Новые санкции против Минска. На что они влияют?

Диктаторам тоже нравится побеждать на выборах. Александр Лукашенко за последние 27 лет баллотировался на пост президента шесть раз и всякий раз побеждал. Или объявлял себя победителем после сфальсифицированных результатов голосования. Большую часть своего правления он провел под санкциями, к которым в ближайшие дни добавятся новые, еще более жесткие ограничительные меры.

Кристиан фон Зоест (Christian von Soest) из исследовательского института GIGA в Гамбурге не ожидает, что новые санкции поставят 66-летнего Лукашенко на колени. "Это позиция, при которой такой сложный инструмент перегружается слишком завышенными ожиданиями", - считает он.

Сколько раз и какие санкции вводили против режима Лукашенко

Насколько сложным инструментом являются санкции, показывает анализ DW, проведенный в отношении Беларуси.

Белорусские силовики жестко подавляют протестные акции

После выборов 1994 года, когда Лукашенко был избран президентом на свой первый срок, осторожное движение бывшей советской республики в сторону демократии закончилось. Беларусь стала превращаться в автократию. Политические оппоненты Лукашенко бесследно исчезали, СМИ и гражданское общество подвергались преследованиям, а протесты против режима жестко подавлялись. В ответ США и Европейский Союз, два самых активных в мире приверженца использования ограничительных мер, с начала 2000-х годов практически постоянно вводили санкции против режима Лукашенко.

В 2004 году Соединенные Штаты приняли так называемый "Акт о демократии в Беларуси" - закон, который действует и сегодня. Он позволяет поддерживать гражданское общество и наказывать правящую элиту. В 2006 году тогдашний американский президент Джордж Буш приказал заморозить в США все активы и счета Лукашенко и лиц из его ближнего окружения. Аналогичные меры принял и ЕС. Кроме того, в том же году Евросоюз ввел для Лукашенко запрет на въезд. А в 2011 году вступило в силу эмбарго на поставки оружия.

Дипломатическая оттепель в отношениях Запада и Беларуси

Когда в 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым и поддержала сепаратистов на востоке Украины, ЕС из соображений собственной безопасности вынужден был налаживать контакты с Лукашенко. Минск превратился в то время в место пересечения дипломатических усилий по урегулирования конфликта в Украине. В 2016 году Брюссель снял санкции с Беларуси. В силе осталось только эмбарго на поставки оружия.

Красная дорожка для диктатора в Вене

Эта фаза оттепели закончилась фальсифицированными президентскими выборами в августе 2020 года и жестким подавлением массовых мирных протестов белорусов. В ответ ЕС ввел три пакета новых санкций, включая запреты на въезд, а также заморозил счета и иностранные активы официальных лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям. На сегодняшний день в черном списке ЕС находятся 88 физических и семь юридических лиц из Беларуси.

Санкционная спираль

Самому Александру Лукашенко с 6 ноября 2020 года был вновь запрещен въезд в страны ЕС. Но это не помешало его режиму 23 мая 2021 года принудить самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлиться в Минске, чтобы арестовать оппозиционного блогера Романа Протасевича. В ответ на это ЕС закрыл воздушное пространство для самолетов из Беларуси - мера, которая затрагивает всех белорусов.

Дальнейшие экономические санкции против таких важных отраслей, как производство минеральных удобрений, могут вступить в силу уже в конце июня. 21 июня министры иностранных дел стран Евросоюза официально объявят о введении широкого пакета уже согласованных штрафных мер. Под эти санкции подпадут нефтяной и газовый сектор Беларуси, экспорт калия, производство фосфатов и табачной продукции. Ужесточатся требования, касающиеся товаров двойного назначения, которые могут быть использованы белорусскими силовиками, отменяется последнее исключение из эмбарго на поставки оружия Беларуси, касающееся отдельных видов спортивного оружия.

Соединенные Штаты также анонсировали введение новых, гораздо более жестких ограничений.

Но любое ужесточение - это "палка о двух концах", говорит исследователь санкций Кристиан фон Зоест. "Если будут введены дополнительные ограничительные меры в сфере экономики, это затронет и население", - предупреждает он.

Введение санкций. Простые люди не должны страдать

Именно это произошло в Ираке в 1990-е годы после того, как Совет Безопасности ООН ввел экономическое эмбарго. Пока диктатор Саддам Хусейн оставался у власти до 2003 года, миллионы иракцев страдали от бедности, голода и эпидемий тифа и холеры.

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Вот почему международное сообщество признало, что санкции должны затрагивать только ответственных лиц или определенные секторы экономики страны.

Наиболее известные сегодня адресные или точечные санкции включают запрет на въезд и замораживание счетов и активов за рубежом, как в случае с режимом Лукашенко. Исключительной мерой являются комплексные экономические и финансовые санкции, такие как отключение от международной платежной системы SWIFT, которые затрагивают всю экономику. В отношении Беларуси такая мера сейчас обсуждается.

