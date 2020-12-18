 Кто и за что становится политзаключенным в Беларуси | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 19.12.2020

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Беларусь

Кто и за что становится политзаключенным в Беларуси

C начала президентской кампании белорусские правозащитники признали политзаключенными уже 157 сограждан и говорят, что их число будет только расти. DW о том, кто стал жертвой репрессий.

Кто-то показывает знак V - победа - из-за решетки тюрьмы

Новые политические заключенные стали появляться в Беларуси еще весной, на старте президентской кампании, хотя прежде это случалось уже после дня выборов. За три месяца до голосования с участниками его команды был задержан видеоблогер Сергей Тихановский. Затем в СИЗО КГБ оказался другой потенциальный кандидат в президенты экс-банкир Виктор Бабарико, арестованный вместе с сыном Эдуардом и несколькими волонтерами своего штаба.

Спискок политзаключенных начал резко увеличиваться после 9 августа, когда страну захлестнули протесты против официальных итогов президентских выборов, не стихающие почти четыре месяца. На данный момент белорусские правозащитники признали политзаключенными уже 157 соотечественников. Это самый высокий показатель в истории Беларуси, но правозащитники предупреждают, что цифра будет только расти. Кто эти люди и почему их преследуют власти Беларуси? Три истории - политика, журналистки и студентки - на общем фоне репрессий.

Кто такие белорусские политзаключенные?

Валентин Стефанович, правозащитник из минского центра "Весна", поясняет, что политзаключенными в Беларуси то или иное лицо признает белорусское правозащитное сообщество (это нескольких организаций), опираясь на критерии, которые были приняты правозащитниками Беларуси, России, Украины, Грузии, Азербайджана.

Валентин Стефанович

Валентин Стефанович

"Проще говоря, политзаключенный - это лицо, которое лишено свободы, при этом в его преследовании имеется политический мотив со стороны властей; или оно лишено свободы в связи с осуществлением им каких-либо гарантированных прав либо мирной защитой прав других лиц", - говорит Стефанович.

Кроме того, политзаключенными являются лица, отправленные за решетку по дискриминационным основаниям, а также те, кто получили непропорционально жестокое наказание по сравнению с аналогичными делами. "Процессуальный статус значение не имеет, лишение свободы понимается в широком смысле - как удержание в месте, которое лицо не может добровольно покинуть", - продолжает правозащитник.

Сейчас большинство белорусских политзаключенных являются фигурантами уголовных дел по двум статьям УК - 293-й (массовые беспорядки) и 342-й (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). Обвиняемыми по таким делам проходят совершенно разные лица - как участники президентской кампании, волонтеры их штабов и активисты, так и студенты с журналистами.

Белорусские политики и оппозиция

После арестов Тихановского и Бабарико белорусские власти не прекратили преследовать политических оппонентов. Как только вскоре после выборов был создан Координационный совет, целью которого было заявлено обеспечение трансфера власти, началось преследование его членов - их обвинили в попытке захвата власти в стране. Сейчас обвиняемыми в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси (ч.3 ст. 361-й УК) признаны глава штаба Бабарико Мария Колесникова, юрист Максим Знак и адвокат Илья Салей.

Акция в Минске с требованием освобождения Сергея Тихановского, 18 августа

Акция в Минске с требованием освобождения Сергея Тихановского, 18 августа

Кроме того, еще в самом начале президентской кампании власти отправили за решетку тех лидеров традиционной оппозиции, которые ранее ярко проявили себя именно в организации уличных акций. Среди них - сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец, возглавлявший протеты против интеграции с Россией в декабре 2019 года. "С зимы на Павле висели неотбытые 30 суток ареста, которые ему дали за акции против интеграции, поэтому он знал, что когда-то их придется отсидеть. Он готовился к 30 суткам, а в итоге находится за решеткой уже более 6 месяцев", - указывает Ольга Северинец, жена Павла.

Тот факт, что его после отбытия административного ареста не освободили, а предъявили ему обвинение в совершении уголовного преступления (участии в массовых беспорядках), стало для семьи Северинец большой неожиданностью. "Павел - лидер, как и многие другие задержанные. Его освобождения власти боятся. Павел давно стал опасным для нынешней диктатуры, потому что называет зло - злом, а правду - правдой", - считает жена политзаключенного.

Павел Северинец в зале суда, октябрь 2017 года

Павел Северинец в зале суда, октябрь 2017 года

По ее выражению, дело супруга шито белыми нитками: "Павел сел на сутки задолго до начала протестов и не мог, находясь на Окрестина, принимать в них участие". Ольга Северинец добавляет, что из писем Павла ясно - его допрашивали лишь несколько раз, а следователь встречается с ним раз в два месяца, чтобы продлить срок пребывания под стражей. "Павел, как и другие политзаключенные, - просто заложники режима, все дела сфабрикованы", - уверена Ольга Северинец.

