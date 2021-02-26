Тихановская рассчитывает на уход Лукашенко весной

Находящийся у власти в Беларуси Александр Лукашенко будет вынужден уйти в ближайшие месяцы. Такое мнение выразила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью немецкому еженедельнику Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 28 февраля. По мнению Тихановской, к отставке Лукашенко неизбежно приведет растущее давление на его режим со стороны ЕС и США.
"Давление будет расти день ото дня, и однажды станет для Лукашенко чрезмерным, так что он уйдет", - заявила Тихановская. "Режим Лукашенко падет еще в этом году. Думаю, весной он уйдет", - добавила политик.
Латушко призывает к экономической изоляции Беларуси
В свою очередь, бывший министр культуры Беларуси, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко, который осенью 2020 года был вынужден уехать в Польшу, призывает Запад добиваться полной экономической изоляции Беларуси. "Мы готовы выносить санкции шесть или двенадцать месяцев, если после этого ситуация улучшится", - отметил оппозиционер в беседе с журналистами немецкой еженедельной газеты Welt am Sonntag.
С точки зрения Латушко, Евросоюзу необходимо приостановить все экономические взаимоотношения с Беларусью, чтобы аппарат режима Лукашенко не мог больше "выручать средства на международных финансовых рынках". При этом оппозиционер, так же, как и Светлана Тихановская, выразил уверенность в том, что "решающая битва" между протестующими и нынешней властью разыграется уже весной.
Массовые протесты в Беларуси против режима Лукашенко
В результате массовых протестов, начавшихся в Беларуси сразу после объявления Александра Лукашенко победителем президентских выборов 9 августа 2020 года, физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли.
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая после выборов была вынуждена покинуть Беларусь, опасаясь за собственную безопасность, ведет активную деятельность по поддержке протестного движения в стране, в том числе на уровне переговоров с мировыми политическими лидерами.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 153-м месте из 180. Рядом в рейтинге 2020 года - Бруней и Турция. Россия - на 149-й строчке, Украина - на 96-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
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Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.
Автор: Янина Мороз