Какие санкции эффективнее всего

Анализ данных DW о санкциях, которые вводились во всем мире с 1995 года, показывает, что запрет на въезд был эффективен лишь в 36 процентах случаев. То есть в трети случаев санкционированное государство шло навстречу требованиям.

Финансовые санкции, адресные и не только, в течение того же периода, были эффективны в 41% случаев. Более широкие санкции были еще более результативными. Особенно это касается отмененного или приостановленного военного сотрудничества (46%).

Наилучший показатель эффективности санкций - в 55 процентах случаев был достигнут при относительно редко вводимых санкциях, таких как запреты на полеты, закрытие морских портов, разрыв дипломатических отношений или исключение из международных организаций. На графике они относятся к категории "Иные".

Этот расчет показателя эффективности основан на анализе Глобальной базы данных о санкциях, являющейся совместным проектом Института мировой экономики в Киле, университета Констанца и университета Дрекселя в Филадельфии. В этом досье исследовательская группа задокументировала более 1100 санкций, а также их результаты, основываясь на сообщениях СМИ.

Санкции и их последствия

Очевидные показатели результативности санкций - это конкретные изменения в поведении властей, такие как освобождение заключенных, прекращение огня или начало переговоров. Выдающимся примером эффективности считаются санкции против режима апартеида в Южной Африке.

Но "не всегда санкции вводятся для того, чтобы изменить образ действий. И идея о том, что санкции на самом деле всегда приводят к таким изменениям, также неверна", подчеркивает политолог Клара Портела из Института исследований безопасности ЕС.

Например, в случае с Беларусью, европейцы и американцы открыто не требуют смены режима. Но не является ли это, невысказанное, именно тем, к чему политически стремятся западные союзники? "Прежде чем вы сможете оценить, действуют ли санкции или нет, должно быть ясно, каковы их цели. Но эта информация от тех, кто вводит санкции, пока отсутствует", - утверждает она.

Для Кристиана фон Зоеста из института GIGA бесспорно то, что "санкции дают важный сигнал о международных стандартах". В конкретном случае Беларуси: они стигматизируют Лукашенко как злоумышленника и являются предупреждением другим автократам. Они сигнализируют о поддержке преследуемой оппозиции. И они подтверждают приверженность международным нормам, таким как защита прав человека. "На самом деле международные нормы не обеспечиваются ничем, кроме обязательств государств", - говорит Клара Портела.

Катрин Камин (Katrin Kamin) из Института мировой экономики в Киле также подчеркивает, что эффект санкций "трудно доступен для наблюдения и оценки" - и, следовательно, его сложно измерить. "Но вопрос в том, каковы были бы альтернативы санкциям и насколько они были бы эффективными? На этом фоне "показатель более 30%" кажется вполне эффективным", полагает она.

Санкции против автократии

В случае Беларуси освобождение политических заключенных было бы важным первым шагом. Используя Глобальную базу данных о санкциях, DW также проанализировала формы правления, при которых санкции чаще всего терпели неудачу за последние 70 лет.

Анализ показывает, что санкции против умеренных автократий были достаточно эффективными. Успешной оказалась каждая вторая ограничительная мера. Только 16 процентов потерпели неудачу.

Согласно матрице демократии Вюрцбургского университета, такие страны, как Россия или Турция, считаются умеренными автократическими режимами, в то время как Беларусь находится на пути к становлению жесткой автократии.

При жесткой автократии риск неэффективности санкций вырастает до 29 процентов. По сравнению со средним глобальным показателем для других форм правления, показатель успешности санкций против жестких автократий снижается с 40 до 26 процентов. "Мы можем наблюдать этот эффект, например, в Иране и Северной Корее, - объясняет Катрин Камин. - Давление не всегда ведет к демократизации".

Прогноз для Беларуси

Опрошенные эксперты подчеркивают, что единство стран, вводящих санкции, является решающим фактором эффективности. Чем больше крупных стран или государственных союзов поддерживают ограничительные меры, тем труднее государствам, попавшим под санкции, смягчить их последствия из-за ограниченного пространства для маневра. Но и одного штрейкбрехера достаточно, чтобы ослабить санкционное давление.

У Александра Лукашенко есть сильный союзник в лице России. "Президент России, возможно, единственный человек, который может гарантировать его личную безопасность", - говорит Ольга Дрындова из исследовательского центра Восточной Европы в Бремене. Лукашенко попал в "полную зависимость", чтобы спасти свой режим.

Поэтому дальнейшую судьбу Лукашенко, возможно, решают не европейские и американские санкции, а политические расчеты Владимира Путина.

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