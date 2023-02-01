Кафельников: Я за то, чтобы атлеты РФ выступили на Олимпиаде

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что все здравомыслящие спортсмены РФ понимают, что происходит в Украине, но требовать от них четкой позиции сегодня - кощунство.

Заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха (Tomas Bach) о том, что, возможно, российские и белорусские атлеты могли бы, выступая под нейтральным флагом, принять участие в летней Олимпиаде-2024 в Париже, вызвало бурную дискуссию. Глава МОК объяснил свою позицию тем, что отстранение спортсменов только на основании их гражданства не соответствует ценностям и миссии олимпийского движения.

Идею резко раскритиковал президента Украины Владимир Зеленский, а Владимир Кличко, олимпийский чемпион по боксу и брат мэра Киева Виталия Кличко, в своем видеообращении к Томасу Баху заявил, что подобное решение сделает МОК "соучастником этой отвратительной войны". Украина предупредила, что в таком случае может бойкотировать Игры.

Тему возможного допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже DW обсудила с самым титулованным российским теннисистом, олимпийским чемпионом Сиднея Евгением Кафельниковым. После вторжения России в Украину экс-первая ракетка мира несколько раз выступал с критикой российских властей. В частности, 24 февраля 2022 года, сразу после начала вторжения, Кафельников написал в своем Twitter: "Алчность одного человека доведет до слез многих матерей России после сегодняшнего дня" (на данный момент этот твит не открывается. Возможно, бывший спортсмен позже удалил его. - Ред.).

DW: На чьей стороне Евгений Кафельников в вопросе допуска спортсменов России и Беларуси под нейтральным флагом на Олимпиаду в Париже?

Евгений Кафельников: Вы меня спрашиваете сейчас как болельщика или как спортсмена? Если как спортсмена, то я вам скажу честно, что я в любом случае, безусловно, за то, чтобы наши атлеты вместе с белорусскими имели возможность выступить на Олимпиаде.

Век спортсмена не настолько длинный, как, допустим, у тех же самых депутатов, которые сгоряча порют ерунду, заявляя, что ни в коем случае нельзя выступать там под нейтральным флагом. Они вообще не понимают, что для многих спортсменов это может быть единственный шанс в их жизни выступить на Играх. Поэтому, да, я однозначно за то, чтобы ребята выступили под нейтральным флагом, если будет такая возможность.

Возможно, и в МОК поняли, что любая Олимпиада без участия российских спортсменов - она немножко не такая, какой должна быть. Я говорю это безотносительно того, что сейчас происходит в Украине.

- В том то и дело, что довольно трудно сейчас воспринимать происходящее безотносительно войны в Украине. Наш коллега белорусский журналист Дмитрий Навоша считает, что спортсмены должны перестать отмалчиваться и четко занять антивоенную позицию. Ты согласен?

Фото: DW/Nemtsova.Interview

- Я думаю, что ни в коем случае нельзя ставить нашим спортсменам, которые хотят выступать под нейтральным флагом и которые, наверное, будут выступать, какие-то ультиматумы. Полагаю, что в любом случае МОК не будет заставлять наших атлетов подписывать какие-то либо бумаги подобного содержания или ставить ультиматум: либо вы подписываете, либо не участвуете. В МОК все прекрасно понимают ситуацию с российскими спортсменами.

- Это не вопрос ультиматумов. Вопрос в том, что надо как-то определиться. Вот, к примеру, Андрей Рублев или Дарья Касаткина высказались против войны, и это не мешает им оставаться прекрасными теннисистами. Или надо понимать, что спортсмены, которые остались в России, являются заложниками государства?

- Поймите ситуацию. Я думаю - мы все против того, что сейчас происходит. Честно говоря, любой нормальный здравомыслящий человек понимает, что этот полный кошмар нужно, безусловно, заканчивать. Но спортсмены, которые находятся сейчас у нас в стране, не могут в открытую прямо так говорить. Потому что, это, безусловно, чревато последствиями. И чтобы понимать это, не нужно быть Энштейном.

Я думаю, что большинство здравомыслящих спортсменов прекрасно осознают происходящее. И надеюсь, что в нашем Олимпийском комитете, и в министерстве спорта, и даже внутри администрации президента все прекрасно все понимают, и никто не будет ставить палки в колеса и всячески не давать нашим спортсменам выступить на Играх под нейтральным флагом.

- Проблема ведь еще и в том, что победы российскихт спортсменов используются пропагандой.

- Это правда, но тут ничего нельзя сделать. Многие ведь, наверняка, видели ролик, как Александр Лукашенко поднимал тост за победу Арины Соболенко на Открытом чемпионате Австралии по теннису. И что здесь спортсменка должна была, по вашему, сказать? "Господин президент, зачем вы используете меня в этих целях?".

- Но есть и другой пример, который мы как ра обсуждали с Дмитрием Навошей. Есть другая прекрасная спортсменка, баскетболистка, которая выступает в Великобритании. Клуб, за который она играет, выиграл очень престижный турнир, но, поскольку она открыто и очень активно выступает против режима Лукашенко, ее никто с победой не поздравил (речь о Екатерине Снытиной, выступающей за London Lions, которая 29 января выиграла Кубок Великобритании. - Ред.).

- Это, наверное, немного разные случаи. Арина Соболенко вместе со своими родителями живет в Минске (сама Соболенко говорит, что живет в Майами. - Ред.). Я, честно говоря, не знаю о какой баскетболистке идет речь, но, наверняка, она уже живет в Англии и определилась со своим будущим. Действительно, российские и белорусские спортсмены оказались в трудной ситуации и поэтому требовать от них четкой позиции в данном случае, как мне кажется, кощунство.

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