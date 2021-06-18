 Путин и Байден в Женеве почти не говорили о Беларуси. Может так и лучше? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 18.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Путин и Байден в Женеве почти не говорили о Беларуси. Может так и лучше?

Джо Байден и Владимир Путин едва коснулись темы Беларуси на саммите лидеров США и России в Женеве. И это не так плохо, считают опрошенные DW эксперты - судьбу страны должен решать белорусский народ.

Владимир Путин и Джо Байден перед началом переговоров в Женеве, 16 мая

Владимир Путин и Джо Байден перед началом переговоров в Женеве, 16 мая

Подводя итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, президент США Джо Байден на пресс-конференции в Женеве 16 июня заявил, что в ходе саммита обсуждался и белорусский вопрос: "Я поделился своей озабоченностью о ситуации в Беларуси… Он (Путин. - Ред.) просто сказал, что у него другой взгляд на то, что надо делать". На пресс-конференции Путина об этой теме речь вообще не шла. А на следующий день в Кремле подтвердили, что лидеры США и России говорили о Беларуси. При этом, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "было констатировано, что сблизить позиции по этому вопросу невозможно".

Удивительно, но эксперты и политики, опрошенные DW и тоже придерживающиеся заметно отличающихся взглядов, расценили такое, казалось бы, невнимание к белорусской проблематике, скорее в позитивном ключе - по их мнению, судьбу страны должен решать только ее народ, а не за его спиной сильные мира сего.

Без иллюзий. У США и России слишком разные ценности

"Я не могу сказать, что удивлен или разочарован. Я совсем не ожидал, что белорусский вопрос будет играть хоть какую-нибудь важную роль. Даже украинский не должен был находиться в центре внимания", - так переговоры Байдена и Путина прокомментировал для DW директор исследовательской программы по Восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений (FIIA) Аркадий Мошес.

Павел Латушко

Павел Латушко

"У меня не было иллюзий о том, что на саммите в Женеве может быть разрешена внутриполитическая ситуация в Беларуси, ставшая сегодня региональной проблемой", - признается и Павел Латушко, один из лидеров белорусской оппозиции, глава Народного антикризисного управления (НАУ). По его словам, слишком велики ценностные различия в позициях сторон, которые не позволяют найти точки соприкосновения.

"США поддерживают устремления белорусов к тому, чтобы в Беларуси работали демократические институты власти, позволяющие принимать решение о том, что будет происходить в стране, и как будут развиваться ее внешнеполитические интересы", - отмечает руководитель НАУ. А Россия, "не замечая массовые нарушения диктатурой Лукашенко прав человека и свобод, скорее исходит из геополитических интересов" и считает, что Беларусь должна остаться в ее сфере влияния.

Беларусь - не тема для саммита

Сам же факт обсуждения белорусской темы на уровне глав двух ведущих государств мира означает, по мнению Латушко, что она стала элементом геополитики, вошла в мировую повестку дня. Но так ли уж хорошо для небольшой страны оказаться в такой роли? "С одной стороны, это хорошо, потому что растут возможности разрешения проблемы, - полагает Латушко. - С другой - плохо, потому что судьбу страны должны решать ее граждане".

Лукашенко и Путин на борту корабля в районе Сочи

Москва обсуждает ситуацию в Беларуси непосредственно с Минском

С последним выводом согласен и программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачёв. Но вот аргументация у него другая. Байден и Путин говорили о тех вопросах, по которым Россия и США могут принимать решения, исполнять их и нести ответственность - возвращение послов, стратегическая стабильность и кибербезопасность, пояснил DW Бордачёв. По его выражению, Беларусь не относится к темам дипломатического диалога между Москвой и Вашингтоном: "Это суверенное государство, и было бы странно, если бы за спиной белорусского руководства Россия и США решали его судьбу. Мы же не в 19-м веке живем, чтобы договариваться и делить между собой мир".

Москва, подчеркнул в беседе с DW Бордачёв, обсуждает ситуацию в Беларуси непосредственно с Минском. А ее экономический аспект - еще и в рамках ЕАЭС вместе с членами этой организации: "Как развивать взаимодействие, которое поможет создавать рабочие места и сделает белорусскую молодежь более ориентированной на работу и образование и менее - на улицу".

"Красные линии" для Беларуси

Оценивая женевский саммит, многие наблюдатели указывают - едва ли не главный его итог в том, что Москва и Вашингтон дали понять друг другу, где для них проходят взаимные "красные линии" по тем или иных острым вопросам. Применительно к Беларуси таковой в последнее время часто называют неприемлемость для Кремля иного лидера в Минске, кроме пророссийского.

Аркадий Мошес

Аркадий Мошес

В этой связи Тимофей Бордачёв заметил, что отношения между державами такого уровня, как Россия и США, должны быть основаны на понимании: "И если Путин сказал, что у американцев есть понимание наших "красных линий", значит и вопрос стабильности и устойчивости Беларуси, и то, насколько там будет естественно происходить транзит власти, тоже является для России принципиальным вопросом".

