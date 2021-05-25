Четвертый пакет санкций Евросоюза сожмет белорусскую экономику

"Санкции - это как камень брошенный в вводу. Упал он в одном месте, но круги пошли намного дальше", - так влияние четвертого пакета ограничений, введенных Советом Евросоюза против Беларуси 21 июня, прокомментировала DW Ирина Юзвак, директор Исследовательской компании InComeIn. По ее расчетам, последствия санкций будут очень тяжелыми - суммарный ущерб для белорусской экономики (с учетом санкций США в отношении нефтехимической промышленности) составит 7-8% ВВП.

Напомним, что в новый санкционный список попали 78 физических лиц, а также восемь предприятий и компаний, среди которых МАЗ, БелАЗ и нефтетрейдер "Новая нефтяная компания". "Это решение было принято ввиду эскалации серьезных нарушений прав человека в Беларуси и насильственных репрессий против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - отмечается в пресс-релизе Совета ЕС. В чем особенность нового пакета санкций, возможно ли их обойти и о чем свидетельствует демарш Брюсселя?

Четвертый пакет: "начало ковровых бомбардировок"

Директор InComeIn Ирина Юзвак видит отличие новых санкций от всех прежних прежде всего в том, что впервые ЕС дал понять - он готов взять часть потерь на себя: "Поскольку пострадает, в том числе, и европейский бизнес, который тесно сотрудничает с компаниями и лицами, попавшими в санкционный список". Кроме того, добавляет Юзвак, четвертый пакет в большей мере - прицельный удар по личным финансам близкого к властям бизнеса, нежели по секторам белорусской экономики.

Иван Тимофеев

"Это не ковровые бомбардировки - но их начало, новый новый этап эскалации. Санкционный список ЕС не совпадает с американским, в котором и компании, связанные с калийными удобрениям и нефтепродуктами. Но это сигнал Брюсселя Минску, что сейчас все серьезно - пожалуйста, задумайтесь", - считает Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам (РСМД).

Он с самого начала санкционной войны Запада и России внимательно отслеживает и анализирует ее ход. По словам Тимофеева, ранее ЕС избегал введения рестриктивных мер против крупных белорусских предприятий. Такая позиция сохранялась и в ходе массовых протестов в Беларуси во второй половине 2020 года - ЕС трижды ввел ограничения против физических лиц, связанных с правительственными структурами Беларуси, что не предполагало серьезный экономический ущерб для Минска.

По мнению Тимофеева, все, что было до 21 июня, - это санкции, чтобы выразить свою позицию, продемонстрировать несогласие ЕС с действиями Александра Лукашенко. Последние же ограничительные меры "направлены на принуждение Лукашенко к определенным политическим уступкам, это уже смена функционала".

Что будет с белорусским автопромом?

Белорусский МИД в специальном заявлении заверил, что власти страны сделают "все возможное для защиты своих граждан и субъектов хозяйствования". Санкции и рестрикции, подчеркивается в документе, "не будут иметь желаемого их заказчиками эффекта. Со своей стороны, Ирина Юзвак сообщила, чего теперь стоит ожидать - и опасаться - белорусскому автопрому. Несмотря на то, что в текущем году до 80% процентов экспорта МАЗа и БелАЗа ушло в Россию, основной проблемой для попавших под санкции гигантов белорусской автоиндустрии станет получение необходимых комплектующих, предупреждает Юзвак.

Здание Совета Евросоюза

"За четыре месяца 2021 года на страны ЕС приходится более 22% импорта двигателей внутреннего сгорания, свыше 75% импорта шасси и 36% - коробок передач. Встанет вопрос не столько о возможности экспорта куда-то дальше России, а о возможности самого производства", - указывает директор InComeIn. И добавляет, что среди прочего сейчас под ударом может оказаться контракт БелАЗа на поставку в Индию порядка ста машин. Общие потери от санкций белорусского автопрома Юзвак, с учетом возможного разрыва индийского контракта, оценивает в 500 миллионов долларов до конца года.

