Из большого спорта - в изгнание: белорусские атлеты о жизни за границей

Еще несколько лет назад они были национальными героями - звездами белорусского спорта. Но когда после выборов 2020 года они проявили солидарность с протестующими и открыто выступили против режима Лукашенко, их спортивной карьере на родине пришел конец. Мы поговорили с белорусскими спортсменами, которые были вынуждены уехать из страны о том, как сложилась их жизнь в изгнании.

Легкоатлетка Тимановская ждет смены спортивного гражданства

За судьбой белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской во время Олимпиады-2020 в Токио, без преувеличения, следил весь мир. Она тогда приехала на соревнования, чтобы выступить в беге на 100 и 200 м, но тренеры без ведома спортсменки включили ее в списки на участие в эстафете 4 по 400 метров.

Кристина Тимановская

В соцсетях бегунья возмутилась такому решению, так как ранее не участвовала в соревнованиях на 400 м на профессиональном уровне. В итоге ее отстранили от Игр и пытались насильно вернуть на родину.

В токийском аэропорту легкоатлетка отказалась сесть в самолет и обратилась за помощью к японской полиции. Через какое-то время Тимановская смогла получить гуманитарную визу и улетела в Польшу.

Вот уже полгода она живет и тренируется в Варшаве, польское правительство выделило Тимановской охрану. "С самого начала я сказала, что хочу продолжать спортивную карьеру в польской сборной. Пока решался этот вопрос, мне предложили вступить в спортивный клуб, через месяц я начала тренироваться. Сейчас начат процесс смены спортивного гражданства", - рассказывает легкоатлетка.

В Варшаве Тимановская смогла реализовать давнюю задумку - создала свой бренд спортивной одежды be_strong. "Часть вещей украшает сердце. Оно сложено из слов поддержки, которые мне присылали люди: be strong, be brave, don't give up, believe in freedom", - рассказывает спортсменка. В планах у Кристины - летняя коллекция и, возможно, создание одежды для домашних тренировок.

Баскетболистка Снытина успешно выступает в чемпионате Турции

Экс-капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина не была на родине полтора года, с тех пор, как в августе 2020-го, еще до президентских выборов, уехала работать по контракту в Турцию.

События в Беларуси не смогли оставить спортсменку равнодушной. "Первые несколько дней я не могла связаться с родными и друзьями в Минске, потом начала узнавать, что моих близких и многих болельщиков задерживали, избивали. Молчать в такой ситуации я не могла, я просто поддержала людей, которые всю мою спортивную карьеру поддерживали меня", - рассказывает баскетболистка.

Екатерина Снытина

Несмотря на стресс из-за событий в Беларуси, Екатерина Снытина в 2020 году провела удачный сезон - команда, за которую выступает белоруска, заняла третье место в турецком чемпионате. В нынешнем сезоне, по словам Снытиной, они тоже неплохо выступают - пока примерно на 3-4 месте в чемпионате, вошли в топ-16 Еврокубка.

"Когда в мае закончился контракт, я думала возвращаться в Беларусь, но поняла, что этого делать не стоит. Приехала в Литву, где осталась на все лето. Оно выдалось насыщенным, я участвовала в акциях солидарности, протестах, снималась в интервью, рассказывала о ситуации в Беларуси. После окончания сезона, если ничего не изменитcя, планирую вернуться в Вильнюс, мне там комфортно",- отмечает спортсменка.

Гимнаст Букин снова будет выступать в Цирке дю Солей

Бывший член национальной сборной по спортивной гимнастике, артист Цирка дю Солей Семен Букин уехал из Беларуси чуть больше года назад. В ноябре 2020 г. Букина задержали на одном из воскресных протестных маршей. Его избили и пометили жгучей краской, в изоляторе не кормили несколько дней. После 15 суток административного ареста, спортсмена предупредили, что он "на карандаше" и ему стоит уехать из страны. Букин какое-то время пробыл в Украине, затем в Польше, после получил работу тренера в Стокгольме.

Семен Букин

"Почти год работал в мужской гимнастике с детьми, подростками и взрослыми, но ушел до окончания контракта. Это был эмоционально тяжелый год, не видишь родных, друзей, кроме того, моих друзей задерживали, я очень переживал", - рассказывает Семен. Пока он находится у сестры в Польше, но в феврале у Букина начинается новый контракт с Цирком дю Солей, подробности пока не разглашаются.

Между тем гимнаст признается, что мечтает вернуться в Беларусь: "Если ситуация в стране изменится, несомненно вернусь. Это самая большая мечта. Вопрос, каким будет курс. Если это будет марионеточное правительство России, то не приеду, не хочу жить под московской оккупацией".

Подопечная тайбоксера Гуркова стала чемпионкой мира

Многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу, вокалист панк-группы BRUTTO Виталий Гурков вот уже полтора года живет в Киеве. Он уехал из Беларуси еще до 9 августа 2020 года - сначала у группы были выступления в Украине, после, увидев, как разворачиваются события на родине, Виталий решил не возвращать.

Виталий Гурков

"Мне было понятно, что с моими взглядами, там будет невозможно жить. Тяжело было переживать то, что происходило в Беларуси. Моховик был запущен, люди попали между молотом и наковальней. Половина не знала, что будут такие события и свято верила в слова тех, кто призывал их выходить (на протесты - Ред.)", - говорит спортсмен.

Виталий Гурков не скрывает, что не является сторонником Светланы Тихановской, Виктора Бабарико или объединенного штаба оппозиции.

Спортсмен признается, что ему эмиграция далась легче, чем многим белорусам, поскольку это было взвешенное решение. Практически сразу Виталий начал работать тренером. Со временем стали появляться ученики, которые хотели участвовать в спортивных соревнованиях. Среди них - Мария Берко. Под руководством Гуркова она заняла второе место на чемпионате Украины, победила на чемпионате среди молодежи до 23 лет и на Кубке Украины, попала в сборную страны и привезла бронзу с мирового первенства.

Между тем Виталий Гурков не исключает, что и сам может вернуться на ринг. Не менее важная часть жизни собеседника DW, по его cобственному признанию, - это музыка и работа в группе BRUTTO. В планах - новые выступления и записи.

Что касается возвращения в Беларусь, то, по словам спортсмена, пока он не видит для этого предпосылок. "Надо, чтобы люди сделали какие-то выводы, выбор, чтобы поняли, чтó для Беларуси Россия. Думаю, это очень сложный процесс. Это будет тлеть еще лет десять. В таком режиме я бы жить не хотел, - делится Виталий Гурков. - Мне бы хотелось жить в независимой стране, где люди уважают свой язык, культуру, могут свободно думать, высказывать свои мысли, строить независимую страну, без влияния России, а не возвращаться в "совок", который у нас существует до сих пор".

От редакции: Пока готовился этот материал, стало известно, что еще две белорусские спортсменки, лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович, были отстранены от международных соревнований за их политическую позицию.

