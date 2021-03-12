 Депутаты ПАСЕ: В случае с Навальным Россия пересекла красную линию | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 22.04.2021

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Европа

Депутаты ПАСЕ: В случае с Навальным Россия пересекла красную линию

ПАСЕ приняла резолюцию с требованием немедленно освободить Алексея Навального. Но еще до обсуждения документа глава делегации РФ Петр Толстой заявил, что Москва "выполнять резолюцию не будет".

Зал заседаний ПАСЕ

Зал заседаний ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)  призывает российские власти исполнить решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и немедленно освободить "российского оппозиционного политика и борца с коррупцией" Алексея Навального. Об этом говорится в резолюции "Арест и содержание под стражей Алексея Навального в январе 2021 года", которая была принята 22 апреля в Страсбурге в ходе срочных дебатов на сессии ПАСЕ.  Резолюцию поддержали 105 депутатов, 26 высказались против.

ПАСЕ: Решения ЕСПЧ необходимо исполнять

Автором доклада и текста резолюции стал член юридического комитета ПАСЕ, французский депутат от группы либералов Жак Мэр, являющийся докладчиком ассамблеи по делу Навального. Суть документа состоит в том, что российские власти должны безотлагательно освободить Навального - в соответствии с несколькими решениями ЕСПЧ по его делу.

Митинги с требованием освободить Навального прошли 21 апреля по всей России и во многих странах мира. На фото - участники акции в Париже

Митинги с требованием освободить Навального прошли 21 апреля по всей России и во многих странах мира. На фото - участники акции в Париже

Еще в 2017 году ЕСПЧ признал приговор российского суда Алексею Навальному  по делу "Ив Роше" необоснованным, нарушающим его право на честный судебный процесс, а в 2019 году назвал политически мотивированным содержание Навального под домашним арестом. В январе этого года после возвращения Навального в Россию из Германии, где он пребывал на лечении после вероятного отравления нервнопаралитическим агентом группы "Новичок", политик был задержан. Вскоре российский суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, приговорив его к трем годам в колонии общего режима.

В феврале ЕСПЧ, применив правило об обеспечительных мерах, призвал российские власти освободить Навального - с учетом степени степени риска для его жизни и здоровья. Российская сторона отказалась исполнять это требование, назвав его грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства.

Нынешняя резолюция ПАСЕ призывает Москву в полной мере имплементировать решения ЕСПЧ по делу Навального. А пока "в ожидании его освобождения" российские власти должны предоставить политику всю необходимую медицинскую помощь и дать возможность личному врачу Навального осмотреть его. Ассамблея также призвала комитет ПАСЕ по предупреждению пыток
совершить мониторинговый визит в колонию, где содержится политик.

Россия открывает двери на выход из Совета Европы

Жак Мэр, по его собственным словам, попытался подготовить "взвешенный и объективный доклад", который "не является политизированным или антироссийским". Докладчик надеялся, что это поможет ПАСЕ продолжить общение с российскими властями, которое "сможет принести пользу Навальному". Отдельно он отметил, что не включил в документ блок, касающийся дела о возможном отравлении политика. Так как, по его словам, по этой теме "будет подготовлен отдельный мощный доклад".

Немецкий депутат Франк Швабе

Немецкий депутат Франк Швабе

Эмоциональным было выступление немецкого депутата, социал-демократа Франка Швабе (Frank Schwabe) - докладчика ПАСЕ по вопросам защиты прав сексуальных меньшинств в Чечне. Он напомнил российским коллегам, что основополагающим обязательством для всех стран-членов СЕ, является исполнение решение ЕСПЧ. 

"Речь не идет о том, хороший или плохой Навальный, был ли он отравлен или нет, вопрос в одном: его надо освободить. И тот, кто блокирует это решение, открывает России двери на выход из Совета Европы. Освободите Навального во имя прав человека и во имя прав российских граждан. Это решение станет водоразделом в наших отношениях", - обратился к российской стороне Швабе.

Французский депутат от группы либералов Андрэ Гатоллан, по его словам, был среди тех, кто в свое время поддерживал возвращение российской делегации в ПАСЕ, потому что считает РФ "большой европейской страной". "Но я решительно требую аннулировать приговор о тюремном заключении Навального", - заявил Гатоллан. Он упомянул выступление президента Владимира Путина перед Федеральным собранием, в котором тот говорил о красных линиях в международной политике.  "Такая линия была проведена и самой Россией: исполнение решений ЕСПЧ и норм Европейской конвенции по правам человека. И сейчас эта линия пересечена", - заявил оратор.

Делегация РФ: "Резолюцию исполнять не будем"

Российская делегация принимала участие в сессии дистанционно. Но почти все те, кто  записался на выступление во время дебатов о Навальном, на связь с залом ПАСЕ  не вышли. Впрочем, их общую позицию по резолюции озвучил российский депутат Сергей Кисляк, не входящий ни в одну из политических групп в ПАСЕ. "Чем больше я слышу аргументов, изящно отполированных на западный манер, тем больше вижу в них давления на мою страну", - заявил политик. По его словам, дело Навального в России - "это экономическое преступление, установленное судом", за которое основатель Фонда борьбы с коррупцией получил "мягкий" условный срок.  А все решения ЕСПЧ по делу Навального "были выполнены в рамках действующего российского законодательства".  В завершение выступления Кисляк отметил, что решение ЕСПЧ об освобождении Навального в соответствии с обеспечительными мерами было "незаконным", потому что этой нормы нет в тексте Европейской конвенции по правам человека. 

Еще в преддверии принятия резолюции ПАСЕ глава российской делегации в ассамблее Петр Толстой заявил, что РФ "выполнять эту резолюцию не будет", поскольку она, по его словам, "носит рекомендательный характер". Поэтому, по мнению наблюдателей, вероятность того, что российские власти положительно отреагируют на призывы ассамблеи освободить Алексея Навального, невелика.

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