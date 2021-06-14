Путин и Байден в Женеве: завышенные ожидания Кремля?

У российских СМИ уже несколько недель одна внешнеполитическая топ-тема - саммит в Женеве. Президент России Владимир Путин в среду, 16 июня, встретится в Швейцарии с американским президентом Джо Байденом. На всех каналах анализируют, что принесет саммит, и возможен ли поворот в отношениях. Сообщаются мельчайшие подробности, например, о месте проведения переговоров - вилле XVIII века - так, будто речь идет о почти королевском приеме.
Женева
Кремль не поднимает планку ожиданий высоко, мол, прорыва в Женеве ждать не стоит. Тем не менее, в словах президента проблескивает и надежда. То, что главы США и РФ встретятся, "уже само по себе неплохо", сказал Путин в интервью Первому каналу в начале июня. "Я рассчитываю на позитивный результат", - отметил хозяин Кремля. С его точки зрения, это могла бы быть договоренность о дальнейших шагах по "нормализации российско-американских отношений". В интервью американскому телеканалу NBC Путин сказал, что эти отношения "ухудшились до самого низкого уровня за последние годы". Причину Кремль видит во внутренней политике США.
Стремление Москвы к переговорам на равных
Накануне саммита в Женеве "в России очень сильно ощущается некий позитив", говорит Татьяна Становая, приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги. В частности, по ее словам, глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев недавно необычно позитивно высказался после встречи со своим американским коллегой Джейком Салливаном. Оба встречались в мае в Женеве в рамках подготовки саммита президентов. По итогам Патрушев сказал "Российской газете", что договоренности с США по некоторым пунктам возможны, но подробностей не назвал. "Россияне не ожидали, что американцы будут настолько восприимчивы к тому, что говорит Россия", - отмечает Становая.
Татьяна Становая
После развала СССР 30 лет назад в заявлениях ведущих российских политиков периодически звучит желание снова говорить с Вашингтоном на равных. Россия хоть и слабее США экономически, но, поскольку ядерный арсенал примерно одинаковый, "все остальное неважно", поясняет Становая позицию Кремля. "Россия срочно нуждается в признании ее статуса как великой державы", - говорит Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schröder), бывший эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). По его словам, широкое освещение саммита в российских СМИ указывает на то, что он нужен Путину больше, чем Байдену. В то же время российские эксперты указывают на то, что саммит инициировал американский президент.
Асимметричный саммит в Женеве
Отношения США и РФ, резко ухудшившиеся после аннексии Крыма, пережили весной еще несколько ударов. В марте Байден в интервью назвал Путина "убийцей", Москва отозвала посла из Вашингтона. Президент РФ предложил главе Белого дома публичные дебаты с прямой трансляцией, но тот отказался. Затем президент США усилил давление и ввел новые санкции против РФ, в том числе за предположительную попытку вмешательства в президентские выборы 2020 года, что Москва отрицает. Вашингтон среди прочего выслал российских дипломатов. Россия ответила высылкой американских дипломатов и рекомендовала уехать послу. С тех пор посольства обеих стран работают без руководства. Одновременно Россия стянула войска к границе с Украиной. На этом фоне в апреле Байден позвонил Путину и предложил встречу.
Андрей Кортунов
Многие обозреватели считают, что угрозой эскалации на востоке Украины Путин принудил Байдена к встрече. Андрей Кортунов, директор Российского совета по международным делам (РСМД), не согласен с этим тезисом. Тем не менее, он не исключает, что "мини-кризис вокруг Украины" мог создать "дополнительные стимулы" у президента США для встречи с Путиным.
Времена, когда за советско-американскими саммитами, затаив дыхание, следил весь мир, прошли, но для России они важнее, чем для США, считает Кортунов: "Такие саммиты ставят наши две страны на один уровень, а это существенно с точки зрения статуса, положения России в мировой политике", - говорит директор РСМД. Татьяна Становая также отмечает "асимметричное отношение" в двух странах. "Для России саммит - это все, а для Байдена - одна из ступенек на пути решения "китайской проблемы". По ее словам, для США будущие отношения с соперником Китаем имеют первостепенное значение.
"Стратегическая стабильность" как главное желание РФ
Разница в подходах отразилась и в подготовке саммита. Высокопоставленный российский дипломат жаловался на нежелание США обсуждать в Женеве максимально широкий спектр двусторонних отношений. Москва с советских времен предпочитает "договариваться о крупных принципиальных вопросах, а потом спускаться к ситуативным вещам", говорит глава РСМД. По его словам, у США прямо противоположный подход - сначала договоренности по конкретным аспектам, в которых интересы совпадают.
Новое российское гиперзвуковое оружие, анимация российского ТВ
Недостатка в темах у Путина и Байдена в Женеве не будет. Главной для Москвы будет "стратегическая стабильность", говорит Кортунов. Похоже оценивает ситуацию и Ханс-Хеннинг Шрёдер: "Они (русские) хотят договорится по стратегическому ядерному оружию". После того, как США вышли из ряда двусторонних соглашений, Байден остановил тенденцию, продлив в январе договор СНВ-III. Москва, очевидно, хотела бы оттолкнуться от этого решения и пойти дальше. По словам Кортунова, речь может идти не только о традиционном ядерном оружии, но и космосе, кибератаках или использовании беспилотников. Окончание дипломатической конфронтации также в списке российских приоритетов.
В тоже время по вопросам Украины и прав человека в самой России эксперты не ждут сближения. Москва лишь готова выслушать критику Байдена как часть его "домашнего задания", считает Татьяна Становая. Поэтому, по ее мнению, российские надежды на начало перемен в отношениях США призрачные. Становая не исключила, что провал переговоров в Женеве может подтолкнуть Москву "вести себя более агрессивно, без оглядки на Запад", в том числе во внутренней политике.
С российской точки зрения одна цель была достигнута еще до саммита - сама по себе встреча состоится. Но трибуну для общения со СМИ, которой добивался Путин, российский президент не получит. От совместной пресс-конференции в Женеве Байден отказался.
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Автор: Ирина Филатова, Виталий Кропман