"Беларусь не входит в число приоритетных вопросов (в отношениях США и РФ. - Ред.), и из-за этого "красные линии" не будут проходить через белорусское досье - Запад молча признает доминирующие позиции России в Беларуси на сегодняшний день", - уверен Аркадий Мошес. В целом для США, уточнил он, важно избежать появления в Беларуси российских военных баз.

"Красные линии" должен определять, прежде всего, белорусский народ, настаивает Павел Латушко. Все, что движет нами, должно исходить из белорусских интересов, а не попытки угодить Востоку или Западу, сообщил в интервью DW руководитель НАУ: "Мы отстаиваем именно право решать свою судьбу самостоятельно. Политика "красных линий" приведет только к негативному результату". По мнению Латушко, сейчас в белорусском обществе нет раздела по геополитическом признаку, а есть сильное желание жить в свободной демократической стране, где будут уважать права человека.

У диалога и демократизации появятся шансы?

Но Лукашенко, как выразился глава НАУ, "не идет на диалог, всеми возможными способами подавляет любую его возможность". Саммит в Женеве, прогнозирует Латушко, может создать условия для того, чтобы американцы действовали более жестко и принципиально на белорусском направлении. Если мы не в состоянии начать диалог в стране, "потому что у руля находится узурпатор, военная хунта, то, безусловно, с привлечением представителей демократического белорусского общества", нужно решать этот вопрос с помощью посредников, сказал Латушко.

Россия считает, что Беларусь должна двигаться по пути большей демократизации, открытости и выполнения своих обязательств в рамках Союзного государства, отмечает Бордачёв. А то, что в Минске не может быть вечно один руководитель, Россия поддерживает, но безусловно поддерживает и нынешние власти страны, которые рассматривает как легитимные, добавил программный директор "Валдая".

У Запада и особенно США на этот счет другие оценки и иной, чем у Москвы, взгляд на перспективы Беларуси, полагает Аркадий Мошес из FIIA: "США хотят эволюции белорусского режима, его внутренней либерализации и так или иначе смены главной персоналии у власти. Москва, возможно, допускает какую-то эволюцию в персональном составе, но изменений основ внутренней и внешней политики Беларуси абсолютно не хочет и будет всячески с этим бороться".

Влияние саммита и значение Беларуси для РФ

Какого-то конкретного влияния женевского саммита на ситуацию в Беларуси Аркадий Мошес не ждет: "Запад принял решение не бросать геополитического вызова России в Беларуси, решение о том, что украинская ситуация в Беларуси не должна повториться, Беларусь не должна стать дестабилизирующим фактором. Это не означает, что она будет полностью брошена на произвол судьбы. Будущее Беларуси будет намеренно трактоваться как отличное от будущего России".

Тимофей Бордачёв

Тимофей Бордачёв

Между тем Тимофей Бордачёв обращает внимание на то, что, как и все постсоветское пространство, Беларусь занимает одно из первых мест в российских внешнеполитических приоритетах: "Во-первых, она близко к Москве. Во-вторых, хоть ни шатко ни валко, но идет процесс строительства Союзного государства. В-третьих, потому что кризис в Беларуси мог привести к серьезным проблемам для всей европейской безопасности. А Россия не хочет, чтобы в данной сфере были еще проблемы, кроме Украины. Я имею в виду вооруженный конфликт внутри республики и гражданскую войну с вмешательством третьих сил".

За 27 лет своего правления Лукашенко ни разу не создал для России проблемы в сфере безопасности, указал программный директор "Валдая": "Он много говорил про многовекторность. Но, несмотря на определенные усилия по части контролируемого развития национальной идентичности, в отличие от Украины никогда не играл в русофобию. Поэтому какие к нему могут быть претензии с точки зрения интересов РФ?".

Смотрите также:

  • Самолеты облетают Беларусь - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Облетая Беларусь. Чего добился Лукашенко, посадив Протасевича

    После перехвата белорусскими ВВС рейса Ryanair с Романом Протасевичем на борту европейские авиакомпании отказываются летать над Беларусью. Сергей Елкин о последствиях действий Лукашенко.

  • Путин держит на поводке пса Лукашенко - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко - лучший друг, или Почему Путин виноват в задержании Протасевича

    Вынужденная посадка рейса Ryanair в Минске была совершена с ведома президента России, считают политики в Германии. А может, Путин просто недоглядел за Лукашенко? Версия Сергея Елкина.

  • Лукашенко и Путин - карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко и Путин: смотрюсь в тебя, как в зеркало

    В Беларуси принудительно посадили самолет, чтобы задержать экс-главреда Nexta Романа Протасевича. Александр Лукашенко и Владимир Путин соревнуются в подавлении несогласных, считает Сергей Елкин.

  • Worüber sprachen Putin und Lukaschenko bei ihrem Treffen in Sotschi.

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Путин и Лукашенко в Clubhouse? Ну почти!

