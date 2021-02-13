Суд оставил Навальному реальный срок по делу "Ив Роше"

Мосгорсуд отклонил апелляцию на решение коллеги из Семеновского районного суда, заменившего оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Выездное заседание прошло в Бабушкинском суде Москвы в субботу, 20 февраля. Вместе с тем суд решил изменить постановление Симоновского суда и зачесть срок с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. Таким образом, срок заключения сокращен примерно на два месяца.

Приговор Алексею Навальному по делу "Ив Роше"

17 января Навальный вернулся в Россию из Германии после лечения там от последствий отравления веществом из группы "Новичок" и был задержан сразу после прилета в аэропорту "Шереметьево". 2 февраля суд в Москве удовлетворил обращение ФСИН о замене Навальному условного срока по делу "Ив Роше" на реальный.

В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

После ареста Навального в десятках городов России и мира 23 и 31 января прошли акции в его поддержку.На этих протестах были задержаны около 10 тысяч человек. Страны Запада осудили приговор Навальному и жесткое подавление мирных акций протеста.

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