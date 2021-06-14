Суд в Минске вновь отклонил жалобу на задержание россиянки Сапеги

Суд Партизанского района Минска в понедельник, 14 июня, отказался удовлетворить жалобу россиянки Софьи Сапеги на ее задержание после перехвата белорусскими властями самолета Ryanair. Заседание прошло в закрытом режиме, вердикт судья огласила публично. Сама Сапега в суде отсутствовала, видеосвязи с ней из следственного изолятора не было, отметил адвокат девушки Александр Филанович.

Защита намерена обжаловать решение суда. В конце мая Минский городской суд уже отклонял жалобу на содержание россиянки под стражей.

По сведениям правозащитного центра "Весна", девушка является подозреваемой по уголовной статье о разжигании вражды, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. В то же время "Новая газета" со ссылкой на неназванного собеседника сообщила, что Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Адвокат девушки сообщил, что в отношении его подзащитной заведено второе дело, но не привел подробности.

Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции ЕС

Белорусские власти 23 мая принудили лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлиться в Минске. Самолет был посажен после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшемся ложным. Были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России. Совет ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси.

Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных белорусских авиакомпаний. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Позднее свое воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси закрыла и Япония.

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