А вот попавшая в санкционный список "Новая нефтяная компания" не играет какой-то серьезной роли в белорусского нефтяной отрасли, заявила DW минский эксперт в сфере энергетики Татьяна Маненок. По ее словам, предполагалось, что созданная в октябре 2020 года фирма-нефтетрейдер составит определенную конкуренцию лидеру - "Белорусской нефтяной компании".

Ключевой рынок для "Новой нефтяной компании" - Украина, куда поставляется битум и дизтопливо. А в Европе у компании, три четверти акций которой принадлежат белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, были только разовые сделки. "Возможно, он, невзирая на санкции США, уже нашел формы работы на украинском рынке", - предположила Маненок. По ее мнению, в целом новые европейские санкции окажут минимальное влияние на белорусскую нефтепереработку и экспорт нефтепродуктов.

Нефтепереработка готова к санкциям?

В Европу, поясняет Татьяна Маненок, Минск поставляет относительно немного нефтепродуктов: "В прошлом году, не очень удачном, туда их было продано на 600 миллионов долларов при всем их экспорте в 2,7 миллиарда. За четыре месяца текущего Белaрусь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспортировала нефтепродуктов по количеству в 1,8 раза больше, а в денежном выражении - практически в два раза больше, почти на полтора миллиарда долларов. И на долю Европы тут приходится около четверти".

Татьяна Маненок

Но если возможные секторальные санкции коснутся отрасли, это будет существенно для нее, признает Маненок. И уточняет, что белорусские власти готовятся к возможному введению таких ограничений и ищут возможности для их обхода: "Нельзя исключить, что будут созданы компании с российским капиталом, фирмы посредники, которые и будут поставлять нефтепродукты, в том числе белорусского производства, на европейский рынок".

По выражению эксперта, все будет зависеть от того, насколько серьезно Европа намерена ударить по белорусской нефтепереработке - одной из ключевых позиций экспорта. Когда США впервые ввели санкции против Минска несколько лет назад, тогда даже на день были заморожены счета Мозырьского нефтеперерабатывающего завода, вспоминает Татьяна Маненок. И делает вывод: "Если есть спрос на определенные виды продукции, если есть поддержка со стороны России (по крайней мере, она декларируется), то стороны будут искать пути обойти санкции. Например, избегать расчетов в долларах".

Что будет, если последуют секторальные санкции?

Худший сценарий для Минска - уже упомянутые секторальные санкции в отношении основных экспортных отраслей экономики, принятие которых в Брюсселе собираются обсудить 24-25 июня. Очевидно, что если белорусская экономика будет нести убытки, Минск, говорит Иван Тимофеев из РСМД, обратится за помощью к Москве.

"Я думаю, что кредиты будут выданы, но большой вопрос, насколько они смягчат ситуацию. Второй вопрос, даже еще более важный: санкции помешают экономическим связям белорусских и российских предприятий, особенно если расчеты идут в долларах или евро. Их нужно будет переводить в рубли. Частично эта работа уже сделана, но здесь важна финансовая инфраструктура, и еще многое предстоит сделать на этом пути", - констатирует Тимофеев.

Но и российская помощь, даже если она и будет в какой-то форме оказана, явно не закроет всех вопросов. При участии компаний из России, соглашается Ирина Юзвак, можно создать цепочки поставок необходимых импортных комплектующих для того же автопрома, но только лишь в том случае, если не будет жесткого соблюдения санкций со стороны Запада. При том, что каждое дополнительное звено - это рост себестоимости и падение конкурентоспособности. Российское автомобильное лобби, вероятно, в этой ситуации получит контроль за производственным ассортиментом и политикой белорусских предприятий, полагает Юзвак.

В случае же введении секторальных санкций, затрагивающих калийную отрасль и нефтепродукты в целом, потери Беларуси, отмечает директор InComeIn, могут достичь и 14% ВВП: "Это будет сильнейший удар для экономики".

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