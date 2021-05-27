 G7 пообещала Минску санкции за ситуацию с Романом Протасевичем | Новости из Германии о Европе | DW | 13.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

G7 пообещала Минску санкции за ситуацию с Романом Протасевичем

"Семерка" потребовала от режима Лукашенко "изменить курс", связанный с давлением на СМИ и гражданское общество в Беларуси, и выполнить рекомендации независимой экспертной миссии ОБСЕ.

Роман Протасевич

Роман Протасевич

Страны "Группы семи" ("большой семерки", G7) "глубоко обеспокоены" продолжающимися нарушениями белорусскими властями прав человека, фундаментальных свобод и международного права. В качестве примера они приводят инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair, выполнявшего рейс FR4978 из Афин в Вильнюс, арест независимого журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софьи Сапеги. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом в воскресенье, 13 июня, по итогам саммита в британском Карбис-Бэй (графство Корнуолл).

"Мы будем вести совместную работу для привлечения виновных к ответственности, в том числе путем введения санкций, продолжать поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Беларуси", - подчеркивается в заявлении "большой семерки".

"Лукашенко должен изменить курс"

G7 призвала режим Александра Лукашенко "изменить курс" и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Большая семерка" также настаивает на том, чтобы власти Беларуси "вступили в конструктивный диалог со всеми слоями общества" и "провели новые свободные и справедливые выборы", подчеркивается в заявлении.

Московский механизм предоставляет государствам-участникам возможность направить в страну группу экспертов, чтобы те оказали помощь в решении конкретной проблемы, связанной с соблюдением прав человека. Процедура уже применялась в отношении Беларуси в 2011 году. До этого ОБСЕ запускала механизм в 2018 году - в отношении России. Тогда ставилась цель расследовать нарушения прав человека в Чечне. В сентябре 2020 года 17 государств-участников ОБСЕ инициировали отправку экспертов в Минск для мониторинга ситуации с усилением давления властей в свете массовых протестов после выборов президента.

Тихановская назвала, кого нужно включить в санкционный список

Ранее одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью германской газете Süddeutsche Zeitung выразила уверенность, что странам Запада необходимо расширить санкционный список по Беларуси. "В перечень следует добавить судей, прокуроров, милиционеров, бизнесменов, людей из номенклатуры", - подчеркивала она.

До этого, 23 мая, лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден совершить экстренную посадку в Минске. Распоряжение лететь в столицу Беларуси пилоты получили за несколько минут до вхождения самолета в воздушное пространство Литвы. После посадки самолета Ryanair в Минске, вопреки поступавшим ранее сообщениям, бомбы на борту обнаружено не было, однако были задержаны белорусский блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега.

Совет ЕС после инцидента призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси. Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС.

Смотрите также:

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Лидер демократической Беларуси

    Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.

  • Пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Сбор подписей за Тихановскую

    Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.

  • Тихановская с удостоверением кандидата в президенты

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Единый кандидат от оппозиции

    Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.

  • Тихановская, Колесникова, Цепкало

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Объединение штабов

    Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.

  • На пикете за Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Три грации как символ мирных перемен

    Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.

  • Предвыборный плакат Светланы Тихановской

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Непризнанные результаты выборов

    10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

  • Плакат в Минске Тихановская президент

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Протесты после выборов

    Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Вынужденная эмиграция

    Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

  • Светлана Тихановская в Берлине

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    За диалог при международном посредничестве

    Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Премия Сахарова "За свободу мысли"

    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с диаспорой в Риме

    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Новый имидж лидера

    За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 42:22

Продаст ли Лукашенко страну Путину? | Ток-шоу "В самую точку"

Аудио- и видеофайлы по теме

Гостерроризм: кто остановит Лукашенко? | Ток-шоу "В самую точку"  

Лукашенко еще у власти: уезжать или оставаться? l Ток-шоу DW "В самую точку"  

Также по теме

Blogger Roman Protassewitsch

ЕС и "большая семерка" потребовали освобождения Протасевича 27.05.2021

Главы дипломатических ведомств решительно осудили арест независимого журналиста Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги после принудительной посадки рейса FR4978.

Schweiz I Swetlana Tichanowskaja

Тихановская: Странам G7 нужно расширить санкции против Минска 11.06.2021

Новых санкций против режима Лукашенко, судя по опросам, хочет сам народ Беларуси. Не достаточно сильные санкции Запада позволили Лукашенко почувствовать свою безнаказанность, считает Тихановская.

Russland Präsident Wladimir Putin

Путин - о Протасевиче: Знать его не знаю и знать не хочу 04.06.2021

Президент России прокомментировал принудительную посадку лайнера Ryanair в Минске, после которой был задержан оппозиционер Роман Протасевич.

Реклама

Самые читаемые

Тихановская о возвращении в Беларусь: "Вернусь домой, когда дом будет готов"  

Уволить несогласных. Как и почему в Беларуси изменили Трудовой кодекс  

Родители Романа Протасевича просят помощи у Ангелы Меркель  