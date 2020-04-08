Сессия ПАСЕ примет резолюцию о Навальном

В Страсбурге в понедельник, 19 апреля, открылась весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Она проходит в гибридном формате, который предусматривает как физическое, так и дистанционное присутствие депутатов. По словам председателя ПАСЕ Рика Дамса, на сессию в Страсбург прибыли около 100 депутатов.



В ходе голосования по повестке дня было решено провести 22 апреля срочные дебаты на тему "Арест и заключение Алексея Навального в январе 2021 года". Против этого не высказался ни один из присутствующих. Формат срочных дебатов предполагает принятие резолюции. Доклад и ее текст, как сообщил Дамс, будет готовить член правового комитета ПАСЕ, докладчик ассамблеи по делу Навального французский депутат Жак Мэр от "Альянса либералов и демократов за Европу". В то же время предложение делегации Украины провести текущие дебаты на тему "Российская угроза достижению мира в Европе" не было поддержано на заседании Бюро ПАСЕ.

Украинская делегация прибыла в Страсбург в полном составе, сообщил DW ее член Алексей Гончаренко. В свою очередь делегация России участвует в сессии дистанционно. Об этом решении депутатов и сенаторов заявил глава делегации Госдумы РФ Петр Толстой. По его словам, оно вызвано "ежедневным количеством зараженных коронавирусом во Франции" и большим объемом работы, "связанной с посланием президента РФ Федеральному собранию" 21 апреля.



Во время зимней сессии, 27 января, депутаты ПАСЕ в ходе текущих дебатов, не предусматривающих принятие резолюции, уже рассматривали тему отравления и задержания Навального. Тогда они жестко раскритиковали власти России за незаконные действия в отношении оппозиционера, призвали Москву немедленно освободить его и безотлагательно разрешить визит в Россию докладчику ПАСЕ по этому делу.

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