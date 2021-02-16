Как в Могилеве судят блогеров из Бреста Сергея Петрухина и Александра Кабанова
Обвиняемых решено судить далеко от дома, а на якобы открытый процесс милиция никого не пускает. О происходящем в Могилеве - в репортаже DW.
Здание суда Октябрьского района Могилева
В Могилеве во вторник, 16 февраля, прошло второе заседание суда над авторами YouTube-канала "Народный репортер" Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым. Белорусам они известны как борцы против строительства аккумуляторного завода под Брестом. Теперь им грозит до трех лет заключения по статье 342 УК Беларуси "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Оба признаны правозащитными организациями политузниками.
В зал заседаний на этот раз пустили трех журналистов и двух соратников Петрухина и Кабанова. Но, правда, самих блогеров в суд не привезли и, скорее всего, не привезут до оглашения приговора. При первом рассмотрении дела пять дней назад судья Ольга Кравченко удалила их с формулировкой "за нарушение порядка проведения судебного заседания".
Председатель суда в Могилеве испугался милицию
Дело в том, что блогеры в знак протеста против обстоятельств проведения первого же судебного заседания попросили их вывести из суда и продолжать без них. Для процесса был выбран зал, расположенный в подвальном помещении здания суда Октябрьского района Могилева, рассказывает могилевский правозащитник Борис Бухель. Этот цокольный этаж с камерами для конвоированных предназначен для временного содержания прибывающих из СИЗО: арестованных заводят в здание через черный ход, и здесь они ожидают начала процесса.
Борис Бухель
Эта площадка, считает правозащитник, выбрана намеренно. Например, в рядом стоящем здании Ленинского суда, поясняет он, в подвале судебных залов нет, поэтому подсудимые в любом случае проходят через вестибюль здания. А в Октябрьском через черный ход на первое заседание тайно в зал ввели не только Петрухина и Кабанова, но еще и студентов - предположительно, школы милиции. Таким образом, пока журналисты и соратники блогеров проходили процедуру досмотра, чтобы зайти в здание, зал суда был полностью заполнен неизвестными. Далее, якобы из-за отсутствия мест, два подполковника милиции силой заблокировали проходы в цокольный этаж.
У собравшихся - а их было более двух десятков, причем некоторые приехали из других городов - это вызвало волну негодования. Тем не менее, увидеть Петрухина и Кабанова им не удалось. В зал смог просочиться только аккредитованный фотокорреспондент издания "Наша нива", чьи фотографии потом облетели все СМИ.
Борис Бухель пошел лично жаловаться на действия сотрудников милиции к председателю суда Октябрьского района. В суде, поясняет правозащитник, у милиции нет таких прав, все решает председатель - он, по сути, хозяин. Но последний, утверждает Борис Бухель, выглядел испуганным: "Вместо жесткой реакции председатель суда лишь промолвил, что у него есть приемные часы и попросил приходить в указанное время".
Петрухин и Кабанов с июня в тюрьме
Сергей Петрухин находится под стражей с середины июня прошлого года. Он проходит по "делу Сергея Тихановского" и обвиняется в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок во время проведения 29 мая в Гродно пикета по сбору подписей за Светлану Тихановскую.
Практически одновременно в Бресте был задержан и его коллега Александр Кабанов, исполнявший на тот момент функции пресс-секретаря инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской в президенты.
В начале января стало известно, что дело передается в суд и блогеров перевезли в СИЗО Бреста. Но позже решением Верховного суда рассмотрение дела было назначено в суде Октябрьского района города Могилева - на другом конце страны, расстояние между городами около 600 километров.
Судить в Бресте нельзя?
Брестский правозащитник Владимир Величкин считает, что судебный процесс в Бресте привел бы к массовым волнениям в городе. А это испортило бы властям картинку, ведь они утверждают, что протесты улеглись. Потому подсудимых и увезли на максимально возможное расстояние.
В Беларуси, продолжает он, Петрухина и Кабанова знают как активистов движения против строительства аккумуляторного завода. Но в самом Бресте они получили признание в качестве разоблачителей коррупции в органах власти. "Не только Брест, но и Пинск, Барановичи и, пожалуй, все крупные города области фигурировали в их антикоррупционных роликах", - говорит Величкин.
Суд над блогерами официально открытый, но попасть на него - это большая удача, считает могилевский журналист Алесь Асипцов, присутствовавший на заседании во вторник. Правда, когда журналистам разрешили присутствовать в зале, оказалось, что блогеров уже не привезут. То есть, увидеть их все равно вряд ли удастся.
На втором заседании прокурор долго и путанно зачитывал обвинение, то и дело спотыкаясь о буквы "www", проговаривая адреса роликов в интернете. Также были озвучены показания потерпевших. Ими оказались могилевский омоновец, посчитавший, что он был оскорблен цитатой Тихановского в блоге "Народный репортер", и судья из Бреста. Они затребовали денежную компенсацию.
Это значит, что кроме статьи 342 УК блогерам еще вменяется и нарушение статей 369 УК Беларуси "Оскорбление представителя власти" и 391 УК "Оскорбление судьи". Следующее заседание назначено на 19 февраля.
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Автор: Янина Мороз
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