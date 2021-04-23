 Спад на фоне пандемии и репрессий: что происходит с белорусской экономикой | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 23.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Спад на фоне пандемии и репрессий: что происходит с белорусской экономикой

Плачевное состояние экономики Беларуси связано с пессимистическими ожиданиями населения и бизнеса, считают экономисты. Люди опасаются усиления репрессий и вызванных ими негативных экономических мер.

Работницы швейной фабрики в Орше

На экономику Беларуси негативно влияют политический кризис и пандемия коронавируса

Рекордный размер госдолга, стремительное сокращение золотовалютных резервов и рост дефицита бюджета - экономические показатели Беларуси  в последнее время не дают повода для оптимизма. С одной стороны, они явились следствием пандемии коронавируса, затронувшей весь мир, а с другой - масштабного политического кризиса в стране и репрессий со стороны властей, ставших поводом для введения западных санкций. Что происходит с национальной экономикой и каковы прогнозы ее дальнейшего развития, DW спросила у белорусских экономистов.

Политический кризис и наследие пандемии

Золотовалютные резервы Беларуси за первый квартал этого года сократились на 529 млн долларов (7,3%), - вдобавок к тому, что в прошлом году они уменьшились на 1,9 млрд долларов (20,5%). Кроме того, страна накопила рекордный внешний долг - более 40 млрд долларов, а дефицит бюджета продолжает расти и за январь-февраль достиг 1,3 млрд рублей.

Причинами того, что экономика Беларуси сейчас находится в столь плачевном состоянии, директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова называет политический кризис, и отчасти - влияние пандемии коронавируса. "Целый ряд предприятий находится в плохом финансовом положении - это видно по сбору налога на прибыль. Можно предположить, что многие экспортируют себе в убыток или с небольшой прибылью, что отражается на бюджете, который, к тому же, вынужден тратить больше на здравоохранение", - поясняет Борнукова.

Белорусские рубли

Жители Беларуси скупают иностранную валюту, не доверяя национальной

Большой госдолг был накоплен у Беларуси уже давно. "Проблема в том, что он у нас внешний и в валюте, и выплачиваем мы его за счет золотовалютных запасов. Не помогает даже хороший экспорт и положительное сальдо торгового баланса, ведь население продолжает покупать валюту, хотя в 2018-2019 годах люди ее продавали, пополняя тем самым резервы", - говорит экономист. Активная покупка жителями Беларуси валюты, по ее словам, - это отражение политического кризиса и растущего недоверия к рублю.

Плохие симптомы - недоверие и неопределенность

То, что сейчас происходит с экономикой Беларуси, можно охарактеризовать двумя словами: недоверие и неопределенность, говорит Борнукова. "Это выражается в том, что потребители меньше потребляют, а производители меньше инвестируют. И результат этого отражается в данных: реальные доходы, вроде бы, растут, как и экспорт, а розничный товарооборот и инвестиции - нет". Для банковской системы, по словам экономиста, отсутствие доверия означает, что те депозиты, которые население отозвало из банков, в ближайшее время не вернутся.

О недоверии, неопределенности и негативных ожиданиях населения как причинах текущей экономической ситуации говорит и директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик. Он основывается на данных ежемесячного мониторинга бизнес-настроений Исследовательского центра ИПМ и оценках мнений аудитории телеграм-канала Кастрычницкого (Октябрьского) экономического форума.

"Неопределенность является ключевым препятствием для инвестиций. Это видно не только из мониторинга бизнес-настроений, но и из макроэкономических данных: из-за негативных ожиданий инвестиционная активность в прошлом году сильно сократилась, в четвертом квартале и вовсе упала на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по данным национальных счетов). Этот год тоже начался падением активности инвесторов", - констатирует эксперт. О негативных ожиданиях населения свидетельствует, по его словам, и спад потребительской активности: "когда человек не уверен в будущем, он не совершает крупных покупок и придерживает деньги "на черный день". 

Санкции сказываются на рефинансировании госдолга

Светлана Тихановская на встрече с главами МИДов стран-членов ЕС показывает фотографию избитого силовиками демонстранта

Западные санкции по отношению к Беларуси вселяют неуверенность в инвесторов

На экономическую ситуацию в Беларуси, как отмечают независимые экономисты, также негативно влияют санкции Евросоюза  и угроза введения санкций со стороны США. "Но речь идет не о макроэкономическом эффекте, его как раз нет. Дело даже не в санкциях, а в угрозе санкций и репутационных издержках. Это приводит к тому, что мы не можем рефинансировать наш огромный внешний долг на любых зарубежных рынках кроме российского”, - считает Катерина Борнукова.

