Представитель бизнеса ФРГ в Беларуси: Если санкции введут, мы подчинимся

Восточный комитет немецкой экономики представляет интересы немецких компаний на рынках России, Беларуси, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы, являясь посредником между экономическим и политическим сектором. Штефан Кегебайн (Stefan Kägebein), cреди прочего, курирует сотрудничество немецких компаний с Беларусью. DW поговорила с ним о возможных последствиях экономических санкций, которые Евросоюз планирует ввести против Минска.

DW: Восточный комитет немецкой экономики 25 мая выступил с заявлением, в котором назвал угон пассажирского самолета в Минске отягощающим фактором для белорусской экономики и в очередной раз призвал Минск провести круглый стол, чтобы разрешить политический кризис. Была ли реакция на ваше заявление?

Штефан Кегебайн: Действительно, мы сделали это заявление, ведь подобные действия не способствуют укреплению доверия. Но никакой реакции из Беларуси не было.

- Если призывы к переговорам не работают, то, может,нужны более решительные действия, как, например, санкции?

- Вы, конечно, догадываетесь, что бизнес не считает санкции как таковые хорошим средством международной политики, так как фирмы страдают от санкций. Мы должны сейчас посмотреть, какие меры Евросоюз примет против правящего аппарата в Беларуси. Мы как представители бизнеса, конечно же, будем подчиняться, если экономические санкции введут.

"Мы пострадаем от санкций, но это не будет иметь серьезный эффект"

- Насколько сильно данные санкции могут коснуться немецких компаний? И каких?

- Германия покупает у Беларуси, в первую очередь, нефтепродукты, продукцию из металла и железа, а также древесину и мебель. Соответственно, санкции затронули бы фирмы из этих трех секторов. В то же время стоит отметить, что товарооборот между Германией и Беларусью не так велик. У нас в Восточном комитете 29 стран-партнеров, и по товарообороту Беларусь занимает 17-е место. В прошлом году мы импортировали из Беларуси товаров на 500 миллионов евро, а экспортировали почти на 1,5 миллиарда. Это - для сравнения - примерно треть от товарооборота с Литвой. Так что, конечно, мы пострадаем от санкций, но это не будет иметь столь серьезный эффект, как если бы речь шла о стране, с которой товарооборот значительно выше.

- Белорусские активисты в Германии неоднократно устраивали акции у офисов немецких компаний, торгующих с Минском. Например, у компании Eickhoff в Бохуме, которая сотрудничает с Беларуськалием, и у здания Lufthansa Technik в Кельне - за обслуживание самолета Лукашенко. Критике подвергали и Siemens Energy за поставки газовых турбин в Беларусь.

- Насколько я знаю, Siemens Energy высказался по этому поводу и заявил, что, если появится правовое основание, согласно которому они не смогут продолжить сотрудничество, они исполнят это решение. Но, конечно, чтобы действовать, должны быть рамочные условия. И теперь мы должны посмотреть, какие санкции примет Евросоюз, создадут ли они возможность выйти из этой сделки.

Некоторые западные компании, работающие в Беларуси, спрашивают своих сотрудников, хотят ли те, чтобы они закрылись, и большинство этого не хочет. Я думаю, нужно использовать все возможные каналы для переговоров. Я не уверен, что возведение глухих стен ведет к хорошим результатам. Если мы посмотрим, уже сейчас очень сильны связи Беларуси и ее зависимость от России. А если мы еще скажем, что все западные компании должны с завтрашнего дня уйти из Беларуси, то зависимость эта станет еще сильнее. И тогда нужно задаться вопросом, действительно ли мы хотим этого, устраивает ли нас такой результат.

"Нет никого, кто сказал бы, что бизнес превыше всего"

- После того как три западные компании - Skoda (дочка немецкого Volkswagen), Beiersdorf (выпускающий продукцию Nivea) и Liqui Moly - отказались от спонсорства ЧМ по хоккею в Минске, данный чемпионат был перенесен. Как вы оцениваете такие действия компаний?

- Данный случай показывает, что бизнес также хочет и может брать на себя ответственность. Beiersdorf напрямую ощутил на себе последствия своего решения, ведь его продукцию запретили продавать в Беларуси. Я думаю, в фирме предполагали подобную возможную реакцию. Но они проявили позицию.

- Что важнее: права человека или экономические интересы?

- И то, и другое, конечно. Среди знакомых мне бизнесменов нет никого, кто сказал бы, что бизнес превыше всего и на права человека нам плевать. Компании, которые отказались спонсировать ЧМ по хоккею, продемонстрировали это. Мы, конечно, не Amnesty International. Мы как ассоциация немецких бизнесменов занимаемся, в первую очередь, созданием экономических рамочных условий. Это понятно. Но в итоге, каждая фирма решает сама, насколько совместима ее деятельность в какой-либо стране с уставом компании и корпоративными ценностями.

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