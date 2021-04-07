Китай призвал не политизировать Олимпийские игры

Китай подверг острой критике обсуждение отдельными странами возможного отказа от участия в предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских играх в Пекине. С заявлением на этот счет в среду, 7 апреля, вступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Политизация спорта идет вразрез с Олимпийской хартией, наносит ущерб интересам всех спортсменов и международному олимпийскому движению", - подчеркнул он.

США и возможный бойкот Игр

Комментарий Чжао Лицзяня последовал на фоне заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о том, что США хотят обсудить с союзниками возможный бойкот предстоящих Игр.

Представитель внешнеполитического ведомства Китая в свою очередь выразил уверенность, что Пекин сможет со всеми участниками обеспечить проведение успешной Олимпиады.

Токио заявляет, что не ведет обсуждений с Вашингтоном

Между тем генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като уже поспешил сообщить, что Токио не обсуждает с Вашингтоном перспективу бойкота Игр.

"Между Японией и США не ведется обсуждений, связанных с подходом к Олимпийским играм в Пекине", - отметил он. В то же время Като подчеркнул, что японская сторона "серьезно обеспокоена" с ситуацией с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Обвинения в связи с нарушением КНР прав человека

Представитель Госдепа Прайс на брифинге для журналистов заявил, что обсуждение возможного отказа от участия в Олимпиаде ведется в свете недавних обвинений Китая в нарушении прав человека, однако "до Игр еще остается время, и пока нет необходимости в каких-то сроках".

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что хочет направить делегацию в СУАР, чтобы проследить за ситуацией с мусульманскими меньшинствами там, и обсуждает это вопрос с китайской стороной.

В феврале 180 правозащитных организаций и представителей живущих в КНР меньшинств обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года. Игры в Пекине запланированы на период с 4 по 20 февраля.

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