 Путин подписал закон о продлении договора с США по СНВ | Новости из Германии о России | DW | 29.01.2021

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Россия

Путин подписал закон о продлении договора с США по СНВ

Президент России назвал продление ДСНВ бесспорным шагом в правильном направлении. В случае непродления мир впервые за десятилетия остался бы без соглашения об ограничении стратегических арсеналов.

На церемонии подписания договора по СНВ в 2011 году

На церемонии подписания договора по СНВ в 2011 году

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия договора между РФ и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений до 2026 года, сообщила пресс-служба Кремля вечером в пятницу, 29 января. Госдума и Совет Федерации одобрили этот закон еще 27 января.

"Продление договора отвечает национальным интересам РФ, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Угроза нового витка гонки вооружений

Ранее Путин неоднократно предупреждал об угрозе нового дорогостоящего витка гонки вооружений в случае прекращения действия ДСНВ. Владимир Путин и новый президент США Джо Байден смогли договориться о продлении этого соглашения, срок действия которого истекал 5 февраля.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, первоначально вступивший в силу 5 февраля 2011 года, ограничивает ядерные арсеналы России и США до 800 носителей ядерного оружия и 1550 ядерных боеголовок с каждой стороны. Это соглашение было заключено в 2011 году сроком на десять лет с возможностью продления.

В случае, если бы ДСНВ не был продлен, мир впервые за многие десятилетия оказался бы без соглашения об ограничении стратегических ядерных вооружений. Россия и США вместе владеют почти 90 процентами мирового ядерного арсенала.

Смотрите также:

  • Пуль управления бункером

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Под виноградниками

    Этот бункер должен был стать убежищем для высшего руководства Западной Германии в случае угрозы или начала ядерной войны. Находится он недалеко от Бонна - под виноградниками в долине реки Ар. Рассчитанный на три тысячи человек, этот секретный подземный город мог прожить в автономном режиме около месяца. Теоретически. Практически же прямого попадания атомной бомбы он бы не выдержал.

  • Главный шлюз

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    ''Железный занавес''

    Главная дверь из бетона и стали, изготовленная фирмой MAN, весит 25 тонн. При этом закрывается она всего за 15 секунд - быстро и неумолимо. Никаких блокирующих датчиков, лишь звуковой сигнал и красные лампочки. Дверь несколько раз в день демонстративно закрывают перед публикой - посетителями музея, работающего в бункере с 2008 года.

  • Одна из шлюзовых дверей

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Двести метров

    В бункер вела целая система шлюзов, а сам он состоял из пяти связанных друг с другом автономных частей. Общая протяженность туннелей и штолен равнялась 17 километрам. Музею и документационному центру оставили лишь первые 200 метров от главного входа. Больше не разрешила пожарная охрана из-за отсутствия аварийных выходов.

  • Подземный туннель

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Туннель

    Решение о закрытии бункера было принято в 1997 году. Поиски инвесторов для коммерческого его использования успехами не увенчались. После отключения насосов в комплекс начали проникать грунтовые воды. Чтобы не допустить их загрязнения, власти решили демонтировать оборудование, а также перегородки и другую начинку, оставив лишь голые бетонные стены - за исключением двухсот музейных метров.

  • Часы на командном пункте бункера

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Вовремя остановиться

    В музейную штольню свезли обстановку и оборудование из других командных, рабочих, технических и жилых частей бункера. Получилась копия в миниатюре. Все часы символически остановлены на без пяти минут двенадцать - напоминание о том, что мир реально уже оказывался и снова мог оказаться на пороге ядерного конфликта.

  • Кнопки на пульте управления

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Мировые войны

    В 1960 году к строительству этого бункера приступили не на пустом месте. Здесь уже имелся 2,5-километровый туннель. Его начали прокладывать для железной дороги еще в кайзеровские времена, готовясь к Первой мировой войне, но так и не закончили. До 1939 года в туннеле выращивали шампиньоны. Национал-социалисты оборудовали военное производство пусковых установок ракет "Фау-2".

  • Экипировка и оборудование для пожарных

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Сообщения в прессе

    По официальной легенде, в старом туннеле якобы оборудовали учебное убежище для службы технической помощи THW - аналога МЧС, но масштабы заставили усомниться в этом даже самых доверчивых. В 1961 году о каком-то ядерном бункере на Аре написала газета Hamburger Abendblatt, а еще через год - один бульварный журнал. Причем, конкретно о бункере для правительства. Тираж срочно изъяли из киосков.

  • Вентиляционные отверстия и аптечка для неотложной первой помощи

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Совершенно секретно

    Агенты ГДР в помощи свободной западной прессы для раскрытия тайны не нуждались. Самое позднее, в 1966 году в "штази" уже точно знали, что скрывается в документах ФРГ под бюрократическим обозначением "Dienststelle Marienthal" - "Управление Мариенталь". Позже в обслуживающий персонал удалось внедрить шпиона, который исправно сообщал в Восточный Берлин все подробности и секреты.

  • Корридо с жилыми отсеками

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Под землей

    Про надежные рабочие места в Германии говорят: "Ein bombensicherer Job", то есть такой работе никакие бомбы не страшны. Что же тогда говорить о тех, кто обслуживал атомный бункер?

  • Телетайпы

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Государственные расходы

    Формальное постановление правительства о его строительстве до сих пор не обнаружено, но этот бункер под Бонном является самым дорогим государственным объектом в истории Западной Германии. Общая сумма оценивается сейчас почти в 2,5 миллиарда евро. Для маскировки расходы были распределены по разным бюджетам. Строительные работы продолжались 12 лет.

