У Международного уголовного суда будет новый прокурор. Почему это может интересовать Россию

Уроженка североафриканской Гамбии Фату Бенсуда пробыла на посту генерального прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге девять лет. Летом 2021 года она должна освободить место для преемника, имя которого, однако, пока еще не определилось.

Тем не менее, следующего главного прокурора МУС уже ждет "накрытый Бенсудой стол", на котором "лежит множество ножей и других острых предметов", говорит эксперт по международной политике из Университета Торонто Марк Керстен. "Главный обвинитель Международного уголовного суда - это капитан, который управляет кораблем и решает, какие военные преступления и преступления против человечности станут объектами рассмотрения МУС", - поясняет Керстен.

С этой точки зрения кандидатура нового главного прокурора может иметь существенное значение для России. Ведь уже сегодня прокурор МУС расследует возможные военные преступления и преступления против человечности, которые могли быть совершены во время войны между Россией Грузией 2008 году. А в декабре 2020 года Фату Бенсуда заявила об окончании предварительного изучения событий в Украине, связанных с вооруженным конфликтом на востоке страны, и о намерении расследовать предполагаемые военные преступления.

В 2016 году Россия отказалась от участия в Римском статуте, являющемся основой для деятельности МУС. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина было опубликовано на следующий день после того, как МУС приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту между Россией и Украиной. Но несмотря на то, что Россия не признает юрисдикцию МУС, расследование судом обвинений в ее адрес в очередной раз привлечет внимание мирового сообщества к участию российских ВС в военных действиях на территории Украины и Грузии.

Возможные военные преступления РФ в Украине

Главный прокурор МУС Фату Бенсуда не боится браться за политически сложные дела

Предварительное изучение ситуации в Украине МУС начал в апреле 2014 года. Поводом для него стало заявление правительства в Киеве о признании юрисдикции гаагского уголовного суда. В 2015 году Украина подала второе заявление, в котором просила включить в расследование преступления, предположительно совершенные на территории страны после 20 февраля 2014 года, и временные рамки расследования МУС были расширены.

"Не исключая возможности возбуждения производства по иным составам преступлений, которые могут быть выявлены в ходе расследования, моя канцелярия пришла к выводу о том, что в настоящее время имеются разумные основания полагать, что в контексте ситуации в Украине был совершен широкий спектр деяний, представляющих собой преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС, такие как военные преступления и преступления против человечности", - заявила Бенсуда в декабре.

Деяния поделены на три группы - преступления, совершенные во время боестолкновений, совершенные во время задержаний, а также преступления на территории украинского полуострова Крым, аннексированного Россией весной 2014-го. Украинская система правосудия "недоступна" на территориях, занятых пророссийскими сепаратистами, поэтому официальный Киев не может получить доступ к доказательствам или привлечь к ответственности виновных, добавили в МУС.

Могила одного из украинцев, погибших в Донбассе

Со своей стороны, украинские правозащитники считают возможный приговор МУС единственной юридической возможностью привлечь к ответственности высокопоставленных граждан РФ, виновных в агрессии против Украины, а также в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

По словам главы правления киевского "Центра гражданских свобод" Александры Матвийчук, призывы расследовать эти преступления в рамках общей юридической практики как обычные убийства несостоятельны, поскольку срок давности по ним неумолимо истекает. Тогда как квалификация их как тяжкие преступления, подпадающие под юрисдикцию Гааги, не имеют срока давности.

Иск Грузии против России в МУС

Тбилиси обратился в МУС с иском против России в 2008 году. В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий, связанных с так называемой "августовской войной между Россией и Грузией" в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года.

Один раз Грузия уже выиграла межгосударственный иск против России в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ). 3 июля 2014 года этот суд признал Москву виновной в нарушении ряда статей Европейской конвенции по делу о массовой депортации граждан Грузии из страны осенью 2006 года.

Беженцы во время войны в Грузии в августе 2008 года

Между тем в непризнанной Южной Осетии надеются на осуждение МУС грузинских военных за, возможно, совершенные ими военные преступления. После того как МУС дал согласие расследовать военные преступления, связанные с августовской войной 2008 года, тогдашний зампредседателя парламента непризнанной республики Дмитрий Тасоев заявил местным СМИ, что "даже при минимальной беспристрастности прокуратуры МУС" суд не сможет обойти "несомненные многочисленные свидетельства бесчинств грузинских военных" в Южной Осетии. По словам Тасоева, эти свидетельства уже были переданы не только в МУС, но и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Политически спорные дела МУС

За время работы на посту главного прокурора МУС Фату Бенсуда не раз демонстрировала готовность браться за сложные с политической точки зрения дела. Это касается не только военных конфликтов между Россией и Грузией и ситуации на востоке Украины, но и, например, расследования возможных преступлений военных США в Афганистане в период с 2003 по 2014 годы. Речь идет, в частности, о возможных пытках заключенных в тюрьмах афганских властей и ЦРУ, а также о предполагаемых массовых расправах талибов над мирными жителями.

После того, как МУС в марте 2020 года санкционировал проведение полномасштабного расследования в этой связи,власти США аннулировали визу Фату Бенсуды и ввели экономические санкции против нее и других представителей МУС.

Однако после победы на президентских выборах демократа Джо Байдена суд в Нью-Йорке в январе 2021 года временно заблокировал указ его предшественника Дональда Трампа, предписывающий ввести санкции против членов МУС, ведущих расследование против американских граждан.

Кто станет новым главным прокурором МУС?

Несмотря на то, что имя нового главного обвинителя МУС пока неизвестно, уже ясно, что им будет мужчина. Поскольку 132 государства-члена организации на протяжении нескольких недель не могли согласовать кандидатуру преемника Бенсуды, она должна будет определиться в ходе голосования, а женщин-кандидатов в итоговом туре не оказалось. Наилучшие шансы на данный момент, по мнению наблюдателей, у ирландца Фергала Гэйнора и британца Карима Хана.

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