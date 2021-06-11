Россию могут исключить из Совета Европы? Из-за Навального и не только
Совет Европы может наказать Россию за неисполнение решения ЕСПЧ освободить Навального. При каких условиях может быть запущена процедура приостановления членства РФ, рассказали эксперты.
Здание Совета Европы
Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) опубликовал промежуточную резолюцию об исполнении Россией постановления Европейского суда по права человека (ЕСПЧ) в деле "Навальные против России", известном как "дело "Ив Роше". В КМСЕ выразили глубокую озабоченность тем, что Алексей Навальный продолжает находиться в тюремном заключении. Авторы резолюции также "настоятельно" призвали российскую власть немедленно освободить оппозиционера, отменить приговор по этому делу ему и его брату Олегу и возместить выплаченные ими штраф и убытки. Этот документ был принят во время последнего заседания КМСЕ по вопросам исполнения постановлений ЕСПЧ, которые происходят раз в три месяца.
Как напомнили в Комитете министров, в решении ЕСПЧ по делу "Навальные против России", вынесенном в 2017 году, говорилось, что "заявители были осуждены за действия, неотличимые от обычной коммерческой деятельности, посредством судебных решений", которые были "явно необоснованными, принятыми в нарушение права на справедливое судебное разбирательство". Но Верховный суд РФ оставил в силе приговор братьям Навальным. Более того, 2 февраля 2021 года условное наказание Алексея Навального, назначенное в результате приговора российского суда, было заменено реальным тюремным заключением, констатировали в КМСЕ и пообещали вернуться к рассмотрению этого вопроса.
Москва теряет поддержку в Совете Европы
Систематическое неисполнение решений ЕСПЧ является грубым нарушением уставных обязательств СЕ, которое, в конце концов, приведет к тому, что любая из стран-членов организации может поставить вопрос об исключении России из состава СЕ, рассказал в беседе с DW на правах анонимности европейский дипломат, работавший в Совете Европы. "И это уже будет серьезное решение, а не просто лишение права голоса парламентской делегации в ПАСЕ", - отметил дипломат.
По его словами, последние события в РФ "вызывают озабоченность даже у тех стран СЕ, которые традиционно очень лояльно относились к России". "И сейчас складывается ситуация, когда Москва стремительно теряет поддержку, судя по всему, в Комитете министров настроены не прощать такого рода нарушения прав человека", - отметил собеседник. Но при этом он подчеркнул, что бюрократическая процедура по такому серьезному вопросу, как приостановление членства страны в составе СЕ, - это "процесс поэтапный, медленный, предвидящий целый ряд всевозможных предупредительных мероприятий".
Алексей Навальный до ареста
Глава литовской делегации в ПАСЕ, бывший докладчик ассамблеи по делу об убийстве Бориса Немцова Эмануэлис Зингерис считает, что тон промежуточной резолюции КМСЕ по делу Навальных "предельно ясен". "Удивительно, как нужно было довести все институции Совета Европы до состояния, когда они все так категорично высказались по делу Навального", - отметил Зингерис в разговоре с DW.
Теперь, по его словам, делегация России в ПАСЕ уже "не сможет назвать членов Комитета министров "моськами", как обозвал депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы глава делегации РФ Петр Толстой", ведь в КМСЕ заседают представители правительств 47 стран-членов. Депутат также напомнил, что российские власти отказались организовывать визит в РФ французского депутата ПАСЕ Жака Мэра, являющегося докладчиком ассамблеи по делу Навального. Зингерис уверен, что "демонстративное игнорирование российскими властями ситуации вокруг дела Навального не пройдет без последствий для делегации РФ в ПАСЕ".
Какими будут последствия резолюции для РФ
Нынешняя промежуточная резолюция КМСЕ непосредственно к запуску процедуры об исключении России из Совета Европы не ведет, но она может стать поводом для нового решения ЕСПЧ, сказал в комментарии DW профессор Ливерпульского университета в Англии Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в сфере прав человека. "В идеале, российские власти должны были бы отреагировать на резолюцию КМСЕ, исполнить решение ЕСПЧ и отпустить Навального, но мы понимаем, что этого, скорее всего, не произойдет", - сказал эксперт. Он допускает, что на своей сентябрьской сессии КМСЕ "решит написать письмо министру иностранных дел РФ Лаврову" и официально напомнит ему о необходимости исполнить постановления ЕСПЧ по делу "Навальные против России".
Потом этот вопрос перейдет в повестку дня еженедельных заседаний КМСЕ, а уже после этого "в Комитете министров начнут разговор о процедуре, предусмотренной 46-й статьей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)". Эта процедура применяется в отношении страны, отказывающейся исполнять постановления суда, и может привести к новому решению ЕСПЧ.
Дегтярев также объяснил, что во время последнего заседания КМСЕ не рассматривал исполнение Россией решения ЕСПЧ, принятое 16 февраля, в котором суд призвал Москву освободить Навального в соответствии с правилом 39 собственного регламента о временных мерах в связи с существованием угрозы для жизни и здоровья. "Это было промежуточное судейское решение, а за исполнением временных мер КМСЕ не следит", - отметил эксперт. Только сам суд может найти дополнительное нарушение в том, что национальная власть не выполнила временно меры и принять по этому поводу соответствующее решение, за исполнением которого уже и будет надзирать КМСЕ.
"Навальный может успеть отсидеть свой срок"
Пока что в деле Навального до применения 46-й статьи ЕКПЧ "еще далеко, потому что механизм КМСЕ двигается не очень быстро". "А с учетом того, что Навальный приговорен к относительно небольшому сроку, он вполне может успеть его отсидеть до того, как дело дойдет до 46-й статьи", - подытожил Константин Дегтярев.
При этом эксперты подчеркивают, что применение этой статьи ЕКПЧ может быть поводом, но совсем не обязательным, для запуска процедуры по прекращению членства государства в составе Совета Европы. Согласно уставу СЕ, это может произойти в случае грубого нарушения страной статьи 3, предусматривающей признание принципа верховенства права и гарантий всем лицам, находящимся под юрисдикцией государства, прав человека и основных свобод. Как объяснил DW европейский дипломат, работавший в Страсбурге, если после череды неисполненных Россией постановлений ЕСПЧ терпение Комитета министров иссякнет, то одно или несколько государств-членов СЕ могут инициировать вопрос о прекращении членства России в организации, для принятия которого необходимо будет две трети голосов членов КМСЕ.
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