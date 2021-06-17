Комментарий: Байден вывел Путина из международной изоляции

Никто не вспоминает сегодня об американской тюрьме на базе Гуантанамо на Кубе. Никто, кроме Владимира Путина. Его пресс-конференцию по окончании встречи с президентом Джо Байденом в Женеве можно было бы озаглавить "Вспомнить все-2". На ней он вновь припомнил Америке все ее грехи - вторжение в Ирак, брошенный Афганистан и, конечно же, "государственный переворот" в Украине в 2014 году.
Уступки Путина в Женеве были предсказуемы
Кроме того, Путин ловко сравнил сторонников Алексея Навального (которого по-прежнему нельзя назвать по имени) и с правыми, ворвавшимся в Капитолий в январе, и с крайне левыми, использующими лозунги движения Black Lives Matter. Это для того, чтобы не оставить без пищи для размышлений всех его поклонников в Америке - от расистов с флагами Конфедерации на бамперах до метателей коктейлей Молотова из рядов антифа. На пресс-конференции в вилле Ла-Гранж российский лидер буквально излучал оптимизм.
Константин Эггерт
Переговоры с Джо Байденом на берегу женевского озера за три с половиной часа вывели его режим из международной изоляции. Более того, то, что Байден приехал на саммит, заручившись поддержкой европейских союзников, парадоксальным образом дает зеленый свет многочисленным "понимателям Путина" в Европейском Союзе построиться в очередь к воротам президентской дачи в Ново-Огарево. Ведь если лидеру свободного мира не зазорно лично общаться с ее обитателем, то им тоже разрешено.
Когда на пресс-конференции Путин говорил о Байдене, то часто переходил на преувеличенно-уважительный тон - один из самых характерных способов выразить неуважение в публичном выступлении. Думаю, дело не только в желании потрафить домашней аудитории, а в искреннем удовлетворении результатами встречи. Помимо домашней заготовки президентских команд - возвращения послов двух стран - он сделал Байдену предсказуемые уступки. Скорее всего, в ближайшее время будут выпущены на свободу и обменены на граждан России американцы Пол Уилан и Тревор Рид. Может быть, выпустят из-под домашнего ареста банкира Майкла Калви. Кроме того, на какое-то время, видимо, прекратятся хакерские атаки против США - для этого Владимиру Владимировичу достаточно сделать один телефонный звонок своим "специалистам" из ГРУ. Путин, несомненно, понимал, что кибербезопасность - главная для Байдена тема с точки зрения внутренней американской политики. Он не зря нагнетал обстановку в последние месяцы, чтобы теперь сделать предсказуемый шаг навстречу американскому коллеге и снизить напряженность.
Белый дом фактически признал: режим Путина - это надолго
В обмен он получил не только выход из международной изоляции, но и переговоры об очень широко понятой "стратегической стабильности", которая будет включать в себя не только новый договор об СНВ и другие вопросы ядерного разоружения, но и кибербезопасность, и нераспространение оружия массового уничтожения. Диалог и подготовка разнообразных документов на эти темы могут длиться годами. Таким образом, хоть и косвенно, Белый дом фактически признал: режим Путина - это надолго. За такое Кремль будет готов отдать американцам не одного хакера.
Кроме того, в Москве не могли не обратить внимание на решение Белого дома снять санкции с нескольких иранских функционеров и компаний. Администрация Байдена готовится вернуть Америку в договор об иранской ядерной программе. Путин ей здесь нужен в качестве партнера. В обмен он, скорее всего, захочет, чтобы в Вашингтоне вели более гибкую линию в отношении режима Башара Асада.
Команда Байдена допустила концептуальную ошибку
Байден приехал на саммит блестяще подготовленным, в этом нет никаких сомнений. Но, похоже, он и его команда допустили концептуальную ошибку. Они все же решили вести дела с Кремлем в стиле холодной войны, так, как если бы их партнерами выступали Леонид Брежнев или Михаил Горбачев. Мол, любви не просим, просим предсказуемости. Перед саммитом я уже писал : проблема этого подхода в том, что сегодняшняя Россия - не СССР, а Путин и его окружение - не политбюро ЦК КПСС. Путин защищает не только национальные интересы страны (как это делали кремлевские старцы моей юности), но и собственные, плюс гигантские активы российской правящей верхушки. В этих условиях требовать от Путина стабильности и предсказуемости можно только, дав ему и его режиму твердую гарантию неприкосновенности и неформально отдав под контроль Москвы Украину, Грузию и Молдавию - эти объекты имперских мечтаний, которые столь важны для поддержания лояльности "путинского большинства" в самой России.
Таких гарантий российскому президенту никто не даст. Но и радикальных шагов по интеграции стран постсоветского пространства в западное сообщество также никто не предпримет. И если в Белом доме думали, что заключительное коммюнике последнего саммита НАТО, в котором Украина упоминается 25 раз, заставит Кремль задуматься, то это еще одна ошибка. На той же пресс-конференции в Женеве Путин ясно дал понять: членство Украины в НАТО - не тема. Байден, выступавший после него, на эти слова российского лидера никак не отреагировал. Это лишь укрепит российское руководство в убеждении - "Ялта-2" возможна, нужно просто стоять на своем. Как и во всем остальном.
Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert
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Автор: Виталий Кропман