 Брифинг под принуждением? Что сказал Протасевич на ″пресс-конференции″ в Минске | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 14.06.2021

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Беларусь

Брифинг под принуждением? Что сказал Протасевич на "пресс-конференции" в Минске

В Минске прошел брифинг, на котором неожиданно появился Роман Протасевич. О чем говорили представители госорганов и Протасевич, и почему дипломаты поспешили покинуть зал - у DW.

На брифинге в Минске 14 июня

На брифинге в Минске 14 июня

"Немного волнуюсь. Буквально 2 часа назад узнал о такой возможности", - такими словами начал свое выступление Роман Протасевич на брифинге в Минске в понедельник, 14 июня. Его появление на пресс-конференции стало для журналистов неожиданностью. Изначально в качестве спикеров указывались представители Следственного комитета, Госпогранкомитета, Министерства обороны и Департамента авиации. Они собирались рассказывать о деле Романа Протасевича, инциденте с самолетом Ryanair и ситуации на границе Беларуси.

Однако буквально за минуту до начала брифинга на стол поставили табличку с именем Романа Протасевича - в зал Национального пресс-центра он зашел в сопровождении сотрудников в штатском, без наручников и выглядел спокойным и без каких-либо внешних признаков побоев.

Власти Беларуси пытались доказать, что посадили самолет Ryanair законно

Этот брифинг для журналистов организовывал МИД Беларуси, его анонсировали 4 дня назад. На пресс-конференцию специально пригласили представителей дипломатического корпуса, отвели им два ряда в зале, но как только за стол сел Роман Протасевич и начал свое выступление около половины дипломатов встали и ушли. Так же поступили и некоторые иностранные журналисты, которые пришли на пресс-конференцию.

Кроме того, специально для освещения именно этого брифинга корреспонденту DW выдали временную аккредитацию, хотя МИД Беларуси уже на протяжении 8 месяцев никак не отвечает на заявки корреспондентов Deutsche Welle.

Траектория полета рейса Ryanair 4978 RUS

Начался брифинг с подробного обсуждения инцидента с самолетом Ryanair. Белорусские власти на все лады и с помощью неких "новых фактов" пытались доказать, что действовали законно, отвечая на возможную угрозу терроризма. Командующий ВВС Беларуси Игорь Голуб демонстрировал красивые схемы с расположением самолета Ryanair и истребителя МИГ-29, которые должны были подтвердить, что перехвата и принуждения белорусских властей приземлиться самолету именно в Минске не было, что все это, дескать, выдумки Запада.

Другим примером демонстрации доброй воли и невинности минских властей должно было, очевидно, стать видео на тему так называемого "дела поляков" - депортации в Польшу трех фигурантов "дела поляков" - активисток Ирены Бернацкой, Анны Панишевой и Марии Тишковской. Журналистам показали видеозапись общения с польским консулом, где дипломат задает им вопросы, касающиеся их согласия на выход из заключения и выезд в Польшу.

На вопрос журналистов о законности такой съемки, председатель Следственного комитета Дмитрий Гора заявил, что съемка была санкционирована прокурором и в данном случае он не должен был уведомлять дипломата о записи.

Власти рассказали в чем обвиняют Протасевича и Сапегу

Однако ключевым стал момент, когда журналисты получили возможность задать вопросы самому Протасевичу. На просьбу прокомментировать сообщение о том, что Протасевича в СИЗО КГБ избивал сам Александр Лукашенко, он сказал: "Хорошо, что мы начали с шутки". Затем Протасевич продемонстрировал, что у него нет ссадин на руках и заявил, что прекрасно себя чувствует и его никто не избивал.

Роман Протасевич на брифинге в Минске 14 июня

Роман Протасевич на брифинге в Минске 14 июня

"Хочу обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи. Настоящими заложниками ситуации стала Софья (Сапега - девушка Протасевича, задержанная вместе с ним - Ред.) и мои родители, которые находятся в Польше в условиях информационного вакуума. Подумайте, как отреагировали бы ваши матери, если бы писали, что вас избивают", - сказал Протасевич и добавил, что его родители могут спокойно вернуться в страну.

На вопрос корреспондента DW о том, допрашивали ли Протасевича представители так называемой Луганской народной республики, о сотрудничестве которых с белорусскими силовиками писали СМИ, Роман ответил, что "дает показания только Следственному комитету". Представитель СК также рассказал, в чем обвиняется Протасевич: Роман проходит обвиняемым по статьям об организации действий грубо нарушающих общественный порядок (342 УК), организация массовых беспорядков (293 УК) и разжигание социальной вражды и розни (130 УК).

Отвечая на вопрос о том, почему вместе с Протасевичем была задержана его подруга Софья Сапега, Гора сказал, что ее задержали по подозрению в совершении преступления по статье 342 УК. "Но затем почти сразу ей были предъявлены подозрения по статье 130 - о разжигании социальной вражды и розни".

Журналистка БелаПАН: "Я не верю ни одному вашему слову"

На протяжении всего брифинга создавалось впечатление, что Роман усиленно (и безрезультатно) пытается убедить журналистов в своей искренности. На вопрос о том, обещали ли ему свободу в обмен на сотрудничество, Протасевич ответил, что никакого торга со следствием не было. "Мое сотрудничество со следствием связано с тем, что я понимаю, какой урон нанес стране. Сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы исправить эту ситуацию", - заявил он.

Вместе с тем, по его словам, нахождение в заключении не изменило его политических взглядов. "Я не буду политическим сторонником президента. Да, я его уважаю как человека, но  я не буду его сторонником и не перехожу на сторону государства", - сказал Роман Протесевич и затем обратился к аудитории с вопросом, верят ли ему собравшиеся.

После недолгой паузы журналистка независимого издания БелаПАН Татьяна Коровенкова встала и обратилась к Протасевичу: "Роман, я вам искренне сочувствую. Многие из ваших коллег в Беларуси вам искренне сочувствуют. Я могу представить, что с вами могли сделать. И я не верю ни одному вашему слову. Просто держись, просто переживи это", - сказала Татьяна Коровенкова.

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    Автор: Янина Мороз


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