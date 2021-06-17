 Комментарий: Байден вывел Путина из международной изоляции | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 17.06.2021

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Мнения

Комментарий: Байден вывел Путина из международной изоляции

Кремль пошел ровно на те уступки Америке, которые был готов сделать задолго до женевского саммита, пишет Константин Эггерт.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Никто не вспоминает сегодня об американской тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе. Никто, кроме Владимира Путина. Его пресс-конференцию по окончании встречи с президентом Джо Байденом в Женеве можно было бы озаглавить "Вспомнить все-2". На ней он вновь припомнил Америке все ее грехи - вторжение в Ирак, брошенный Афганистан и, конечно же, "государственный переворот" в Украине в 2014 году.

Уступки Путина в Женеве были предсказуемы

Кроме того, Путин ловко сравнил сторонников Алексея Навального (которого по-прежнему нельзя назвать по имени) и с правыми, ворвавшимся в Капитолий в январе, и с крайне левыми, использующими лозунги движения Black Lives Matter. Это для того, чтобы не оставить без пищи для размышлений всех его поклонников в Америке - от расистов с флагами Конфедерации на бамперах до метателей коктейлей Молотова из рядов антифа. На пресс-конференции в вилле Ла-Гранж российский лидер буквально излучал оптимизм.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Переговоры с Джо Байденом на берегу женевского озера за три с половиной часа вывели его режим из международной изоляции. Более того, то, что Байден приехал на саммит, заручившись поддержкой европейских союзников, парадоксальным образом дает зеленый свет многочисленным "понимателям Путина" в Европейском Союзе построиться в очередь к воротам президентской дачи в Ново-Огарево. Ведь если лидеру свободного мира не зазорно лично общаться с ее обитателем, то им тоже разрешено.

Когда на пресс-конференции Путин говорил о Байдене, то часто переходил на преувеличенно-уважительный тон - один из самых характерных способов выразить неуважение в публичном выступлении. Думаю, дело не только в желании потрафить домашней аудитории, а в искреннем удовлетворении результатами встречи. Помимо домашней заготовки президентских команд - возвращения послов двух стран - он сделал Байдену предсказуемые уступки. Скорее всего, в ближайшее время будут выпущены на свободу и обменены на граждан России американцы Пол Уилан и Тревор Рид. Может быть, выпустят из-под домашнего ареста банкира Майкла Калви. Кроме того, на какое-то время, видимо, прекратятся хакерские атаки против США - для этого Владимиру Владимировичу достаточно сделать один телефонный звонок своим "специалистам" из ГРУ. Путин, несомненно, понимал, что кибербезопасность - главная для Байдена тема с точки зрения внутренней американской политики. Он не зря нагнетал обстановку в последние месяцы, чтобы теперь сделать предсказуемый шаг навстречу американскому коллеге и снизить напряженность.

Белый дом фактически признал: режим Путина - это надолго

В обмен он получил не только выход из международной изоляции, но и переговоры об очень широко понятой "стратегической стабильности", которая будет включать в себя не только новый договор об СНВ и другие вопросы ядерного разоружения, но и кибербезопасность, и нераспространение оружия массового уничтожения. Диалог и подготовка разнообразных документов на эти темы могут длиться годами. Таким образом, хоть и косвенно, Белый дом фактически признал: режим Путина - это надолго. За такое Кремль будет готов отдать американцам не одного хакера.

Кроме того, в Москве не могли не обратить внимание на решение Белого дома снять санкции с нескольких иранских функционеров и компаний. Администрация Байдена готовится вернуть Америку в договор об иранской ядерной программе. Путин ей здесь нужен в качестве партнера. В обмен он, скорее всего, захочет, чтобы в Вашингтоне вели более гибкую линию в отношении режима Башара Асада.

Команда Байдена допустила концептуальную ошибку

Байден приехал на саммит блестяще подготовленным, в этом нет никаких сомнений. Но, похоже, он и его команда допустили концептуальную ошибку. Они все же решили вести дела с Кремлем в стиле холодной войны, так, как если бы их партнерами выступали Леонид Брежнев или Михаил Горбачев. Мол, любви не просим, просим предсказуемости. Перед саммитом я уже писал : проблема этого подхода в том, что сегодняшняя Россия - не СССР, а Путин и его окружение - не политбюро ЦК КПСС. Путин защищает не только национальные интересы страны (как это делали кремлевские старцы моей юности), но и собственные, плюс гигантские активы российской правящей верхушки. В этих условиях требовать от Путина стабильности и предсказуемости можно только, дав ему и его режиму твердую гарантию неприкосновенности и неформально отдав под контроль Москвы Украину, Грузию и Молдавию - эти объекты имперских мечтаний, которые столь важны для поддержания лояльности "путинского большинства" в самой России.

Таких гарантий российскому президенту никто не даст. Но и радикальных шагов по интеграции стран постсоветского пространства в западное сообщество также никто не предпримет. И если в Белом доме думали, что заключительное коммюнике последнего саммита НАТО, в котором Украина упоминается 25 раз, заставит Кремль задуматься, то это еще одна ошибка. На той же пресс-конференции в Женеве Путин ясно дал понять: членство Украины в НАТО - не тема. Байден, выступавший после него, на эти слова российского лидера никак не отреагировал. Это лишь укрепит российское руководство в убеждении - "Ялта-2" возможна, нужно просто стоять на своем. Как и во всем остальном.
 

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Виталий Кропман


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