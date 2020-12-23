 США расширили санкции в отношении Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.12.2020

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Беларусь

США расширили санкции в отношении Беларуси

Госдепартамент США распространил визовые ограничения еще на 39 человек за подрыв демократии в Беларуси. А Минфин США ввел санкции против ЦИК Беларуси, минского ОМОНа и подразделения спецназа "Альфа".

ОМОН на акции протеста в Минске

ОМОН на акции протеста в Минске, ноябрь 2020 года

Госдепартамент США ввел визовые ограничения в отношении 39 человек, ответственных за "подрыв белорусской демократии". Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сообщил в среду, 23 декабря. Подобные ограничения касаются уже 63 человек, добавил он. Вашингтон продолжает поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси, нарушений прав человека и последующих репрессий, подчеркнул Помпео. "Мы поддерживаем отважный белорусский народ и его право на свободные и справедливые выборы", - резюмировал глава Госдепа.

Санкции Минфина США: ЦИК Беларуси и минский ОМОН

В то же время Министерство финансов США ввело санкции в отношении Центральной избирательной комиссии Беларуси, подразделения "Альфа" Комитета госбезопасности, ГУВД минского горисполкома и минского ОМОНа. Кроме того, в санкционный перечень Минфина вошел первый заместитель главы белорусского МВД Геннадий Казакевич.

"Белорусы беспрестанно пытаются мирным путем реализовать свои базовые демократические права, на что государство неоднократно отвечает жестоким подавлением", - говорится в заявлении министра финансов Стивена Мнучина. Подобные действия со стороны официального Минска неприемлемы, подчеркнул он.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более четырех месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, прошедших 9 августа. ЦИК вновь объявил победителем выборов Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума совета были либо арестованы, либо оказались за границей.

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  • Мурал с изображением диджеев

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    В одном из минских дворов появилось изображение двух диджеев, которые в разгар президентской кампании поставили на официальном мероприятии в столице песню Виктора Цоя "Перемен". Она также стала одним из символом протестов в Беларуси. Городские власти несколько раз пытались убрать изображение диджеев, но его восстанавливали снова. А потом местные жители встали на его защиту.

  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

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  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


Контекст

Белорусские силовики давят на протестующих через органы опеки

Приличные семьи в Беларуси могут стать вдруг "неблагополучными", если родители участвуют в акциях протеста против Лукашенко. Особенно остро давление силовиков на них проявляется в регионах.  

Аудио- и видеофайлы по теме

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Депутаты бундестага о Лукашенко и ситуации в Беларуси (10.12.2020)  

Светлана Тихановская: "Официальных контактов с Россией у нас, к сожалению, не было" (15.12.2020)  

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