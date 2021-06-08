 Экс-дипломаты: Внешняя политика Минска тоже жертва репрессий | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 15.06.2021

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Беларусь

Экс-дипломаты: Внешняя политика Минска тоже жертва репрессий

Бывшие высокопоставленные работники МИД РБ, выступившие против Лукашенко, рассказали DW о кризисных явлениях в белорусской внешней политике после президентских выборов.

МИД Беларуси

МИД Беларуси

Белорусский МИД занимается внутриполитическими вопросами больше, чем внешней политикой? Белорусские дипломаты могут забыть о назначениях в страны ЕС? В Минске недооценили возможную реакцию на посадку самолета Ryanair? Об этом и не только DW спросила экс-посла Беларуси в Словакии Игоря Лещеню и бывшего временного поверенного в делах Беларуси в Швейцарии Павла Мацукевича.

Все достижения белорусской дипломатии уничтожены

"Все достижения белорусской дипломатии последних лет, а их было немало, были уничтожены белорусской внутренней политикой", - убежден бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, а сейчас старший аналитик Центра новых идей Павел Мацукевич.

Павел Мацукевич

Павел Мацукевич

По его мнению, сегодня министр иностранных дел больше занимается внутренней политикой, но и эта деятельность практически не находит отражения в информационной повестке ведомства. "Какое-то время назад Владимир Макей провел встречу с Юрием Воскресенским (бывший политзаключенный и экс-участник команды Виктора Бабарико после выхода из СИЗО КГБ зарегистрировал "Круглый стол демократических сил" - Ред.) - ни одного сообщения, если бы Воскресенский сам об этом не рассказал, никто бы, возможно, и не узнал. На прошлой неделе министр встретился с послами европейских государств, но мы узнаем об этом от самих дипломатов", - говорит Мацукевич.

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня отмечает, что на основные внешние раздражители, такие как санкции или призывы к ним, МИД все же реагирует. При этом, подчеркивает Лещеня, очевидно изменение стиля заявлений ведомства: чтобы укрепить дух чиновников и очистить совесть тех, кто вовлечен в насилие, создается атмосфера "околовоенной ситуации и борьбы с внутренними и внешними врагами":

"Высокопоставленные чиновники давно уже перешли на военную терминологию. Вот и Владимир Макей 26 мая в ходе совместного заседания двух палат белорусского парламента говорил о ситуации "на западном фланге Беларуси". А ведь фланг - это термин, который используется для описания порядка расположения войск".

"Попытки МИДа наладить отношения с внешним миром разбивались о те события, которые происходили внутри страны", - добавляет Павел Мацукевич.

Степень жесткости реакции ЕС в Минске недооценили

"Посадка в Минске самолета Ryanair с Романом Протасевичем и Софьей Сапега на борту вызвала кумулятивный эффект. Здесь уже не только тема протеста, политических заключенных и, в частности, Протасевича. Действующая власть вторглась в сферу суверенных прав Евросоюза. Представители объединения говорят о принудительной посадке авиалайнера государства - участника Евросоюза. Очевидно, что степень жесткости реакции Евросоюза в Минске недооценили", - комментирует Игорь Лещеня. И добавляет, что, по его мнению, несмотря на то, что в действиях ЕС есть внутренняя логика, запрет на полеты нанес больше вреда гражданам Беларуси, нежели действующей власти.

Игорь Лещеня

Игорь Лещеня

Что касается уровня взаимного дипломатического представительства, то недавний скандал с высылкой Беларусью и Латвией всех дипломатов, скорее всего, так и останется единичным случаем, считает Игорь Лещеня. По мнению экс-посла, чтобы не доводить дело до фактического прекращения работы посольств, стороны обычно используют другие методы: отзыв послов и понижение уровня руководителя миссии до временного поверенного в делах, высылка одного или двух дипломатов и так далее.

Ротация белорусских послов в западных странах невозможна

"Белорусским дипломатам, которые в глубине души надеялись уехать куда-то послами, на таких планах можно ставить крест", - говорит Павел Мацукевич.
Напомним, по информации Corriere della Sera, Рим пока не выдал разрешение на назначение послом Беларуси в Италии официального представителя белорусского МИД Анатолия Глаза. DW обратилась за комментарием во внешнеполитическое ведомство, но нам ответили, что МИД никогда не комментирует кадровые вопросы.

Карикатура Сергея Елкина

"Я думаю, что дело не в Анатолии Глазе. В нынешних условиях ротация белорусских послов в западных странах невозможна. Если завтра МИД решит поменять посла Беларуси в Германии, будет такой же ответ. Потому что если итальянцы или немцы дают согласие на назначение нового посла, то это шаг в сторону признания руководства страны, которая посла назначает, - говорит Павел Мацукевич. - За последнее время не было вручения верительных грамот послами Беларуси в западных странах, кроме посла Беларуси в Великобритании Максима Ермаловича, но на должность он был согласован и назначен до августа 2020 года".

Для европейских государств возможность избежать вручения верительных грамот Лукашенко - продлевать контракт уже аккредитованным дипломатам.

"Интересно, что на фоне событий после 9 августа официальный Минск продолжал направлять в столицы государств-участников Евросоюза запросы на согласие принять новых белорусских послов. Я думаю, что согласно логике околовоенной идеологии, когда все, что произошло в стране, объясняется исключительно происками иностранных разведок, белорусские власти воспринимают такие запросы, как жест доброй воли - вы, дескать, вредите, а мы готовы к вам послов направлять", - комментирует Игорь Лещеня.

В то же время он не исключает, что у официального Минска были надежды на то, что по крайней мере до ситуации с авиалайнером Ryanair, кто-то в ЕС все-таки сможет принять нового посла Беларуси.

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    Автор: Галина Петровская


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