  • Магнитные таблички с названиями советских городов в штабном центре

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Шансы

    В случае прямого попадания шансов выжить в бункере не было. Эксперты предупреждали об этом, но строительство продолжалось, потому что того требовала политическая ситуация. Историки нашли документы, согласно которым, убежище могло худо-бедно выдержать взрыв бомбы, равной хиросимской. Мощность советских зарядов была уже в сотни раз выше.

  • Медицинский электрокар и костюм химической защит

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Сценарии

    Согласно требованиям НАТО, такие убежища должны были находиться на глубине ниже 200 метров. В Арвайлере глубина в два раза меньше, а гора состоит из шифера - породы мягкой, идеальной для виноградников. В случае попадания бомбы он просто превратился бы в пыль. При благоприятном стечении обстоятельств объект после бомбардировки остался бы без электричества. В результате - коллапс всех систем.

  • Канцелярская комната в подземном бункере

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Учения с двойниками

    Раз в два года в бункере проводили масштабные учения - готовились управлять отсюда государством и осуществлять контакты с партнерами по НАТО. Первые состоялись в 1966 году. Заселенный на полную мощность, бункер несколько недель находился в автономном режиме. Роли первых лиц, в частности, федерального президента и канцлера исполняли двойники из числа чиновников средней руки.

  • Двухъярусная кровать и фотография баварского замка Нойшванштайн

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    День да ночь - сутки прочь

    В войну играли в спартанских условиях. В убежище имелось 936 спальных отсеков - многоместных, с двухъярусными кроватями. Исключение - одноместные комнаты канцлера и президента. 897 рабочих кабинетов, 25 тысяч дверей, пять столовых и контрольно-диспетчерских пунктов, собственная пожарная служба, часовня...

  • Спальня для федерального канцлера

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Конституционные органы

    Президенту отводилась самая просторная спальня. В бункере имелись рабочие помещения для министров, судей Конституционного суда, глав федеральных ведомств, Бундесбанка. Для эвакуации по воздуху рядом построили небольшой аэродром. Членам семей мест под землей не полагалось.

  • Экспонаты из президентского кабинета

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Современный дизайн

    Кабинет главы государства был обставлен яркими креслами, лампами и другой мебелью в стиле шестидесятых годов. Ни один из действующих президентов Западной Германии это подземное убежище под Бонном никогда не посещал. В гражданских бункерах на территории Западной Германии мест хватило бы на один процент населения.

  • Телевизионная камера с эмблемой канала WDR

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Эфирная студия

    В бункере имелась телевизионная студия, чтобы передавать обращения президента и канцлера. Антенны были установлены километрах в пятидесяти - для отвода шпионских глаз.

  • Консервные банки с охотничьей колбасой и хлебом

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    "Хлеб в банке"

    Разносолов под землей ожидать не стоило. Запасы чем-то напоминают питание для туристов или космонавтов. Рассказывают, что за долгие годы тайного существования бункера его руководство установило тесные связи с арскими виноделами, производящими отличные красные вина.

  • Сухие пайки на кухне

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Бытовые услуги

    Так выглядели сухие пайки. Где хлеб, там и зрелища. На стене в жилом тракте висит расписание киносеансов: "Житие Брайана по Монти Пайтон", "Поменяться местами", "Марафонец", "Полицейский из Беверли-Хиллз", "Военные игры"… Между киносеансами можно было забежать в подземную парикмахерскую.

  • Душевые для дезактивации

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    "Peep Show"

    Все без исключения, чтобы попасть в бункер в случае ядерного заражения местности, должны было пройти дезактивацию. Через окошко за этим "Peep Show", как его называли, должен был наблюдать контролер. Пропускная способность - 48 человек в час. Для лучшего удаления радиоактивных веществ в воду предполагалось добавлять кислоты - муравьиную, лимонную, соляную.

  • Медицинский пункт

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Врачи и аптека

    Медицинское оборудование с точки зрения пациентов современных клиник может показаться допотопным, но, как уверяют экскурсоводы, вполне годилось для оказания неотложной помощи. Желания оказаться в таком стоматологическом кресле, однако, никто из посетителей не проявил.

  • Лента телетайпа

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Проверка связи

    Бессмысленность всех гигантских затрат на строительство бункера и его эксплуатацию ввиду угрозы полного уничтожения жизни на планете очень хорошо иллюстрирует стандартная фраза для проверки телетайпов: "Kaufen sie jede Woche vier gute bequeme Pelze" - "Каждую неделю покупайте четыре хорошие и удобные меховые шубы".

  • Лестничная клетка

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    ''Не курить''

    На поддержание бункера в рабочем состоянии выделялось по 22 миллиона марок ежегодно. Постоянный персонал - около двухсот человек. Три восьмичасовые смены. Сотрудников нанимали из местных жителей, дабы соблюдать конспирацию. Подписал бумагу о неразглашении государственной тайны - и надежное рабочее место на случай ядерной войны тебе гарантировано.

  • Аппарат правительственной связи

    Атомный бункер правительства Германии под Бонном

    Время работы

    Бункер открыт по средам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни с середины весны до середины осени. Точная информация - на сайте документационного центра Dokumentationsstätte Regierungsbunker. В зимние месяцы посещение возможно только в рамках заранее заказанных групповых экскурсий.

    Автор: Максим Нелюбин


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