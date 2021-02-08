 Россию призвали соблюдать обязательства в рамках Совета Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 18.05.2021

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Европа

Россию призвали соблюдать обязательства в рамках Совета Европы

Члены Гражданского форума ЕС - Россия потрясены "лавиной репрессий против протестующих, правозащитников, журналистов и адвокатов" в РФ и призывают Москву вспомнить об ответственности в рамках членства в Совете Европы.

Члены Гражданского форума ЕС-Россия в Братиславе

Члены Гражданского форума ЕС-Россия в Братиславе (фото из архива)

Россия должна в полной мере признать свою ответственность в рамках членства в Совете Европы (СЕ) и отказаться от политики репрессий против представителей гражданского общества. Такой призыв содержится в полученном DW во вторник, 18 мая, открытом письме Гражданского форума ЕС - Россия комитету министров Совета Европы, председательство в котором Германия переняла от Греции в ноябре 2020 года.

Послание адресовано персонально министру иностранных дел ФРГ Хайко Масу (Heiko Maas) и государственному министру по делам Европы в МИД Германии Михаэлю Роту (Michael Roth).

"Заключение Алексея Навального под стражу и вынесение ему приговора в январе 2021 года в нарушение вердиктов Европейского суда по правам человека высветило давнюю проблему невыполнения судебных постановлений, которые считаются политически неудобными", - подчеркивают авторы послания.

В России - "лавина репрессий"

За этим в России "последовала лавина репрессивных действий против мирных протестующих и против сотрудников правозащитных НПО, журналистов и адвокатов", добавляют они.

При этом представители Гражданского форума подчеркивают, что серия обращений Комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович и совместные заявления руководства Совета по делу Навального, по всей видимости, ничего не изменили.

Подписи под письмом поставили координатор инициативной группы форума Ральф дю Лонг и его исполнительный директор Анна Севортьян.

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в январе подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.

В августе 2019 года занимавший пост премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга РФ по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы.

В июне 2019 года года ПАСЕ восстановила права делегации, российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в ассамблее.

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