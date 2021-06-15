Как и зачем суды в Беларуси ее власти все чаще делают закрытыми
Оппонентов Александра Лукашенко в последнее время судят подальше от места их жительства, а процессы по таким делам проходят в пустых залах. Чего боятся власти Беларуси - в материале DW.
Процесс по делу могилевских активистов проходил в суде райцентра Круглое
В последние месяцы в Беларуси многие уголовные дела, которые правозащитники называют политически мотивированными, были рассмотрены судами на закрытых заседаниях. По оценке юриста правозащитного центра "Весна" Павла Сапелко, основанной на Международном пакте о гражданских и политических правах, делалось это безосновательно.
Как правило, это были дела по статьям УК о разжигании вражды, оскорблении президента и угрозах должностному лицу. Точное их количество, по словам Сопелки, никто назвать не может, так как Верховный Суд публикует лишь краткую статистику о деятельности судов общей юрисдикции и там таких данных нет. Однако, указывает правозащитник, при одних и тех же условиях суды по-разному решают вопрос о соблюдении принципа гласности процесса.
Что такое "закрытый" суд
Суд становится закрытым только после соответствующего объявления, сделанного судьей в ходе процесса, поясняет юрист могилевского офиса "Весны" Борис Бухель. До этого, при обычном разбирательстве, кто угодно может находиться в зале судебных заседаний и видеть подсудимых, которых привозят и держат, как правило, в огороженном решеткой пространстве.
Борис Бухель
Для родственников и соратников это редкая возможность увидеть своих родных и близких. При этом, продолжает Бухель, может вестись аудиозапись и видеосъемка. Если судья, объявив о начале заседания и зачитав, кому и по какой статье предъявлено обвинение, хочет сделать суд закрытым, то он, продолжает Бухель, ссылаясь в обязательном порядке на норму Уголовно-процессуального кодекса (УПК), должен сообщить об этом. И только после этого попросить всех покинуть зал заседаний.
Сегодня, продолжает правозащитник, политически мотивированные процессы стали проводить в разных городах страны - подальше от места жительства подсудимых, чтобы усложнить жизнь наблюдателям. Так, в частности, в Могилеве в феврале судили брестских блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова. И хотя суд формально был открытый, но проходил он без присутствия подсудимых.
Судья удалила их “за нарушение порядка проведения судебного заседания”. Что, по мнению Бориса Бухеля, стало еще одной формой закрытого процесса. Власти боятся открытых судов, когда дела носят явно политический характер, подчеркивает правозащитник: "Они боятся ярких выступлений, сделанных из-за решетки, поэтому отбирают у политузников такую возможность".
Не о всех судах есть информация
Отследить все политически мотивированные процессы едва ли возможно. Информацию о них по крупицам собирают волонтеры, которые занимаются мониторингом заседаний, отнимающим много сил и времени. Если брестских блогеров отправили судить в Могилев, то могилевских активистов в апреле увезли в райцентр Круглое, добавляет волонтер правозащитной инициативы MAYDAY Татьяна Живица. А это еще хуже, так как добраться до глубинки сложнее. При этом процесс по их делу сделали закрытым, чтобы, по мнению Живицы, не столь явно была видна абсурдность обвинения. А оно выглядит так.
Татьяна Живица
Согласно следствию, осенью 2020 года группа достаточно взрослых активистов (некоторым за 40 лет) "изготовила шесть ростовых кукол с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц и разместила их на путепроводах". Фото позже попали в Сеть, и за это троим фигурантам дела дали реальные сроки - три и три с половиной года колонии за нарушение статьи 339-й УК Беларуси "Злостное хулиганство" и 368-й "Оскорбление президента".
"В обычное время эти чучела висели бы неделями, пока их не выбросили бы дворники", - уверена Татьяна Живица. Но в нынешних условиях суд сделали закрытым, так как в материалах дела содержались данные по другому эпизоду - кто-то еще и сжег чучело, а это новое уголовное дело. Закрывая суд, продолжает волонтер, белорусские силовики, вероятно, хотят скрыть и собственные пробелы. Например, большая часть фигурантов дела скрылись от следствия. А позже стало известно, что одна их них даже покинула Беларусь без паспорта, изъятого следователем. Все это идет в минус правоохранителям, говорит Живица.
Дело Павла Северинца
Но наиболее вызывающим примером необоснованного проведения суда в закрытом формате Павел Сапелко называет процесс по делу Павла Северинца и шести активистов "Европейской Беларуси", который начался 12 мая в Могилевском облсуде. "Материалы дела относятся к охраняемой законом тайне" - такая звучит формулировка, объясняющая причину объявления суда закрытым.
Могилевский облсуд
Силовики не только не пустили в зал заседаний даже родственников подсудимых, но и перекрыли фойе здания. А после начала процесса ОМОН разогнал людей, собравшихся у крыльца, в результате чего были задержаны два журналиста и несколько активистов. На задержанных составили протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии, хотя, как утверждают местные правозащитники, никаких акций в тот день в городе не было.
