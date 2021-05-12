Белорусский оппозиционер Северинец получил 7 лет колонии

Оппозиционный политик, сопредседатель "Белорусской христианской демократии" Павел Северинец приговорен к семи годам колонии строгого режима по обвинению в "организации массовых беспорядков". Такое решение вынес Могилевский областной суд во вторник, 25 мая.

Приговоры по обвинению в "массовых беспорядках" вынесены также администратору оппозиционных Telegram-каналов Ирине Счастной и активистам движения "Европейская Беларусь" Павлу Юхневичу, Максиму Винярскому, Евгению Афнагелю и Андрею Войничу. Счастная получила 4 года лишения свободы, Юхневич и Винярский - по 5 лет каждый, Афнахель и Войнич - по 7 лет. Все заседания проходили в закрытом режиме, потому что, как пояснили ранее в суде, "материалы относятся к охраняемой законом тайне".

Северинца задержали 7 июня 2020 года года вскоре после того, как он провел "народный пикет свободы и солидарности" рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты. Остальные пятеро подсудимых были задержаны в период с июня по январь 2021 года, правозащитный центр "Весна" признал их, так же, как и Северинца, политзаключенными.

Протесты в Беларуси

В Беларуси не утихают протесты, начавшиеся после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Выступления граждан, которые убеждены в фальсификации итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

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