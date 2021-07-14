 Олимпиада-2020: в Токио МОК разрешил атлетам немного политики | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 14.07.2021

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Мир

Олимпиада-2020: в Токио МОК разрешил атлетам немного политики

Перед летней Олимпиадой в Японии МОК чуть смягчил трактовку спорной 50-й статьи Олимпийской хартии. Спортсменам во время Игр разрешено высказываться на политические темы, но не всегда и не везде.

Олимпийский стадион в Токио

Олимпийский стадион в Токио

То, о чем Международный олимпийский комитет (МОК) объявил в преддверии летних Олимпийских игр в Токио, - это совсем не реформа, когда речь идет о зрелых спортсменах, уверен Роб Келер. "Они говорят, что изменили правила, но на самом деле не сделали этого", - сетует глава международной организации Global Athletes, критикуя разработанные МОК рекомендации для Олимпиады в Японии. Они касаются того, в какой степени атлетам позволено во время соревнований выражать их мнение по поводу актуальных политических и общественных событий.

Рекомендации МОК

В МОК, разумеется, оценивают ситуацию совсем иначе. Предложенные в рамках рекомендаций правила поведения предоставят спортсменам "дополнительную ясность и помощь в отношении использования многочисленных возможностей, которые доступны им для выражения своего мнения, в том числе на спортивных площадках перед началом соревнований", отмечают в МОК.

Штаб-квартира МОК в Лозанне

Штаб-квартира МОК в Лозанне

Олимпийцам разрешено на играх в Токио выражать свое мнение на политические темы в микст-зонах, где они отвечают на вопросы журналистов, на пресс-конференциях, во время интервью, а также на собраниях команд или через социальные сети. Непосредственно в местах проведения состязаний политические заявления и жесты разрешены только в том случае, если они "не направлены прямо или косвенно против людей, стран, организаций и/или их достоинства" и "не создают помех", например подготовке других спортсменов или команд к их выступлениям.

Коленопреклонения в знак протеста против расизма, которые имели место перед некоторыми матчами только что закончившегося футбольного Евро-2020, также разрешены на Олимпийских играх в Токио.

Некоторые вещи остаются табу для спортсменов на Олимпиадах

Однако политические заявления запрещены во время вручения медалей, на церемониях открытия и закрытия Игр и в Олимпийской деревне. Действия, подобные тому, что совершили на Олимпиаде в Мехико в 1968 году победитель и бронзовый призер забега на 200 метров Томми Смит и Джон Карлос, по-прежнему запрещены.

Томми Смит и Джон Карлос выражают протест против расизма в США на церемонии награждения на Олимпиаде в Мехико

Томми Смит и Джон Карлос выразили протест против расизма в США на церемонии награждения

Тогда, напомним, два чернокожих спринтера подняли вверх руки со сжатым кулаком в черных перчатках во время исполнения американского гимна на церемонии награждения, протестуя таким образом против расизма в США. После этого оба были исключены из команды и вынуждены были покинуть Олимпиаду.

Если же спортсмен в знак протеста против дискриминации по признаку пола закутается в радужный флаг, когда национальные сборные будут участвовать в церемонии открытия Игр в Токио, он или она должны считаться с тем, что далее, вероятно, столкнутся с санкциями со стороны МОК или, по крайней мере, с дисциплинарным разбирательством.

Подавляющее большинство против излишней политизации?

"Защита" соревнований, церемоний и Олимпийской деревни - это "желание подавляющего большинства спортсменов, выраженное в нашем глобальном опросе", заявила Кирсти Ковентри, председатель комиссии спортсменов МОК. 37-летняя пловчиха из Зимбабве на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008-м выиграла два золота, четыре серебра и одну бронзу, а сейчас является министром спорта своей страны. По данным МОК, в опросе, проведенном комиссией спортсменов, приняли участие более 3500 атлетов из 185 стран.

Кирсти Ковентри и две другие медалистки чемпионата мира по плаванию на 400 м комплексом, 2009 год

Кирсти Ковентри (на фото справа) выиграла на двух Олимпиадах 2 золота, 4 серебра и одну бронзу

Запрет на политические действия на Олимпийских играх закреплен в пункте 2 статьи 50 Олимпийской хартии. "На олимпийских площадках, объектах и в других зонах запрещаются любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера", - сказано в нем. Независимые представители спортсменов давно призывают к полной отмене этого правила. МОК отвергает это предложение.

Black Lives Matter не ниже "рекомендованного" уровня

Максимилиан Кляйн (Maximilian Klein) из организации Athleten Deutschland, представляющей более 1000 спортсменов Германии, в этой связи не скрывает своего разочарования. "Предполагаемое смягчение 50-й статьи Олимпийской хартии оказалось намного ниже наших ожиданий, - признался Кляйн в беседе с DW. - Они продолжают игнорировать основную проблему - ограничения в целом свободы выражения спортсменами мнений. Вместо того, чтобы решить этот главный вопрос надлежащим образом, МОК определяет место и время для выражения мнения".

Комиссия спортсменов МОК даже представила рекомендации в отношении того, сторонниками каких ценностей должны объявлять себя спортсмены на Олимпиаде в Токио. Предложены термины, которые можно напечатать на экипировке: "мир", "уважение", "солидарность", "инклюзивность", "равенство". Например, лозунг "Жизни черных имеют значение", говорит Кляйн, не был бы желанным посланием для МОК: "Эта излишняя опека атлетов показывает, что МОК придает большее значение "политическому нейтралитету", чем их правам человека".

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    Автор: Александр Дельфинов


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