Александр Чубрик также отмечает, в первую очередь, репутационные последствия санкций: падение доверия у международных инвесторов и, как следствие, проблемы с поиском рынков рефинансирования: "Сейчас мы можем полагаться только на собственные ресурсы и российские деньги. А при ограниченных источниках финансирования власти время от времени вынуждены тратить деньги из резервов, и создается непростая ситуация".

Без прекращения репрессий развития экономики не будет

Аналитик провластного Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Катерина Речиц в колонке для БелТА, в свою очередь, отмечает позитивный официальный прогноз развития белорусской экономики и прирост ВВП в 2021 году на 1,8%.

По словам аналитика БИСИ, независимые центры, в частности, BEROC и ИПМ, которые говорят о влиянии нестабильной политической ситуации на экономику, "изобилуют поверхностными публикациями с критикой ради критики" и формируют "тревожно- депрессивный образ будущей белорусской экономики", в то время как власти пытаются стимулировать экономическую активность.

"Ключевое значение имеет доверие общества к предлагаемым моделям. Результаты реализации программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы будут способствовать повышению доверия к белорусской экономической модели и усиливать позитивную составляющую прогнозов в отношении Беларуси", - считает Речиц.

Вместе с тем независимые экономисты сходятся во мнении, что пока ситуация с белорусской экономикой не критичная и на этот год резервов и запасов хватит. "Однако если грянет следующий кризис, то у нас уже не будет подушки безопасности, чтобы с ним справиться", - говорит Борнукова. По ее словам, текущая экономическая ситуация должна побудить власти прекратить репрессии, но пока этого не происходит.

Экономист Чубрик, говоря о будущем, указывает, что экономические агенты не знают, чего ждать, опасаясь неприятных "сюрпризов". "Одни из основных опасений людей и бизнеса - страх того, что преследования по политическим мотивам и негативные экономические меры будут усиливаться, - отмечает он. - Эти риски лежат в основе неопределенности, а любая неопределенность - это начало порочного круга, когда мы скатываемся в рецессию, хотя могли бы ее избежать".

Негативные экономические ожидания, считает Чубрик, будут сдерживать рост белорусской экономики даже на фоне неплохой ситуации в мировом масштабе. "Чтобы устранить факторы, которые лежат в основе негативных ожиданий, нужно восстанавливать нормальную коммуникацию с обществом и предпринимать шаги, которые убедят людей и бизнес в том, что риски уходят", - резюмирует экономист.

Смотрите также:

  • Мужчина бросает бюллетень в урну для голосования

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс демократии

    При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

  • Мужчина кладет пачку долларов в карман

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень восприятия коррупции

    Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).

  • Человек смотрит в бинокль

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Условия для ведения бизнеса

    В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".

  • Женщина в пекарне

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Гендерное неравенство

    В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.

  • Один из торговых центров в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни

    Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).

  • Демонстрация в Минске, участники которой требуют освободить журналистов

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Уровень свободы СМИ

    По уровню свободы прессы Беларусь находится на 153-м месте из 180. Рядом в рейтинге 2020 года - Бруней и Турция. Россия - на 149-й строчке, Украина - на 96-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.

  • Танки на военном параде в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Рейтинг милитаризации

    Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.

  • Девушка на фоне жилого комплекса в Минске

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Всемирный индекс счастья

    В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.

  • Прохожие на улицах Минска

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс человеческого развития

    При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.

  • Женщина держит в руке паспорт Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Свобода перемещения

    В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.

  • Одно из почтовых отделений в Беларуси

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Почтовые услуги

    Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.

  • Мужчина на лодке о время паводка в Гомельской области

    Беларусь в различных мировых рейтингах

    Индекс глобальных климатических рисков

    В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 03:18

Против репрессий режима Лукашенко: немецкие депутаты взяли шефство над политзаключенными в Беларуси (16.04.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Беларуси: что изменилось по сравнению с первой волной? (22.12.2020)  

Протестная весна в Беларуси: чего боится Лукашенко на самом деле?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Какого Ленина скрывали в СССР  

Готовила ли Россия наступление на Украину: выводы западных аналитиков  

За какие садовые работы штрафуют в Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Telegram: Что там у немцев?

Twitter: новости DW

Facebook: сообщество DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

YouTube: DW репортажи