 Когда диалог важнее результата. Что пишут СМИ ФРГ о встрече Путина и Байдена | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 17.06.2021

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Германия

Когда диалог важнее результата. Что пишут СМИ ФРГ о встрече Путина и Байдена

Большого прогресса в Женеве достигнуто не было, а для озвученных договоренностей не требовалась организация дорогостоящей встречи на высшем уровне. Но хорошо, что саммит все-таки состоялся. Обзор немецкой прессы.

Встретились лицом к лицу: Владимир Путин и Джо Байден в Женеве

Встретились лицом к лицу: Владимир Путин и Джо Байден в Женеве

Как и ожидалось, первая встреча Джо Байдена на посту президента США и его российского коллеги Владимира Путина в Женеве в среду, 16 июня, не принесла конкретных и ощутимых результатов. Но дала богатую пищу для размышлений. Немецкие СМИ в основном едины во мнении, что сам факт проведения саммита важнее его озвученных итогов. Он стал наглядным подтверждением того, что Россия и США, несмотря на очевидную враждебность, могут находить точки соприкосновения, а с нынешним президентом США его российскому визави придется считаться, полагают немецкие журналисты.

Süddeutsche Zeitung: Байден США не опозорил

Напоминая о предыдущем российско-американском саммите в Хельсинки, газета Süddeutsche Zeitung делает несколько основных выводов: "Джо Байден не опозорил Соединенные Штаты, когда встретился с Владимиром Путиным в Женеве. Он не дезавуировал свои спецслужбы. Он не подвел союзников Америки. Если вы помните, что все это сделал Дональд Трамп, когда он встретился со своим российским коллегой три года назад в Хельсинки, то первый вывод после Женевы состоит в том, что у США снова есть президент, который не позволит Путину делать из себя дурака".

Байден и Путин в Женеве

Встреча в Женеве сделала мир безопаснее

При этом американский корреспондент издания Хуберт Ветцель (Hubert Wetzel) уверен, что российский лидер это понял. "Это не обязательно означает, что его внутренняя и внешняя политика в будущем станет менее агрессивной и деструктивной. Но, по крайней мере, для него меняется расчет цены, которую он должен будет за это заплатить. При Трампе эта цена была нулевой. С Байденом будет выше". Впрочем, отмечает журналист, "неизвестно, будет ли цена достаточно высокой, чтобы произвести впечатление на Путина".

Ветцель видит положительный итог саммита в том, что он позволил обеим сторонам лучше понять, где они находятся и что их разделяет. "Очевидно, что враждебность не настолько сильна, чтобы США и Россия больше не хотели работать вместе, например, по ядерному разоружению. Это большой успех. Отсюда третий вывод: встреча в Женеве сделала мир более безопасным местом", - указывает он.

FAZ: Надо найти способ мирного сосуществования с Россией

Влиятельное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung в своем комментарии возвращается к исторической дате: щестидесятилетию встречи президента США Джона Кеннеди и советского лидера Никиты Хрущева в Вене, завершившейся, с точки зрения молодого хозяина Белого дома, полным фиаско. И его последствия, напоминает FAZ, немцы быстро прочувствовали на себе - два месяца спустя была возведена Берлинская стена, разделившая не только город, но и государство на Восточную и Западную Германию. "Вызывает беспокойство то, что даже во времена Советского Союза между Москвой и Вашингтоном было больше контактов, чем сегодня. Но от кого зависит то, что отношения между Америкой и Россией через три десятилетия после окончания холодной войны разрушены, что НАТО видит угрозу в евразийской державе, что люди беспокоятся о мире во всем мире?", - задается вопросами редактор отдела политика FAZ Клаус-Дитер Франкенбергер (Klaus-Dieter Frankenberger).

Владимир Путин в Женеве

При Путине Россия все больше отдаляется от демократических государств

По мнению журналиста, именно при президенте Путине Россия пошла по пути, который все сильнее отдаляет ее от демократических государств. Он напоминает об агрессии в отношении Украины и откровенных шагах по запугиванию соседей России, о репрессиях против внутренней оппозиции и хакерских атаках на государственные институты и инфракструктуру западных стран. "Правда в том, что правитель России боится демократии. Его партнеры - такие диктаторы, как Асад", - указывает Франкенбергер.

Но и в отношениях с такой Россией, считает комментатор, необходимо выработать modus vivendi, способ мирного сосуществования. И саммит в Женеве показывает, что это не столь уж невыполнимая задача. Тот факт, что Путин согласился на предложенную Байденом встречу, показывает: Москва также не заинтересована "в полном замораживании отношений, тем более что Запад становится все более сплоченным и имеет средства адекватно ответить на агрессию России". "Байден противостоит авторитарным режимам и предлагает диалог. Одно - необходимо, другое - разумно, даже если оно приводит, как это было в Женеве, лишь к малоощутимым результатам", -  уверен Клаус-Дитер Франкенбергер.

Handelsblatt: Главным акцентом в Женеве был символизм

Как это часто бывает в политике, главным акцентом в Женеве был символизм, и в данном случае нельзя недооценивать это,  отмечает немецкое издание Handelsblatt в своем комментарии к саммиту. "Широко распространенное мнение, согласно которому, в первую очередь, встреча стала возможной благодаря стремлению Путина быть признанным, верно лишь наполовину. Байден также хотел извлечь выгоду из встречи, даже если США превосходят Россию почти во всем. Президенту США еще предстоит компенсировать экстравагантное поведение своего предшественника. Представив себя конструктивным собеседником в Женеве, Байден в очередной раз противопоставил себя Дональду Трампу, который сделал шоу из своей встречи с Путиным", - полагает корреспондент газеты в Вашингтоне Аннет Майритц (Annett Meiritz).

Джо Байден в Женеве

Выступления на публике - не самая сильная сторона президента США

По ее мнению, даже спустя пять месяцев после вступления Байдена в должность США все еще нужно бороться за доверие западных партнеров. И вся поездка президента в Европу - от саммита в Корнуолле, через встречи в Брюсселе и, наконец, до финала на Женевском озере - проходит под девизом: "Америка вернулась". При этом "Байден на встрече с Путиным тоже рисковал. Он разбирается в искусстве дипломатии, как вряд ли любой другой высокопоставленный политик США, но в отношении России достиг пределов своих возможностей уже в самом  начале пребывания в должности. Перед лицом кибератак, конфликта на Украине и жестокого преследования критиков Путина США не могут позволить себе быть слабыми по отношению к России", - отмечает журналистка. 

Она полагает, что Байден пытался, насколько это возможно, сохранить контроль над саммитом. Именно с этим, в частности, связано его решение отказаться от совместной пресс-конференции, что, согласно официальной позиции Белого дома, вызвано нежеланием предоставить Путину сцену. "Правда в том, что появление на публике не является сильной стороной Байдена. Не исключено, что Байден выглядел бы совершенно бледным по сравнению с таким популистом, как Путин. Белый дом явно хотел избежать этого впечатления. Энергичное послание Байдена "Америка вернулась" не должно было поблекнуть на последних нескольких метрах его европейского турне", - указывает Аннет Майритц.

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    Автор: Виталий Кропман


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