Политические блогеры и журналисты

Также еще до выборов власти жестко взялись за оппозиционно настроенных политических блогеров: шесть видеоблогеров, не считая Сергея Тихановского, были арестованы и обвинены в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Политзаключенными признаны и авторы крупных телеграм-каналов: Игорь Лосик (канал "Беларусь головного мозга"), Николай Дедок (администратор ряда анархистских каналов) и Эдуард Пальчис (канал Palchys) - им были предъявлены обвинения в подготовке к массовым беспорядкам.

Как и двум журналисткам польского телеканала Белсат Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой, которые вели стрим с акции в одном из минских дворов, известном как "площадь Перемен". Обе журналистки уже больше месяца находятся в СИЗО в Жодино.

Романа Бондаренко (фото из семейного архива)

Романа Бондаренко (фото из семейного архива)

Еще одно громкое дело о преследовании сотрудников СМИ началось 19 ноября, когда была задержана журналистка портала tut.by Катерина Борисевич, которую обвинили в разглашении врачебной тайны. Речь идет о состоянии Романа Бондаренко, скончавшегося после жестокого избиения неизвестными сторонниками властей. Борисевич была автором статьи, где указывалось, что в крови Бондаренко алкоголя не обнаружили. Вместе с журналисткой задержали и врача Артема Сорокина, который и сообщил ей данную информацию. Amnesty International признала Сорокина и Борисевич узниками совести.

Арест Катерины был неожиданным, признается брат журналистки Вадим Дмитрук. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщала, что Борисевич вывели из дома неизвестные в штатском и масках и увезли, а дома у нее был проведен обыск. "Сейчас от Кати регулярно приходят письма, хоть и с опозданием. Она пишет, что чувствует себя хорошо, позитивно настроена и надеется, что скоро это все закончится", - делится Дмитрук.

Так как адвокаты дали подписку о неразглашении, подробностями уголовного дела Катерины ее брат не располагает: "Я думаю, что, как и с остальными задержанными, дело будут постоянно затягивать и переносить сроки".

Арестованные активисты ЗБС и студенты

В число политических заключенных попали и студенты. 12 ноября были задержаны активисты инициативы "Объединение белорусских студентов" ("Задзіночання беларускіх студэнтаў", ЗБС), в том числе Алана Гебремариам - член основного состава Координационного совета оппозиции и представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по молодежной политике. В тот же день силовики арестовали 10 студентов разных вузов - теперь они обвиняются в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Алана Гебремариам

Алана Гебремариам

"Ксюша всегда была активной студенткой, хорошо училась, организовывала в университеты разные мероприятия вроде дня белорусского языка. Также интересовалась правозащитной деятельностью и иногда занималась волонтерством", - говорит Кася Сыромолот, сестра задержанной студентки БГУ Ксении Сыромолот.

Как и к другим задержанным 12 ноября, к ней пришли с обыском, изъяли всю технику и увезли на допрос: "Но когда мы узнали о задержании других студентов и активистом ЗБС, стало очевидно, что ее не отпустят так сразу. Первую неделю сестра провела в СИЗО КГБ, а затем ее перевели в изолятор на улице Володарского".

Семья Ксении Сыромолот уверена, что девушка задержана совершенно необоснованно, поскольку не сделала ничего противоправного. "Вся ситуация идет в разрез со здравым смыслом. Это просто удержание заложников, в нашем случае - 20-летних студентов, которые имели свою позицию", - подчеркивает Кася Сыромолот. По словам Каси, есть ощущение, что дело ее сестры особо и не расследуют, потому что адвоката не вызывают на следственные действия.

Число политзаключенных в Беларуси будет расти

"Такого количества политических заключенных в истории Беларуси еще никогда не было", - констатирует Валентин Стефанович. И хотя сейчас политзаключенными правозащитники признали уже 155 человек, эта цифра, считает Стефанович, в ближайшем будущем вырастет.

 "В судах началось рассмотрение дел о насилии в отношении сотрудников милиции. Мы будем по каждому делу давать оценку - что за насилие, при каких обстоятельствах. Но в любом случае мы исходим из того, что силовики действовали непропорционально жестко, что в ряде случаев вызвало ответное насилие как проявление самозащиты", - отмечает Стефанович.

По его данным, в Беларуси после президентских выборов в отношении сторонников перемен было открыто более 900 уголовных дел: "Поэтому мы ожидаем, что число политзаключенных может достичь нескольких сотен".

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    Автор: Наталья Позднякова


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