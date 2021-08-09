Кристина Тимановская пожертвовала свою медаль пострадавшим спортсменам

Белорусская бегунья Кристина Тимановская продала на интернет-аукционе eBay серебряную медаль, завоеванную в командной эстафете на II Европейских играх в Минске в 2019 году. Полученная сумма размером 21 тысяча долларов будет направлена в Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС), занимающийся помощью спортсменам, пострадавшим от действий режима Александра Лукашенко. Об этом фонд сообщил в пятницу, 27 августа.

Имя и страна проживания покупателя медали не уточняется. "Я очень счастлива, что мы смогли продать медаль. Даже не ожидала, что ее купят за такую сумму. Покупателя пока не знаю, но хотела бы с ним познакомиться. Сумма очень большая и мы направим ее на благое дело: на помощь мне и пострадавшим спортсменам, на их подготовку, на соревнования", - цитирует слова Тимановской Telegram-канал БФСС.

Давление на Тимановскую и ее отъезд в Варшаву

В ходе Олимпиады-2020 в Токио Кристина Тимановская должна была соревноваться на дистанциях 100 и 200 метров. После того, как две белорусские спортсменки не были допущены к участию в эстафете 4 по 400 метров из-за недостаточного количества допинг-проб, Национальный олимпийский комитет Беларуси включил в список атлетов на этой дистанции Тимановскую, которая никогда ранее не участвовала в соревнованиях на 400 м на профессиональном уровне. 30 июля бегунья резко отреагировала на это решение в Instagram, обвинив белорусских чиновников.

1 августа легкоатлетка сообщила, что по распоряжению из Минска ее отстранили от участия в Играх и пытаются насильно вывезти в Беларусь. В токийском аэропорту она отказалась от посадки в самолет и обратилась за помощью к полиции. Международный олимпийский комитет 3 августа объявил, что проведет собственное расследование инцидента с Тимановской. Сама спортсменка, получившая гуманитарную визу в Польшу, 4 августа вылетела через Вену в Варшаву. Оппозиция и правозащитники уверены, что решение о вывозе Тимановской с Олимпийских игр принял лично правитель Беларуси Лукашенко.

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