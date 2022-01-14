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Башар Асад
Фото: Louai Beshara/AFPФото: Louai Beshara/AFP

Башар Асад

Башар Асад - президент Сирии в 2000-2024 гг.

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Новости

8 декабря 2024 г.

США нанесли удары по более чем 75 объектам ИГ в Сирии

8 декабря 2024 г.

В Германии сирийцы массово празднуют свержение Башара Асада

8 декабря 2024 г.

Что стало с Асадом?

8 декабря 2024 г.

ТАСС: Башар Асад с семьей прибыл в Москву

8 декабря 2024 г.

В Дамаске разграбили дворец Башара Асада

8 декабря 2024 г.

ЦАХАЛ объявил о входе в буферную зону на границе с Сирией

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Контекст

Захваченный джихадистами сирийский город Алеппо после удара правительственных войск

Наступление исламистов в Сирии: Асаду поможет Россия и Ирак

Наступление исламистов в Сирии: Асаду поможет Россия и Ирак

Радикальные исламисты в Сирии ведут наступление. Но серьезной угрозы для режима Башара Асада пока нет.
Конфликты3 декабря 2024 г.
Карикатура: карикатурный правитель Сирии Башар Асад испуганно сидит на кресле с табличкой "Сирия", поджав ноги, а вокруг него полыхает пожар.

Падение Алеппо, или Обстановка в Сирии для Асада накаляется?

Падение Алеппо, или Обстановка в Сирии для Асада накаляется?

Исламисты захватили второй по величине город Сирии Алеппо. Позиции сирийского правителя пошатнулись? Карикатура DW.
Политика2 декабря 2024 г.
Человек держит в руке сирийский паспорт

Сирийцы в Германии. Деньги за сирийский паспорт идут Асаду

Сирийцы в Германии. Деньги за сирийский паспорт идут Асаду

Сирийцы в Германии, чтобы получить новый паспорт, должны идти в посольство Сирии и тем самым они финансируют Асада.
Правовые основы государства1 апреля 2024 г.
Разрушения в Газе

Война Израиля против ХАМАС. Какую роль играет Сирия?

Война Израиля против ХАМАС. Какую роль играет Сирия?

Реакция официального Дамска на войну в Газе характеризуется резкой риторикой, но сдержанными действиями.
Конфликты17 ноября 2023 г.
Один из лагерей беженцев в Идлибе после удара РФ

Удар РФ по лагерям беженцев в Идлибе: причины и последствия

Удар РФ по лагерям беженцев в Идлибе: причины и последствия

Атака российских войск была стратегической, считают эксперты. В результате удара погибли 9 человек, в том числе дети.
Конфликты11 ноября 2022 г.
Жертва пыток в сирийской тюрьме: мужчина с кровоподтеками на спине

Приговор сирийцу в ФРГ: палач не останется без наказания

Приговор сирийцу в ФРГ: палач не останется без наказания

Виновные в геноциде и преступлениях против человечности не могут претендовать на защиту государства, считает автор FAZ.
Райнхард Мюллер
Райнхард Мюллер
Гостевой комментарий
Политика14 января 2022 г.
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