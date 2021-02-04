Гражданский форум ЕС-Россия призывает прекратить репрессии в РФ

Правление Гражданского форума ЕС-Россия призывает российские власти прекратить репрессии в отношении гражданского общества и соблюдать право на свободу собраний и другие права и свободы граждан. Правление форума "возмущено нарушениями судебных процедур, необоснованными масштабными задержаниями протестующих и недопустимым насилием со стороны российских правоохранительных органов в отношении гражданского населения", говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 8 февраля.

Форум выражает солидарность и поддержку гражданскому обществу РФ, а также адвокатам и правозащитникам, обеспечивающим защиту задержанных. В последние несколько недель российское общество столкнулось с "одними из самых массовых репрессий и форм давления" на журналистов, активистов и тех, кто "даже не принимал участия в акциях протеста", отмечается в заявлении. Правовые нормы и стандарты РФ были неоднократно нарушены, тысячи протестующих были задержаны и арестованы во время мирных демонстраций 23 и 31 января, а также 2 февраля.

"печальный итог" визита Борреля в Москву

Задержания на акции протеста в Москве в ночь на 3 февраля

"Сегодня больше, чем когда-либо, российские граждане нуждаются в защите в соответствии с нормами и стандартами международного права", - отмечается в заявлении. Форум называет "печальным" итог визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву и призывает Брюссель усилить поддержку гражданского общества в РФ.

Оппозиционный политик Алексей Навальный был 2 февраля приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в связи так называемым делом "Ив Роше", приговор по которому Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще в 2017 году признал несправедливым и необоснованным, напоминает Форум. Объединение призывает Евросоюз, Совет Европы и другие международные институты "отреагировать на многочисленные нарушения прав человека" в РФ и "продемонстрировать неоспоримую приверженность международным нормам".

Кто входит в Гражданский форум ЕС-Россия

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. Сегодня в Форум входят более 180 членских организаций и организаций-сторонников из России, 19 стран ЕС и Великобритании. Форум нацелен на более активное участие НПО в диалоге между Евросоюзом и Россией.

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