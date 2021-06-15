Евросоюз договорился об экономических санкциях против Беларуси

Министры иностранных дел стран Евросоюза 21 июня объявят о введении широкого пакета экономических санкций против Беларуси в ответ на посадку в Минске самолета Ryanair и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича, сообщили европейские дипломаты в Брюсселе в пятницу, 18 июня. Незадолго до этого Австрия сняла возражения против введения санкций против Беларуси и в финансовой сфере.

Под санкции подпадут нефтяной и газовый сектор Беларуси, экспорт калия из этой страны, производство фосфатов и табачную продукцию. Ужесточатся требования, касающиеся товаров двойного назначения, которые могут быть использованы белорусскими силовиками. Отменяется последнее исключение из эмбарго на поставки оружия Беларуси, касающееся отдельных видов спортивного оружия.

Австрия поначалу противилась введению санкций в финансовой сфере, поскольку ее банки весьма активны в Беларуси. Евросоюзу, однако, все же удалось договориться о запрете для европейских банков оказывать Беларуси услуги в сфере инвестиций и помогать этой стране в деле размещения краткосрочных облигаций и получения кредитов.

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