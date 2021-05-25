Комментарий: Путин против Байдена и Блинкена

Если в Вашингтоне накануне встречи Байден-Путин думают, что смогут играть с Кремлем по правилам холодной войны, то это большая ошибка, считает Константин Эггерт.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин
Президенты Соединенных Штатов и России встретятся 16 июня не в дружественной Владимиру Путину Вене и не в несколько менее, но тоже дружественном ему Хельсинки, как, судя по всему, хотели в Кремле. Для первого саммита выбрана Женева - столица европейской штаб-квартиры ООН и место, где 19 ноября 1985 года впервые увиделись Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Их знакомство тогда открыло дорогу саммиту в Рейкьявике в 1986 году. Его многие историки считают началом конца холодной войны.
Путин и его "политбюро"
Однако 2021-й - не 1985-й. Америка остается мировой державой номер один, но главный вызов ей сегодня бросает не Москва, а Пекин. Сегодняшняя Россия - не СССР. Политбюро ЦК КПСС в меру сил и разумения его членов отстаивало национальные интересы своей страны - так, как оно их понимало. В отличие от советского, главная задача путинского режима - выживание, сохранение власти и собственности за нынешней верхушкой с последующей их передачей детям. Собственность - это, по сути, большинство национальных богатств Российской Федерации. При всем моем неуважении к коммунистическим вождям невозможно говорить о них как о собственниках советских нефти, газа и редкоземельных металлов.
Константин Эггерт
Лозунги о величии России могут звучать музыкой для ушей самого Путина, который явно хочет сравнивать себя с Петром Великим или Сталиным. Но все же главное в путинском общении с окружающим миром - защитить свое право без помех управлять "корпорацией Россия". А для этого нужно постоянно оборонять "крепость Россия" от внутренних и внешних врагов. А для того, чтобы гарнизон не расслаблялся и не задавал лишних вопросов о том, откуда у коллективного "игоря ивановича" такие несметные богатства, нужен постоянный элемент международной напряженности.
Советские начальники чувствовали себя сильными, потому что не боялись потерять власть. Нынешние - боятся, и поэтому должны постоянно демонстрировать силу и угрожать дестабилизировать международную обстановку. Они считают, что только так могут заставить Запад отказаться от мыслей о смене режима в России.
Лукашенко под защитой Кремля
Поэтому Путин, например, не станет всерьез обсуждать с Байденом прекращение конфликта с Украиной. Ведь Кремль не намерен отказываться от идеи добиться так называемого "Ялтинского соглашения - 2" - неформального признания Западом права России контролировать постсоветское пространство и диктовать свою волю Украине, Грузии и другим странам.
В том числе и по этой причине бесполезно обсуждать с Путиным ситуацию в Беларуси. По-моему, ошибаются те, кто считает: кремлевские "разъярены" инцидентом с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске ради захвата оппозиционера Романа Протасевича, потому что этот акт воздушного пиратства, дескать, создает Путину дополнительные проблемы в общении с Байденом. Думаю, Путин и его люди как минимум восхищены дерзостью Лукашенко. Как максимум, нельзя исключить, что российские спецслужбы помогли в этом деле белорусским "младшим товарищам". Москва ни при каких обстоятельствах не "сдаст" Лукашенко, потому что, во-первых, Путин гордится тем, что "своих не сдает", а, во-вторых, Вашингтон никогда не предложит ему то, на что он хотя бы теоретически был бы готов обменять отказ от поддержки Александра Григорьевича - например, признание Крыма российским или обещание ни при каких условиях не соглашаться на вступление Украины и Грузии в НАТО.
Непредсказуемость - главное оружие Кремля
Понимают ли в Белом доме, что Путин - не Горбачев и даже не Брежнев, что у него другие приоритеты? Если понимают, то, на мой взгляд, не до конца. Отказ от новых санкций против трубопровода "Северный поток-2" - как бы ни объяснял причины этого шага Джо Байден - в Кремле воспримут не как приглашение сделать ответный шаг, а как повод "поднажать" и потребовать новых уступок. Государственный секретарь Тони Блинкен уже допустил ошибку, приветливо общаясь с Сергеем Лавровым на публике. Этим он сделал серьезную заявку на то, чтобы посоревноваться с Джоном Керри за неформальный титул самого презираемого в Москве государственного секретаря.
Я согласен с моим коллегой Иваном Преображенским: Путин не станет играть с Америкой по правилам, как СССР после Карибского кризиса. Непредсказуемость - главное оружие Кремля в противостоянии с более сильным противником. Даже новый договор об СНВ - главная тема будущего саммита - вполне может стать для Кремля поводом шантажировать Вашингтон и увязать ядерное разоружение с другими вопросами. И если в Вашингтоне не понимают, что Путин - не Брежнев и не Горбачев, что защищает он прежде всего не национальные интересы, а собственные интересы своего "ближнего круга", то саммит в Женеве обернется победой Кремля.
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Автор: Виталий Кропман
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