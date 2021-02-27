Введет ли Евросоюз экономические санкции против режима Лукашенко?

Хотя после президентских выборов в Беларуси Евросоюз ввел уже три пакета санкций, режим Александра Лукашенко не идет на диалог с протестующими и оппозицией. Поскольку "репрессии и преследования" в стране продолжаются, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель объявил, что в Брюсселе "рассмотрят" принятие дальнейших санкций.

Тихановская призывает ЕС к реальным действиям

Это заявление глава европейской дипломатии сделал еще в феврале. Отвечая на вопрос корреспондента DW, Боррель тогда уточнил, что этим вопросом уже занимаются рабочие группы в Совете ЕС, который за санкции и отвечает. "Мы готовы пойти дальше. И мы сделаем это", - добавил он.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас, Светлана Тихановская и Жозеп Боррель в Брюсселе, 21 сентября 2020 г.

Тем временем белорусская оппозиция ведет активный диалог с представителями ЕС и его государств-членов, призывая пойти на решительные меры. "Пришло время реальных действий", - заявила 10 марта Светлана Тихановская.

Как стало известно корреспонденту DW от двух источников в дипломатических кругах ЕС по состоянию на 11 марта, пока продолжаются неформальные дискуссии по четвертому пакету санкций.

"Позорные" и "нерешительные" санкции ЕС в отношении Минска

Зампредседателя делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Карин Карлсбро в интервью DW назвала принятие нового санкционного списка "важным". "Политика и стратегия ЕС в отношении Беларуси должна основываться на двух элементах: санкциях и солидарности. Нужны целевые, острые и эффективные санкции, направленные на людей, ответственных за происходящее в Беларуси, за все эти ужасные нарушения прав человека", - считает шведка Карлсбро из либеральной фракции "Обновить Европу".

Она недовольна введенными до сих пор санкциями и считает, что их вводили "слишком нерешительно и слишком медленно". По ее мнению, в списки следовало внести "намного больше лиц". Она подчеркивает, что люди, ответственные за нарушения прав человека в Беларуси, известны. "Список должен быть длиннее, намного длиннее… Это могут быть люди, принимающие решения, это могут быть судьи и другие люди со специальными полномочиями", - говорит Карлсбро.

Член комитета Европарламента по иностранным делам Виола фон Крамон (Viola von Cramon) считает "позорными" санкции, уже введенные Евросоюзом. Она напоминает о событиях начала 2011 года. Тогда одним решением Совет ЕС добавил в санкционный список 117 белорусских чиновников за нарушение международных стандартов при проведении президентских выборов 2010 года и за подавление протестов. Теперь же, когда, по мнению фон Крамон, "жестокое подавление куда хуже", три пакета санкций охватили лишь 84 чиновника и семь компаний.

Санкции против "кошельков" режима Лукашенко

Большинство политиков в Брюсселе соглашаются с тем, что в списки следует внести больше белорусских чиновников. Менее однозначно воспринимаются экономические санкции. Даже внутри самой белорусской оппозиции отсутствует единый взгляд. В штабе Тихановской призывают к точечным санкциям. А вот член президиума Координационного совета Павел Латушко выступил за прекращение всех экономических связей с Беларусью.

Среди экономических санкций Евросоюза следует различать меры против отдельных предприятий и секторальные ограничения, распространяющиеся на целые сектора экономики. В интервью DW глава кабинета Тихановской Валерий Ковалевский четко заявил, что пока о секторальных санкциях команда экс-кандидата в президенты не говорит, а призывает к мерам против "кошельков режима".

С таким подходом согласна и Карин Карлсбро: "Я считаю важным добраться до кармана режима". По мнению евродепутата, если в список внести нужных предпринимателей, то это даст "намного более сильный эффект". При этом она указывает на ряд вопросов, на которые нужно ответить, вводя меры: государственное это предприятие или частное, финансирует ли эта компания режим или нет.

"Но могут быть и исключения, я открыта для этого. Это может быть, например, энергетический сектор. Но очень важно, чтобы это не зацепило частный бизнес, - отметила Карлсбро, призывая к осторожности: - Если мы определим секторы и будем добавлять к ним все новые и новые, то это может ударить по частным компаниям и лицам, не имеющим никакого отношения к репрессиям, происходящим в стране".

Секторальные санкции вместе с пакетом поддержки белорусов

Другого мнения придерживается немка фон Крамон из фракции "зеленых". Она за расширение персональных санкций, но "действительно эффективными" она считает лишь экономические меры. "Санкции, направленные на отдельные секторы, и не позволяющие снабжать Беларусь твердой валютой, являются, пожалуй, единственной возможностью оказать настоящее давление", - уверена фон Крамон.

В отношении Минска уже действуют санкции, затрагивающие определенные секторы. Но касаются они только военных товаров и технологий, а также оборудования, которое можно использовать для внутренних репрессий. Новые секторальные меры, скорее всего, потребуют согласия саммита ЕС. И для них нужно будет отдельное решение, которое сложнее подготовить, чем внести в действующий список дополнительных чиновников или компании.

Впрочем, в Беларуси есть несколько предприятий, санкции против которых будут действовать наравне с секторальными. По словам фон Крамон, в Европарламенте обсуждают меры против таких больших предприятий, как "Беларуськалий". "Такие предприятия, вообще-то, должны были бы попасть под санкции. Почему этого не произошло, я до сих пор не могу понять", - отмечает немецкий евродепутат.

Фон Крамон подчеркивает, что одновременно ЕС должен подготовить пакет экономической помощи для белорусов. Выделяемые сейчас деньги она считает недостаточными. "Нужен всеохватывающий пакет помощи Беларуси, чтобы Лукашенко не мог больше говорить, что он - единственный, кто заботится о белорусах. Вместо этого ЕС должен сказать: мы выделяем сотни миллионов евро на нужды людей, на здравоохранение, на обеспечение продуктами питания", - уверена евродепутат.

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