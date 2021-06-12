Украина опровергла слова Лукашенко об отказе принять самолет с Протасевичем

Самолет авиакомпании Ryanair, которого власти Беларуси принудили совершить посадку в Минске, не запрашивал разрешение на посадку в Украине. "Никаких запросов нам не поступало. Мы это можем легко доказать, предъявив наши записи - разговоры между экипажем и диспетчерами всегда записываются", - заявил руководитель государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак в интервью изданию "Бизнес цензор", опубликованном в понедельник, 14 июня. Украинская сторона готова предоставить эту информацию в рамках расследования, добавил он.
Правящий в Беларуси Александр Лукашенко ранее утверждал, что авиалайнер не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев после сообщения о якобы находившемся на борту взрывном устройстве.
Посадка лайнера Ryanair в Минске и санкции Евросоюза
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, оказавшемся ложным. Были задержаны двое пассажиров - белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и его спутница, гражданка России Софья Сапега. Совет ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси.
Евросоюз 5 июня ввел санкции в отношении государственных авиакомпаний Беларуси. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС. Позднее свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыла и Япония.
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Автор: Ксения Сафронова