Гражданский форум ЕС-Россия призывает прекратить репрессии в РФ

Правление Гражданского форума ЕС-Россия призывает российские власти прекратить репрессии в отношении гражданского общества и соблюдать право на свободу собраний и другие права и свободы граждан. Правление форума "возмущено нарушениями судебных процедур, необоснованными масштабными задержаниями протестующих и недопустимым насилием со стороны российских правоохранительных органов в отношении гражданского населения", говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 8 февраля.
Форум выражает солидарность и поддержку гражданскому обществу РФ, а также адвокатам и правозащитникам, обеспечивающим защиту задержанных. В последние несколько недель российское общество столкнулось с "одними из самых массовых репрессий и форм давления" на журналистов, активистов и тех, кто "даже не принимал участия в акциях протеста", отмечается в заявлении. Правовые нормы и стандарты РФ были неоднократно нарушены, тысячи протестующих были задержаны и арестованы во время мирных демонстраций 23 и 31 января, а также 2 февраля.
"печальный итог" визита Борреля в Москву
Задержания на акции протеста в Москве в ночь на 3 февраля
"Сегодня больше, чем когда-либо, российские граждане нуждаются в защите в соответствии с нормами и стандартами международного права", - отмечается в заявлении. Форум называет "печальным" итог визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву и призывает Брюссель усилить поддержку гражданского общества в РФ.
Оппозиционный политик Алексей Навальный был 2 февраля приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в связи так называемым делом "Ив Роше", приговор по которому Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще в 2017 году признал несправедливым и необоснованным, напоминает Форум. Объединение призывает Евросоюз, Совет Европы и другие международные институты "отреагировать на многочисленные нарушения прав человека" в РФ и "продемонстрировать неоспоримую приверженность международным нормам".
Кто входит в Гражданский форум ЕС-Россия
Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. Сегодня в Форум входят более 180 членских организаций и организаций-сторонников из России, 19 стран ЕС и Великобритании. Форум нацелен на более активное участие НПО в диалоге между Евросоюзом и Россией.
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Протесты в России 31 января: как это было
Новая акция протеста в городах России
Оппозиционно настроенные россияне, в воскресенье 31 января, вышли на акции протеста по призыву штабов арестованного в Москве Алексея Навального. Как и восемь дней назад, митинги и шествия прошли в десятках городов страны. DW рассказывает, как это было.
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Протесты в России 31 января: как это было
Число участников в некоторых городах возросло
Несмотря на избиения, штрафы, административные и уголовные дела, возбужденные российскими властями после многотысячных акций 23 января, в некоторых городах России число участников новых протестов только возросло.
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Протесты в России 31 января: как это было
Власти готовились заранее
В Москве и других городах власти готовились к акции 31 января заранее: задерживали и отправляли под домашний арест активистов штабов Навального, оказывали давление на журналистов, всеми способами предупреждали о "незаконности " запланированных митингов и шествий и возможных последствиях за нарушения закона.
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Протесты в России 31 января: как это было
Хороводы вокруг хороводов
Холодная погода в некоторых городах послужила толчком к появлению нового символа российских протестов. В некоторых городах протестующие водили хороводы вокруг сохранившихся новогодних елок, а полиция хороводила вокруг мирных граждан.
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Протесты в России 31 января: как это было
Неприступная крепость
Задолго до начала акций силовики превратили центры больших городов в неприступные крепости. В Москве была закрыта для пешеходов Красная площадь и ряд улиц и площадей в пределах Бульварного кольца, в Санкт-Петербурге силовики ОМОН и бойцы Росгвардии под прикрытием КАМАЗов перекрыли Невский проспект. В ряде городов были закрыты станции метро.
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Протесты в России 31 января: как это было
Все средства подавления
Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.
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Протесты в России 31 января: как это было
С особой жестокостью
Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.
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Протесты в России 31 января: как это было
Отбивая задержанных
Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.
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Протесты в России 31 января: как это было
Счет задержанным шел на тысячи
По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.
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Протесты в России 31 января: как это было
Всех подряд
Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.
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Протесты в России 31 января: как это было
В Берлине поддержали Навального
Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.
Автор: Виталий Кропман