 Четвертый пакет санкций Евросоюза сожмет белорусскую экономику | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 23.06.2021

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Беларусь

Четвертый пакет санкций Евросоюза сожмет белорусскую экономику

Новые санкции ЕС против Беларуси сильно отличаются от прежних, уверены опрошенные DW эксперты. Они ожидают падения ВВП страны и предупреждают, что возможное введение секторальных санкций сделает его двузначным.

БелАЗы на фоне корпуса завода

Новые санкции ЕС против режима в Беларуси ставят под угрозу контракт на поставку БелАЗов Индии

"Санкции - это как камень брошенный в вводу. Упал он в одном месте, но круги пошли намного дальше", - так влияние четвертого пакета ограничений, введенных Советом Евросоюза против Беларуси 21 июня, прокомментировала DW Ирина Юзвак, директор Исследовательской компании InComeIn. По ее расчетам, последствия санкций будут очень тяжелыми - суммарный ущерб для белорусской экономики (с учетом санкций США в отношении нефтехимической промышленности) составит 7-8% ВВП.

Напомним, что в новый санкционный список попали 78 физических лиц, а также восемь предприятий и компаний, среди которых МАЗ, БелАЗ и нефтетрейдер "Новая нефтяная компания". "Это решение было принято ввиду эскалации серьезных нарушений прав человека в Беларуси и насильственных репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - отмечается в пресс-релизе Совета ЕС. В чем особенность нового пакета санкций, возможно ли их обойти и о чем свидетельствует демарш Брюсселя?

Четвертый пакет: "начало ковровых бомбардировок"

Директор InComeIn Ирина Юзвак видит отличие новых санкций от всех прежних прежде всего в том, что впервые ЕС дал понять - он готов взять часть потерь на себя: "Поскольку пострадает, в том числе, и европейский бизнес, который тесно сотрудничает с компаниями и лицами, попавшими в санкционный список". Кроме того, добавляет Юзвак, четвертый пакет в большей мере - прицельный удар по личным финансам близкого к властям бизнеса, нежели по секторам белорусской экономики.

Иван Тимофеев

Иван Тимофеев

"Это не ковровые бомбардировки - но их начало, новый новый этап эскалации. Санкционный список ЕС не совпадает с американским, в котором и компании, связанные с калийными удобрениям и нефтепродуктами. Но это сигнал Брюсселя Минску, что сейчас все серьезно - пожалуйста, задумайтесь", - считает Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД).

Он с самого начала санкционной войны Запада и России внимательно отслеживает и анализирует ее ход. По словам Тимофеева, ранее ЕС избегал введения рестриктивных мер против крупных белорусских предприятий. Такая позиция сохранялась и в ходе массовых протестов в Беларуси во второй половине 2020 года - ЕС трижды ввел ограничения против физических лиц, связанных с правительственными структурами Беларуси, что не предполагало серьезный экономический ущерб для Минска.

По мнению Тимофеева, все, что было до 21 июня, - это санкции, чтобы выразить свою позицию, продемонстрировать несогласие ЕС с действиями Александра Лукашенко. Последние же ограничительные меры "направлены на принуждение Лукашенко к определенным политическим уступкам, это уже смена функционала".

Что будет с белорусским автопромом?

Белорусский МИД в специальном заявлении заверил, что власти страны сделают "все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования". Санкции и рестрикции, подчеркивается в документе, "не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта. Со своей стороны, Ирина Юзвак сообщила, чего теперь стоит ожидать - и опасаться - белорусскому автопрому. Несмотря на то, что в текущем году до 80% процентов экспорта МАЗа и БелАЗа ушло в Россию, основной проблемой для попавших под санкции гигантов белорусской автоиндустрии станет получение необходимых комплектующих, предупреждает Юзвак.

Здание Совета Евросоюза

Здание Совета Евросоюза

"За четыре месяца 2021 года на страны ЕС приходится более 22% импорта двигателей внутреннего сгорания, свыше 75% импорта шасси и 36% - коробок передач. Встанет вопрос не столько о возможности экспорта куда-то дальше России, а о возможности самого производства", - указывает директор InComeIn. И добавляет, что среди прочего сейчас под ударом может оказаться контракт БелАЗа на поставку в Индию порядка ста машин. Общие потери от санкций белорусского автопрома Юзвак, с учетом возможного разрыва индийского контракта, оценивает в 500 миллионов долларов до конца года.

