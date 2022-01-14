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Фото: Louai Beshara/AFP
Фото: Louai Beshara/AFP
Башар Асад
Башар Асад - президент Сирии в 2000-2024 гг.
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Новости
08.12.2024
8 декабря 2024 г.
США нанесли удары по более чем 75 объектам ИГ в Сирии
08.12.2024
8 декабря 2024 г.
В Германии сирийцы массово празднуют свержение Башара Асада
08.12.2024
8 декабря 2024 г.
Что стало с Асадом?
08.12.2024
8 декабря 2024 г.
ТАСС: Башар Асад с семьей прибыл в Москву
08.12.2024
8 декабря 2024 г.
В Дамаске разграбили дворец Башара Асада
08.12.2024
8 декабря 2024 г.
ЦАХАЛ объявил о входе в буферную зону на границе с Сирией
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Контекст
Наступление исламистов в Сирии: Асаду поможет Россия и Ирак
Наступление исламистов в Сирии: Асаду поможет Россия и Ирак
Радикальные исламисты в Сирии ведут наступление. Но серьезной угрозы для режима Башара Асада пока нет.
Конфликты
03.12.2024
3 декабря 2024 г.
Падение Алеппо, или Обстановка в Сирии для Асада накаляется?
Падение Алеппо, или Обстановка в Сирии для Асада накаляется?
Исламисты захватили второй по величине город Сирии Алеппо. Позиции сирийского правителя пошатнулись? Карикатура DW.
Политика
02.12.2024
2 декабря 2024 г.
Сирийцы в Германии. Деньги за сирийский паспорт идут Асаду
Сирийцы в Германии. Деньги за сирийский паспорт идут Асаду
Сирийцы в Германии, чтобы получить новый паспорт, должны идти в посольство Сирии и тем самым они финансируют Асада.
Правовые основы государства
01.04.2024
1 апреля 2024 г.
Война Израиля против ХАМАС. Какую роль играет Сирия?
Война Израиля против ХАМАС. Какую роль играет Сирия?
Реакция официального Дамска на войну в Газе характеризуется резкой риторикой, но сдержанными действиями.
Конфликты
17.11.2023
17 ноября 2023 г.
Удар РФ по лагерям беженцев в Идлибе: причины и последствия
Удар РФ по лагерям беженцев в Идлибе: причины и последствия
Атака российских войск была стратегической, считают эксперты. В результате удара погибли 9 человек, в том числе дети.
Конфликты
11.11.2022
11 ноября 2022 г.
Приговор сирийцу в ФРГ: палач не останется без наказания
Приговор сирийцу в ФРГ: палач не останется без наказания
Виновные в геноциде и преступлениях против человечности не могут претендовать на защиту государства, считает автор FAZ.
Райнхард Мюллер
Гостевой комментарий
Политика
14.01.2022
14 января 2022 г.
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Всего публикаций: 565
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