Тимановская на Олимпиаде в Токио: бег с препятствиями от Лукашенко

Бегунью Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио в Беларусь после критики в адрес тренеров. У Лукашенко - свои виды спорта для белорусских олимпийцев, считает Сергей Елкин.
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