А вот попавшая в санкционный список "Новая нефтяная компания" не играет какой-то серьезной роли в белорусского нефтяной отрасли, заявила DW минский эксперт в сфере энергетики Татьяна Маненок. По ее словам, предполагалось, что созданная в октябре 2020 года фирма-нефтетрейдер составит определенную конкуренцию лидеру - "Белорусской нефтяной компании".

Ключевой рынок для "Новой нефтяной компании" - Украина, куда поставляется битум и дизтопливо. А в Европе у компании, три четверти акций которой принадлежат белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, были только разовые сделки. "Возможно, он, невзирая на санкции США, уже нашел формы работы на украинском рынке", - предположила Маненок. По ее мнению, в целом новые европейские санкции окажут минимальное влияние на белорусскую нефтепереработку и экспорт нефтепродуктов.

Нефтепереработка готова к санкциям?

В Европу, поясняет Татьяна Маненок, Минск поставляет относительно немного нефтепродуктов: "В прошлом году, не очень удачном, туда их было продано на 600 миллионов долларов при всем их экспорте в 2,7 миллиарда. За четыре месяца текущего Белaрусь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспортировала нефтепродуктов по количеству в 1,8 раза больше, а в денежном выражении - практически в два раза больше, почти на полтора миллиарда долларов. И на долю Европы тут приходится около четверти".

Татьяна Маненок

Татьяна Маненок

Но если возможные секторальные санкции коснутся отрасли, это будет существенно для нее, признает Маненок. И уточняет, что белорусские власти готовятся к возможному введению таких ограничений и ищут возможности для их обхода: "Нельзя исключить, что будут созданы компании с российским капиталом, фирмы посредники, которые и будут поставлять нефтепродукты, в том числе белорусского производства, на европейский рынок".

По выражению эксперта, все будет зависеть от того, насколько серьезно Европа намерена ударить по белорусской нефтепереработке - одной из ключевых позиций экспорта. Когда США впервые ввели санкции против Минска несколько лет назад, тогда даже на день были заморожены счета Мозырьского нефтеперерабатывающего завода, вспоминает Татьяна Маненок. И делает вывод: "Если есть спрос на определенные виды продукции, если есть поддержка со стороны России (по крайней мере, она декларируется), то стороны будут искать пути обойти санкции. Например, избегать расчетов в долларах".

Что будет, если последуют секторальные санкции?

Худший сценарий для Минска - уже упомянутые секторальные санкции в отношении основных экспортных отраслей экономики, принятие которых в Брюсселе собираются обсудить 24-25 июня. Очевидно, что если белорусская экономика будет нести убытки, Минск, говорит Иван Тимофеев из РСМД, обратится за помощью к Москве.

 "Я думаю, что кредиты будут выданы, но большой вопрос, насколько они смягчат ситуацию. Второй вопрос, даже еще более важный: санкции помешают экономическим связям белорусских и российских предприятий, особенно если расчеты идут в долларах или евро. Их нужно будет переводить в рубли. Частично эта работа уже сделана, но здесь важна финансовая инфраструктура, и еще многое предстоит сделать на этом пути", - констатирует Тимофеев.

Но и российская помощь, даже если она и будет в какой-то форме оказана, явно не закроет всех вопросов. При участии компаний из России, соглашается Ирина Юзвак, можно создать цепочки поставок необходимых импортных комплектующих для того же автопрома, но только лишь в том случае, если не будет жесткого соблюдения санкций со стороны Запада. При том, что каждое дополнительное звено - это рост себестоимости и падение конкурентоспособности. Российское автомобильное лобби, вероятно, в этой ситуации получит контроль за производственным ассортиментом и политикой белорусских предприятий, полагает Юзвак.

В случае же введении секторальных санкций, затрагивающих калийную отрасль и нефтепродукты в целом, потери Беларуси, отмечает директор InComeIn, могут достичь и 14% ВВП: "Это будет сильнейший удар для экономики".

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Что немецкий бизнес думает о новых санкциях против Минска

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