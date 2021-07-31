Коснется ли ужесточение курса властей Беларуси и малого бизнеса
Как изменилась жизнь представителей малого бизнеса за время политического кризиса в Беларуси, и готовы ли они сворачивать свою деятельность или же видят перспективы для развития - у DW.
На совещании с белорусским Совмином Александр Лукашенко заявил 22 июля, что "не отстанет" от правительства, пока не будет создана система по регулированию базовых форм предпринимательской деятельности. По его выражению, в Беларуси создан "колоссальный офшор, где люди ничего не платят", но считаются индивидуальными предпринимателями (ИП). Более того, по словам Лукашенко, в стране "скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов". Между тем, по данным официальным статистики, на начало 2021 года в Беларуси всего проживало 9 миллионов 349 тысяч 645 человек.
Налоговый вопрос
Все та же официальная статистика утверждает, что на 1 июня в стране насчитывалось 274 323 индивидуальных предпринимателя. Тенденция такова, что за последние полтора года имеющих этот статус граждан стало почти на 40 тысяч меньше. Также сокращается и число юридических лиц.
Сборку мебели власти Беларуси считают высокодоходным видом бизнеса
Что же касается желания руководства страны "навести порядок" в отношении индивидуальных предпринимателей и самозанятых, то еще в феврале 2021 года появлялась информация, что для ИП могут ввести существенные изменения, увеличив налоговую нагрузку. Для ряда видов деятельности, которые белорусские власти считают высокодоходными (например, сборка мебели, отделочные работы и оказание услуг в сфере ЖКХ), рост налогов предполагался до 16%.
Комментируя итоги совещания от 22 июля, министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов подтвердил, что подходы к налогообложению мелкого бизнеса действительно хотят изменить, но сделать это планируется к 2023 году. "С точки зрения налогов у нас появилось слишком много различных режимов, которые позволяют скрывать возможные доходы или минимизировать их", - так пояснил глава Минфина необходимость изменений.
Предприниматели устали от прессинга со стороны властей
В бизнес-среде с недоумением восприняли заявления Александра Лукашенко по поводу ИП. Хотя, как отмечает представитель республиканского Союза предпринимателей по Брестской области Петр Комякович, его коллеги через многое прошли и их трудно чем-то удивить.
Петр Комякович
"О каком офшоре идет речь? У нас налоговая нагрузка, вместе с социальными и другими выплатами, уже доходит под 50%. При этом поддержки со стороны государства практически не ощущаем, зато чувствуем на себе постоянное давление", - возмущается Комякович.
Выдерживают этот прессинг далеко не все. По разным оценкам, за последние полгода из Брестской области уехали за рубеж от 1500 до 3000 предпринимателей. Как правило, для дальнейшего ведения своей деятельности они выбирают соседние государства - Польшу, Латвию, Литву и Украину, поскольку лучше знакомы с бизнес-режимом там.
Последствия коронавируса
Брестские предприниматели, которые пока все же остаются на родине, не скрывают, что вести бизнес стало очень сложно. Елена, владеющая торговым павильоном по продаже одежды на рынке в центре города, делится, что самым серьезным вызовом в начале 2020 года стала пандемия.
Из-за пандемии многие ИП в Беларуси вынуждены были закрыть свои торговые точки
Хотя белорусские власти карантин не объявляли, "многие люди стали придерживаться самоизоляции и гораздо меньше ходить не только по магазинам одежды, но и за продуктами", констатирует Елена. По ее словам, пришлось даже на несколько месяцев закрыть торговую точку, поскольку снизился не только спрос со стороны покупателей, но и из-за закрытой границы не было возможности привезти товар, который закупался в Польше.
К этим проблемам добавилось обесценивание белорусского рубля и, как следствие, рост платежей за аренду, которые привязаны к курсу евро и доллара. "Пришлось искать новые варианты для доставки товара, однако ситуация если и меняется, то в худшую сторону, и я уже не исключаю, что павильон придется закрыть окончательно", - посетовала брестская предпринимательница.
Исчезает белорусский средний класс
Еще один житель Бреста, представившийся Андреем, занимается изготовлением мебели на заказ и ранее - помимо производственных помещений - также имел торговую точку, от которой пришлось отказаться (она стала непозволительной роскошью).
Андрей считает, что не только коронавирус стал причиной нынешних проблем у занятых в сфере малого бизнеса. "К этому давно шло, а пандемия просто ускорила процесс и обнажила слабые места белорусской экономической системы", - убежден предприниматель. По его мнению, в стране сейчас исчезает средний класс: кто был богат, становится еще богаче, а мелкий бизнес нищает. При этом государство, продолжает Андрей, не только не прилагает усилий для поддержки малого и среднего предпринимательства, но и еще больше усугубляет положение разговорами о повышении налогов.
"Со стороны это выглядит, как попытка провести зачистку частного сектора, чтобы некоторые предприниматели снова вернулись в качестве наемных работников на госпредприятия, хотя это вряд ли поможет нормальному развитию экономики", - отмечает брестчанин. Тем не менее Андрей и его окружение надеются, что кризис удастся пережить с минимальными потерями и как-то удержаться на плаву: "Надеюсь, что власти все-таки осознают: нельзя плевать в колодец, из которого воду пьешь, затаптывая предпринимательство и вынуждая инициативных людей покидать страну".
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.
Автор: Янина Мороз
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