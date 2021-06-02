 Алексея Навального перевели из больницы обратно в колонию | Новости из Германии о России | DW | 07.06.2021

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Россия

Алексея Навального перевели из больницы обратно в колонию

Оппозиционер возвращен в колонию ИК-2 в Покрове. По видеосвязи Навальный участвовал в судебном заседании по его искам к колонии. От обоих исков он в итоге отказался.

Алексей Навальный

Известный российский оппозиционер Алексей Навальный, осужденный по уголовному делу "Ив Роше", возвращен из больницы ИК-3 во Владимире в колонию ИК-2 в Покрове. Об этом сообщил ТАСС представитель ИК-3 перед началом заседания Петушинского суда Владимирской области, который в понедельник, 7 июня, рассматривал два иска Навального к ИК-2. "Блогера Навального перевели в покровскую колонию", - заявил представитель учреждения по видеосвязи. Он добавил, что Навальный будет участвовать в судебном заседании по видеосвязи из колонии.

Навальный отказался от исков к ИК-2

В ходе заседания оппозиционер от обоих исков - как связанного с отказом выдать ему требуемые книги, так и вызванного вырезкой публикаций из переданных ему газет - отказался. "Вопрос получения книг важный, он занял несколько месяцев. Но сейчас у меня есть Коран, есть последняя книжка Владимира Сорокина, у меня есть даже Библия и система налажена", - пояснил он отказ от первого иска. Касательно второго Навальный заявил: "Мы сейчас в той точке, где мы юридически установили, что никакой цензуры нет. По сути, мы всего добились, я отказываюсь от иска".

Задержание и арест Навального

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск по обвинению в многократном нарушении правил отбывания условного наказания по делу "Ив Роше". Он был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". 2 февраля суд постановил заменить ему условный срок на реальный.

С середины марта Алексей Навальный отбывает срок в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров. Сторонники оппозиционера 31 марта сообщили, что Навальный объявил голодовку с требованием допустить к нему врача по его выбору и предоставить медикаменты.

В связи с голодовкой Навальный был переведен в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по Владимирской области. 23 апреля оппозиционер объявил о прекращении голодовки.

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