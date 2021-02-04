 Гражданский форум ЕС-Россия призывает прекратить репрессии в РФ | Новости из Германии о России | DW | 08.02.2021

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Россия

Гражданский форум ЕС-Россия призывает прекратить репрессии в РФ

Более 180 неправительственных организаций призывают Евросоюз усилить поддержку гражданского общества в России и осуждают подавление протестов в поддержку Навального.

На акции протеста в Москве 23 января

На акции протеста в Москве 23 января

Правление Гражданского форума ЕС-Россия призывает российские власти прекратить репрессии в отношении гражданского общества и соблюдать право на свободу собраний и другие права и свободы граждан. Правление форума "возмущено нарушениями судебных процедур, необоснованными масштабными задержаниями протестующих и недопустимым насилием со стороны российских правоохранительных органов в отношении гражданского населения", говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 8 февраля.

Форум выражает солидарность и поддержку гражданскому обществу РФ, а также адвокатам и правозащитникам, обеспечивающим защиту задержанных. В последние несколько недель российское общество столкнулось с "одними из самых массовых репрессий и форм давления" на журналистов, активистов и тех, кто "даже не принимал участия в акциях протеста", отмечается в заявлении. Правовые нормы и стандарты РФ были неоднократно нарушены, тысячи протестующих были задержаны и арестованы во время мирных демонстраций 23 и 31 января, а также 2 февраля.

"печальный итог" визита Борреля в Москву

Задержания на акции протеста в Москве в ночь на 3 февраля

Задержания на акции протеста в Москве в ночь на 3 февраля

"Сегодня больше, чем когда-либо, российские граждане нуждаются в защите в соответствии с нормами и стандартами международного права", - отмечается в заявлении. Форум называет "печальным" итог визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву и призывает Брюссель усилить поддержку гражданского общества в РФ.

Оппозиционный политик Алексей Навальный был 2 февраля приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в связи так называемым делом "Ив Роше", приговор по которому Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще в 2017 году признал несправедливым и необоснованным, напоминает Форум. Объединение призывает Евросоюз, Совет Европы и другие международные институты "отреагировать на многочисленные нарушения прав человека" в РФ и "продемонстрировать неоспоримую приверженность международным нормам".

Кто входит в Гражданский форум ЕС-Россия

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. Сегодня в Форум входят более 180 членских организаций и организаций-сторонников из России, 19 стран ЕС и Великобритании. Форум нацелен на более активное участие НПО в диалоге между Евросоюзом и Россией.

Смотритетакже:

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  • Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg

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  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

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    Ни одна акция в российских городах традиционно не обошлась без задержаний. В Москве людей начали задерживать еще до начала шествия, в Перми против демонстрантов использовали конную полицию, в Казани задержанных часами заставляли сидеть в снегу.

  • Russland Proteste Nawalny | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

  • Russland | Protest gegen die Festnahme von Alexei Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Отбивая задержанных

    Не обошлось без стычек. Протестующие пытались отвечать на неоправданную агрессию ОМОНа и бойцов Росгвардии. В Казани и других городах России участники акций неоднократно отбивали задержанных у силовиков. В Санкт-Петербурге уже возбуждено дело о применении насилия к правоохранителям на акции 31 января.

  • Russland | Proteste Opposition | Nawalny Anhänger | Moskau

    Протесты в России 31 января: как это было

    Счет задержанным шел на тысячи

    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


Смотреть видео 03:38

Меркель, Макрона и других западных лидеров возмутило дело Навального и насилие против мирных людей

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