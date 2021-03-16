Навальный - не главная тема: что обсуждал в Москве глава ПАСЕ?

Председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик (Рик) Дамс находился 15-16 марта в Москве с рабочим визитом. Ожидалось, что главной темой его поездки станет невыполнение Россией обязательств перед Советом Европы по освобождению Алексея Навального. Но вышло иначе. Глава ПАСЕ не делал открытых заявлений, публично не подводил итоги визита, а все его встречи были закрыты для журналистов, будь то переговоры с представителями Госдумы или с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Вакцины от коронавируса и выборы: что глава ПАСЕ обсуждал в Госдуме

Тем не менее корреспонденту DW стало известно о некоторых вопросах, которые обсуждал Рик Дамс в Москве. Так, на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным обсуждался ход вакцинации в России и Европе. Любопытный момент - гости из Страсбурга во время встречи были в масках, в то время как российские парламентарии обошлись без средств индивидуальной защиты от коронавируса. "Мы каждое утро проходим тестирование на коронавирусную инфекцию. А некоторые, по желанию, вакцинировались. А над нашими европейскими коллегами давит культура запретов, которая в отношении коронавируса лютует в Европе. Они, бедные, сидят в масках. Ну, пока есть фотографы, естественно", - объяснили DW депутаты.

Рик Дамс

Говорили и о предстоящих выборах в Госдуму. Дамс и Володин договорились, что этой осенью наблюдатели ПАСЕ приедут в Россию следить за ходом голосования. Обсудить тему регулировки западных социальных сетей в России Володин очень хотел, но так и не успел.

По словам депутата и председателя российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого, который также был на встрече в Госдуме, Рик Дамс все же затронул тему тюремного заключения Алексея Навального. Пребывание оппозиционера за решеткой не было отдельной темой. "Мы говорили, что есть вопросы, по которым у нас нет общего понимания. В порядке перечисления говорили и про Навального. Но Дамс говорил также про заключенных в Турции и так далее. Речь шла об анализе действий правовой системы той или иной страны", - пояснил DW Толстой.

После переговоров в Госдуме глава ПАСЕ встретился c председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, а затем с главой МИД Сергеем Лавровым и министром юстиции Константином Чуйченко. Встреча с главой Минюста, судя по всему, произвела на Рика Дамса очень приятное впечатление. В частности, он договорился организовать переговоры Минюста и представителей НКО, в том числе НКО-"иноагентов". Об этом не без скепсиса рассказали DW правозащитники, с которыми глава ПАСЕ встретился в конце своего рабочего визита.

Навальный в тюрьме: о чем глава ПАСЕ говорил с правозащитниками

Закрытая встреча с НКО длилась около трех часов. Сначала каждый приглашенный по кругу выступал с докладом о своей проблеме. Глава ПАСЕ выслушивал их, делал пометки, а после высказывал свое мнение, как в перспективе структуры Совета Европы на ту или иную проблему могли бы реагировать. Алексея Навального упоминали, но лишь в контексте общих проблем.

"Судя по всему, для Дамса - это не центральная тема. Попытка убийства и тюремное заключение Навального упоминались среди прочих тем. Я лично говорил о комплексе проблем, начиная от массовых административных задержаний и политзаключенных, и заканчивая безнаказанностью преступлений против человечности", - рассказал корреспонденту DW Председатель Совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов.

Центральной же темой встречи был тот факт, что Россия выпала из правового поля, объяснил председатель Межрегионального объединения избирателей, сопредседатель Общественного движения "Голос" Андрей Бузин. "Сейчас в России возможны любые решения, которые выходят за рамки законов", - сказал он. В своем докладе представитель "Голоса" обратил внимание главы ПАСЕ на ухудшения в российском избирательном законодательстве и на системные недостатки в российских выборах, которые не удовлетворяют международным избирательным стандартам.

"По сути, мы все рассказывали об одном и том же. А именно о том, как сегодня уничтожается гражданское общество в России. Не думаю, что для Дамса это было новостью. Но он в силу своего положения должен был быть оптимистичен", - сказала председатель Комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. Правозащитница, в первую очередь, говорила о проблемах беженцев в России и передала Дамсу материалы о том, что с ними происходит, когда Европа их депортирует.

По словам Игоря Каляпина, председателя "Комитета против пыток", Рик Дамс несколько раз повторил, что разговор с правозащитниками получается несколько депрессивным. "Он заверил, что понимает, с чем это связано, и осознает отрицательные тенденции, о которых мы говорили. Но, тем не менее, сказал, что не нужно так безнадежно представлять ситуацию. Мне показалось, что он действительно верит в силу переговоров. Причем он отметил, что нужны именно живые дискуссии, а не длинные доклады и отчеты", - сказал Каляпин. Сам он согласен с главой ПАСЕ, но не очень верит в перспективу конкретно встречи с Минюстом, так как чиновники и без разговоров "сами все давно понимают".

В конце встречи с правозащитниками глава ПАСЕ произнес речь примерно минут на 15, в которой выразил надежду, что все наладится, рассказал Андрей Бузин. "Рик Дамс - политик. Он парламентарий. Ему свойственен специфический, как и у дипломатов, тип поведения. Очень гибкое и склонное к компромиссам", - резюмировал Бузин после встречи.

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