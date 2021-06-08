Родители Романа Протасевича просят помощи у Ангелы Меркель

Родители белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, находящегося в заключении в Минске, попросили канцлера Германии Ангелу Меркель (Angela Merkel) заступиться за него и других политических заключенных в Беларуси. Эту просьбу они выразили в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в субботу, 12 июня.

"Мы очень просим вас помочь нам, чтобы все невиновные вышли из тюрем на свободу, - сказали Наталья и Дмитрий Протасевич, обращаясь через немецких журналистов к главе правительства ФРГ. - Каждый новый день, нет, каждый час стоит жизни невиновным, в том числе детям".

Ложное сообщение о минировании самолета Ryanair

Бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу, задержали в Минске 23 мая. Перед этим диспетчеры столичного аэропорта Беларуси принудили пилотов пассажирского лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, на борту которого находились молодые люди, совершить посадку под предлогом якобы имеющейся у них информации о минировании самолета.

Бомбы на борту самолета обнаружено не было. Позже представители сервиса электронной почты Protonmail заявили, что сообщение, о котором шла речь, было отправлено уже после того, как у пилотов Ryanair потребовали совершить посадку в Минске.

"Интервью" и "признания" Романа Протасевича

3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал в эфире названную "интервью" беседу с Протасевичем, в которой он признает себя виновным в подготовке массовых беспорядков и говорит о том, что уважает правителя Беларуси Александра Лукашенко. Кроме этого, молодой человек обещает, что больше не будет заниматься политикой, и - плачет. Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская, с которой в эмиграции в Литве работал Протасевич, заявила 4 июня, что эти слова были сказаны им после пыток.

Запись "интервью", сделанная, судя по всему, под давлением, вызвала бурное возмущение общественности и многих политиков по всему миру, в том числе в Германии.

"Пожалуйста, остановите Лукашенко", - призывают Меркель родители 26-летнего Романа Протасевича в интервью от 12 июня. Десять месяцев назад они вынуждены были уехать из Беларуси в Польшу, поскольку им поступали угрозы в связи с работой их сына.

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