на заседании членов НОК, еще трое воздержались.

Кроме того, было решено до 10 февраля подготовить и направить письменные обращения к субъектам олимпийского движения: национальным олимпийским комитетам стран мира, международным спортивным федерациям по олимпийским видам спорта и другим субъектам олимпийского движения. После получения ответов планируется в течение двух месяцев провести новое заседание генассамблеи НОК, чтобы выработать окончательную позицию по участию в Играх-2024.

"Мы решительно настроены на работу против допуска спортсменов России и Беларуси на международные соревнования. Пока идет война, мы не должны их там видеть", - цитирует агентство "Укринформ" слова президента НОК Украины Вадима Гутцайта . "Если все же будут допущены российские и белорусские спортсмены к международным соревнованиям, то, по моему личному мнению, крайняя мера - бойкот Олимпийских игр", - заявил Гутцайт, который одновременно занимает должность министра молодежи и спорта страны.

МОК осудил позицию Украины

В свою очередь Международный олимпийский комитет (МОК) осудил угрозу Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже. "Крайне прискорбно обострять эту дискуссию угрозой бойкота на столь преждевременной стадии. Участие отдельных нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх в Париже 2024 года пока не обсуждалось", - отмечается в заявлении МОК, опубликованном 2 февраля.

Между тем в документе указано, что организация должна принять во внимание "серьезную озабоченность", выраженную двумя специальными докладчиками Совета ООН по правам человека. 1 февраля 2023 года спецдокладчик в области культурных прав и спецдокладчик по современным формам расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости выпустили пресс-релиз, в котором заявили: "Эксперты ООН дали высокую оценку Международному олимпийскому комитету за рассмотрение возможности разрешить отдельным спортсменам из России и Беларуси принимать участие в международных спортивных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Мы призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив недискриминацию любого спортсмена на основе его национальности".

МОК считает, что угроза бойкота Олимпийских игр противоречит основам олимпийского движения и принципам, которые оно отстаивает. Бойкот является нарушением Олимпийской хартии. "Как показывает история, предыдущие бойкоты не достигали своих политических целей и служили лишь для наказания спортсменов бойкотирующих НОК", - отмечается в документе.

Инициатива Томаса Баха

Фактически сразу после вторжения России в Украину МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Однако в декабре 2022 года его президент Томас Бах (Tomas Bach) заявил, что хочет дать российским и белорусским спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх в Париже, даже если война в Украине продолжится. 25 января МОК допустил возможность возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования под нейтральным флагом и при соблюдении ряда строгих условий, которые еще предстоит определить. Эту идею поддержали в НОК США.

Тем временем поддержку позиции Украины высказали Великобритания, Польша, а также государства Балтии и скандинавские страны.

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