Вместе с Северинцем судили очень разных людей, которые были задержаны в разное время и в разных местах, не все они были представителями "Европейской Беларуси", отмечает политик Вячеслав Сивчик. Администратор оппозиционных Telegram-каналов Ирина Счастная была близка к движению солидарности "Разам" ("Вместе"), которое возглавляет Сивчик. А житель Орши Дмитрий Козлов, получивший беспрецедентный по длительности срок административного ареста, известен как Youtube-блогер "Серый кот".
С Павлом Северинцем такую пеструю компанию было связать нелегко, соглашается Борис Бухель. И статьи у семи обвиняемых были разные - у кого-то 293-я УК Беларуси "Участие в массовых беспорядках", а кого-то арестовали еще задолго до выборов - по статье 342-й "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Но главное, считает Бухель, случилось на оглашении приговора 25 мая. Это был политический перфоманс осужденных на срок от 4 до 7 лет усиленного режима - они скандировали "Верым! Можам! Пераможам!" (“Верим, можем, победим”). "Это именно то, чего так боятся власти", - заключил правозащитник.
Смотрите также:
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Рекорд по политзаключенным в Беларуси
Свыше 400 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто несправедливо оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, активисты, бизнесмены, блогеры, журналисты, айтишники, рабочие, студенты и другие участники акций протестов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Виктор и Эдуард Бабарико
Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" и общественный деятель Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой. С июня 2020-го они находятся в СИЗО КГБ по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Мария Колесникова
Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В тюрьме с сентября 2020-го. Обвиняется по делу о захвате власти.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
В тюрьму - за юридическую помощь
Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей были задержаны в сентябре по делу о публичных призывах к действиям в ущерб национальной безопасности. В декабре против Координационного совета было возбуждено уголовное дело о захвате власти, фигурантом которого стал и Максим Знак. Илья Салея сейчас под домашним арестом.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Сергей Тихановский
Автор популярного в белорусском YouTube канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский собирался баллотироваться на пост президента Беларуси, но еще до старта избирательной кампании был задержан. После чего его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за Светлану, но вновь был задержан. Под арестом находится с мая 2020-го.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Активисты "Страны для жизни"
В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. Кроме Тихановского, под арестом сейчас находятся несколько участников команды проекта: активистка Ольга Павлова, водитель Александр Аранович и модератор соцсетей Дмитрий Попов.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Игорь Лосик
Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем предъявили новое обвинение: "подготовка к участию в массовых беспорядках". В знак протеста держал голодовку более 40 дней. Арест продлен до 25 марта.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Блогеры за решеткой
По политическим мотивам под стражей оказались и другие белорусские блогеры: Сергей Петрухин ("Народный репортер", "Youtube-депутаты") - на фото, Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом"), Владимир Неронский ("Слуцк для жизни"), Александр Кабанов ("Народный репортер"), Дмитрий Козлов ("Серый кот"), Денис Гутин ("Водители-97"), Владимир Цыганович (MozgOn), Николай Дедок, Эдуард Пальчис.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Лидеры "старой" оппозиции
Соучредителя партии "Белорусская христианская демократия" Павла Северинца (на фото) и ранее не раз арестовывали. В июне 2020-го был задержан после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Николай Статкевич - другой известный оппозиционер, кандидат в президенты в 2010 году. Задержан в мае по дороге на предвыборный пикет Светланы Тихановской и до сих пор в заключении.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Борисевич
Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерине Борисевич (портал Tut.by) грозит до трех лет лишения свободы. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Катерина Андреева и Дарья Чульцова
Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и были задержаны. Уже почти три месяцеа они находятся под стражей по обвинению в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им также грозит до трех лет лишения свободы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Андрей Алекcандров
Журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова вместе с его девушкой Ириной Злобиной задержали по подозрению в финансировании протестов. По сообщению МВД, Александров оплачивал штрафы протестующих на средства от фонда BY_help. В заключении по уголовной статье также находятся задержанные по "делу Пресс-клуба", который занимался медиапроектами, направленными на реализацию свободы слова.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Дело PandaDoc
Из четырех сотрудников белорусского офиса IT-компании PandaDoc, задержанных осенью, лишь директор по продукту Виктор Кувшинов остается в тюрьме по подозрению в хищении средств. Правозащитники уверены, что так власти оказывают давление на основателя компании Никиту Микадо. После выборов он помогал силовикам, которые отказались выполнять преступные приказы, подавляя протесты, и лишились работы.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Студенты-активисты
За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. Более десятка стали политзаключенными после акций в вузах. Среди них шесть активистов "Объединения белорусских студентов": Алана Гебримариям (член Координационного совета, представительница Светланы Тихановской по делам молодежи, на фото), Ксения Сыромолот, Яна Оробейко, Кася Будько, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик.
Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко
Непропорциональный ответ протестующим
Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков.
Автор: Янина Мороз
Смотреть видео04:30
Поделиться
Беляцкий: уровень репрессий в Беларуси зашкаливает