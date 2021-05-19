 Документы о преступлениях режима Лукашенко в Гааге: каковы шансы на суд? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 19.05.2021

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Беларусь

Документы о преступлениях режима Лукашенко в Гааге: каковы шансы на суд?

Белорусская оппозиция нашла способ выдвинуть обвинения против Лукашенко в суде в Гааге. Режиссер Николай Халезин, вынужденный покинуть страну после выборов 2010 года, объяснил DW, почему верит в открытие дела.

Здание Международного уголовного суда в Гааге

Здание Международного уголовного суда в Гааге

В среду, 19 мая, в Гааге произошло нерядовое событие: в Палату досудебных слушаний Международного уголовного суда (МУС) был подан пакет документов с требованием начать уголовное преследование по фактам преступлений, совершенных руководством Беларуси за последние несколько лет. Основу документов составили истории пострадавших белорусов, вынужденно эмигрировавших из страны под давлением властей.

Материалы собрали и подали от своего имени четыре неправительственные организации: Международное партнерство по правам человека (IPHR), Норвежский Хельсинкский комитет, адвокатская организация Global Diligence и организация Truth Hounds. Свидетелем при подаче документов выступила Наталья Коляда, одна из основателей Белорусского свободного театра. Ее муж, журналист и сооснователь театра Николай Халезин, рассказал в интервью DW, что именно дает активистам надежду на успех.

Суд в Гааге создал прецедент, на который надеется белорусская оппозиция

Первоначальная идея, по словам Халезина, заключалась в том, чтобы иск в МУС был подан от имени нескольких соседних с Беларусью стран, куда бежали пострадавшие от репрессий властей белорусы. Активисты ориентировались на прецедент, созданный в 2019 году. Осенью того года суд в Гааге согласился на возбуждение уголовного дела по преступлениям в отношении мусульман-рохинджа из Мьянмы, которые массово, до миллиона человек, бежали в соседний Бангладеш.

"Мьянма тоже не подпадала под юрисдикцию Международного уголовного суда, но было принято прецедентное решение о том, что рассматриваться этот кейс будет", - говорит Халезин, объясняя, что власти Бангладеш ратифицировали Римский статут в 2010 году, и на этом основании судьи МУС сочли, что уголовное дело также подпадает под его юрисдикцию.

В случае Беларуси речь идет о четырех соседних странах: Литва, Латвия, Польша и Украина. "Украина не могла подавать от своего имени этот кейс, поскольку одно дело Украины уже рассматривается на сегодняшний день в суде. Мы долго обсуждали с остальными странами возможности, но в итоге, чтобы не терять время, была выбрана модель, когда подают заявление в суд именно общественные организации", - заметил Халезин в интервью DW.

Участие свидетелей, в частности Натальи Коляды, Николай Халезин объяснил тем, что "это делается для того, чтобы использовать в качестве спикеров свидетелей, которые являются медийным лицами, и тогда будет шире резонанс от дела".

"Преступления против человечности, которые длятся много лет"

Халезин напомнил, что он и Коляда "сами пережили насильственную депортацию, по сути - принуждение к эмиграции" в 2011 году, после президентских выборов в Беларуси в 2010 году (после выборов власти развернули массовые репрессии против их оппонентов. - Ред.). Поданные в суд в Гааге документы отражают не только преследования последнего времени, начавшиеся на фоне и усилившиеся после выборов президента Беларуси в августе 2020 года, подчеркивает Халезин.

Один из тех, кто вынужденно покинул Беларусь: бывший глава Минкультуры Павел Латушко

Один из тех, кто вынужденно покинул Беларусь: бывший глава Минкультуры Павел Латушко

"Это не история последнего года, а это системные нарушения прав человека и системные преступления против человечности, которые длятся много лет", - добавил драматург, живущий и работающий в Лондоне. В общей сложности в поданных в МУС документах задокументированы "сотни эпизодов" из жизни белорусов, "которых вынудили покинуть страну", говорит он. 
Собранные материалы включают как "письменные, так и аудиовизуальные свидетельства, а также факты, собранные из открытых источников" - все они связаны с принуждением к эмиграции, "поскольку эта тема входит в спектр преступлений, которые относятся к преступлениям против человечности", объяснил Халезин выбор лиц, подавших заявление.

Привлечь внимание суда в Гааге к другим предполагаемым преступлениям активисты не могли, так как Беларусь не ратифицировала Римский статут, пояснил белорусский драматург. "Тут найдена модель, когда возможно (показать. - Ред.) огромное количество историй, в которых есть и насилие, и принуждение, и насильственная депортация, в том числе лидеров протеста. Есть преступления, которые связаны с давлением на членов семей и детей с целью шантажа родных, как в случае со Светланой Тихановской", - продолжает Халезин. 

Каковы шансы на суд в Гааге над Лукашенко?

Если Палата досудебных слушаний МУС примет решение о том, чтобы дать ход этому делу, то к иску могут подключиться уже не только общественные организации, но и страны, "и материал может выйти за рамки только кейса о принуждении к эмиграции", уточнил Халезин. Но каковы перспективы того, что МУС возбудит уголовное дело по заявлению четырех НПО, - ведь формально суд в Гааге не может рассматривать дела по преступлениям, совершенным на территории Беларуси, так как Минск не признает юрисдикцию Международного уголовного суда? 

Николай Халезин

Режиссер и драматург Николай Халезин обвиняет Александра Лукашенко в преступлениях против человечности

Для открытия уголовного дела в МУС потребуется специальная резолюция Совбеза ООН, но ее легко могут заблокировать дружественные Александру Лукашенко Россия и Китай. Николай Халезин с этим согласен, но видит шансы на открытие уголовного дела в суде в Гааге не в принятии резолюции Совбеза ООН, а в том, что МУС может воспользоваться прецедентом, созданным самим же судом по делу мусульман-рохинджа.

"Резолюция Совбеза ООН нужна в том случае, если идет речь о преступлениях, которые совершались только на территории, например, Беларуси. Но если мы говорим о том, что в этом задействованы соседние страны, которые ратифицировали его (Римский статут. - Ред.), то это дело может быть принято по прецеденту Мьянмы и Бангладеш", - подчеркнул Николай Халезин. Он и его сторонники уверены в том, что "состав преступления во всех этих делах, конечно, есть".

Поэтому Халезин выразил уверенность, что суд в Гааге даст ход уголовному делу. "Потому что я не вижу этому препятствий. Другое дело, что это всегда процедура достаточно длительная, но мы к этому готовы, даже если все решится в стране в этом году, например", - заявил Халезин, имея в виду надежды на то, что сохранивший власть в Беларуси Александр Лукашенко может ее потерять.

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    Автор: Наталья Позднякова


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