    Совместное катание на лыжах в Сочи, похоже, главный публичный итог встречи президента России Путина и белорусского правителя Лукашенко. Что не увидели телезрители, узнал Сергей Елкин.

  • Лукашенко о протестах в Беларуси. Диагноз в одной картинке. Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко о протестах в Беларуси. Диагноз в одной картинке

    Правитель Беларуси в речи с трибуны Всебелорусского народного собрания назвал протесты в стране "мятежом по принципу блицкрига". У Лукашенко в глазах пестрит, считает Сергей Елкин.

  • Трам стоит с плакатом в руках На самом деле победил я, а сзади Лукашенко говорит, что он

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Трамп и Лукашенко: каждый проигрывает по-своему

    Президент США Трамп и белорусский правитель Лукашенко утверждают, что победили на выборах главы государства в своих странах. Сергей Елкин - о существенном различии между ними.

  • Тихановская, Лукашенко и Путин как Кролик, Виннипух и Пятачок

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко между Путиным и Тихановской

    Александр Лукашенко, похоже, не видит выхода из политического кризиса в Беларуси. Карикатурист Сергей Елкин о двух огнях, между которыми оказался белорусский правитель.

  • Лукашенко сидит за столом, с другой стороны которого на коленях и с руками за спиной стоит оппозиционер, положив голову на стол

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Лукашенко в СИЗО: новый формат переговоров с оппозицией

    Встреча Лукашенко в СИЗО с арестованными оппозиционерами и новый виток насилия против демонстрантов в Беларуси не оставляют Сергею Елкину иллюзий на счет того, какой язык предпочитает правитель.

  • Лукашенко, из ноздрей которого свисают резиновые дубинки

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Подавление протестов в Беларуси: метаморфозы Александра Лукашенко

    Жесткое подавление мирных протестов в Беларуси против фальсификации итогов выборов президента - единственный ответ, который знает Александр Лукашенко. Сергей Елкин предупреждает его о метаморфозах.

  • Омоновцы с дубинками вокруг Лукашенко, который положил руку на конституцию и принимает присягу

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Как прошла тайная инаугурация Лукашенко

    В Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко: о ней не было объявлено заранее, ее не показывали в прямом эфире по ТВ. Сергей Елкин о немногих приглашенных на нее гостях.

  • Лукашенко на фоне шлагбаума и надписи Граница закрыта

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Закрытие границ как образ мышления Александра Лукашенко

    Александр Лукашенко объявил о намерении закрыть границы Беларуси с Литвой и Польшей. Что конкретно он имел в виду, осталось неясно. Но запреты - это образ его мышления, указывает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Задержание Колесниковой на границе - проблема для Лукашенко?

    Член Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, по сообщениям СМИ, порвала свой паспорт, чтобы избежать депортации из страны. Для кого это проблема, знает Сергей Елкин.

  • Лукашенко идет с автоматом без магазина, а магазин - в другую сторону с бело-красно-белым флагом

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему автомат Лукашенко был без рожка с патронами

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар протестов прилетел в резиденцию в Минске с автоматом - но без магазина. Карикатурист Сергей Елкин о причине "диверсии".

  • Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Почему Лукашенко не нравятся исторические символы Беларуси

    Тысячи белорусов протестуют против действующего президента Александра Лукашенко. По мнению Сергея Елкина, исторические флаг и герб Беларуси не случайно стали одним из символов протеста.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Забастовки в Беларуси: как Лукашенко встретили на заводе

    Александр Лукашенко прилетел на встречу с бастующими рабочими на вертолете. Карикатурист Сергей Елкин о приеме, который ему оказали на заводе в Минске.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков?

    Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Обращение Тихановской: что осталось за кадром

    Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. А в интернете появилось видео. На нем она, опустив глаза, призывает белорусов не протестовать. Похоже, Сергей Елкин нашел объяснение этому призыву.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Ночь после выборов в Беларуси: что скрывают усы Лукашенко

    После объявления официальных итогов выборов президента тысячи белорусов вышли на улицы в знак протеста. Их жестко разогнал ОМОН. Сергей Елкин о методах борьбы Лукашенко с несогласными.

  • Kariktur Sergey Elkin | Thema: Lukaschenkos Rede über Vorzüge von Weißrussland

    Политика Лукашенко в карикатурах

    Кто и почему завидует белорусам? Спроси Лукашенко!

    Президент Беларуси Александр Лукашенко в речи ко Дню независимости страны заявил: россияне и украинцы завидуют спокойной жизни белорусов. Позавидовал ей, похоже, и Сергей Елкин.

    Автор: Владимир Дорохов


Смотреть видео 20:55

Байден и Путин: что на Западе на самом деле думают о встрече президентов. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Итоги встречи президентов Путина и Байдена  

Чего ожидать от саммита Байдена и Путина в Женеве?  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Отец Софьи Сапеги призвал Лукашенко проявить милосердие  

Выгоревшая трава и видео с "Буком": новые факты о сбитом MH17  

Последствия прививки от коронавируса. DW разоблачает мифы о вакцинации  