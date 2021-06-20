Представитель бизнеса ФРГ в Беларуси: Если санкции введут, мы подчинимся
Как экономические санкции, которые ЕС планирует ввести против Минска, отразятся на немецком бизнесе в Беларуси и экономике? Об этом DW поговорила с представителем бизнес-сообщества ФРГ.
Штефан Кегебайн
Восточный комитет немецкой экономики представляет интересы немецких компаний на рынках России, Беларуси, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы, являясь посредником между экономическим и политическим сектором. Штефан Кегебайн (Stefan Kägebein), cреди прочего, курирует сотрудничество немецких компаний с Беларусью. DW поговорила с ним о возможных последствиях экономических санкций, которые Евросоюз планирует ввести против Минска.
DW: Восточный комитет немецкой экономики 25 мая выступил с заявлением, в котором назвал угон пассажирского самолета в Минске отягощающим фактором для белорусской экономики и в очередной раз призвал Минск провести круглый стол, чтобы разрешить политический кризис. Была ли реакция на ваше заявление?
Штефан Кегебайн: Действительно, мы сделали это заявление, ведь подобные действия не способствуют укреплению доверия. Но никакой реакции из Беларуси не было.
- Если призывы к переговорам не работают, то, может,нужны более решительные действия, как, например, санкции?
- Вы, конечно, догадываетесь, что бизнес не считает санкции как таковые хорошим средством международной политики, так как фирмы страдают от санкций. Мы должны сейчас посмотреть, какие меры Евросоюз примет против правящего аппарата в Беларуси. Мы как представители бизнеса, конечно же, будем подчиняться, если экономические санкции введут.
"Мы пострадаем от санкций, но это не будет иметь серьезный эффект"
- Насколько сильно данные санкции могут коснуться немецких компаний? И каких?
- Германия покупает у Беларуси, в первую очередь, нефтепродукты, продукцию из металла и железа, а также древесину и мебель. Соответственно, санкции затронули бы фирмы из этих трех секторов. В то же время стоит отметить, что товарооборот между Германией и Беларусью не так велик. У нас в Восточном комитете 29 стран-партнеров, и по товарообороту Беларусь занимает 17-е место. В прошлом году мы импортировали из Беларуси товаров на 500 миллионов евро, а экспортировали почти на 1,5 миллиарда. Это - для сравнения - примерно треть от товарооборота с Литвой. Так что, конечно, мы пострадаем от санкций, но это не будет иметь столь серьезный эффект, как если бы речь шла о стране, с которой товарооборот значительно выше.
- Белорусские активисты в Германии неоднократно устраивали акции у офисов немецких компаний, торгующих с Минском. Например, у компании Eickhoff в Бохуме, которая сотрудничает с Беларуськалием, и у здания Lufthansa Technik в Кельне - за обслуживание самолета Лукашенко. Критике подвергали и Siemens Energy за поставки газовых турбин в Беларусь.
- Насколько я знаю, Siemens Energy высказался по этому поводу и заявил, что, если появится правовое основание, согласно которому они не смогут продолжить сотрудничество, они исполнят это решение. Но, конечно, чтобы действовать, должны быть рамочные условия. И теперь мы должны посмотреть, какие санкции примет Евросоюз, создадут ли они возможность выйти из этой сделки.
Некоторые западные компании, работающие в Беларуси, спрашивают своих сотрудников, хотят ли те, чтобы они закрылись, и большинство этого не хочет. Я думаю, нужно использовать все возможные каналы для переговоров. Я не уверен, что возведение глухих стен ведет к хорошим результатам. Если мы посмотрим, уже сейчас очень сильны связи Беларуси и ее зависимость от России. А если мы еще скажем, что все западные компании должны с завтрашнего дня уйти из Беларуси, то зависимость эта станет еще сильнее. И тогда нужно задаться вопросом, действительно ли мы хотим этого, устраивает ли нас такой результат.
"Нет никого, кто сказал бы, что бизнес превыше всего"
- После того как три западные компании - Skoda (дочка немецкого Volkswagen), Beiersdorf (выпускающий продукцию Nivea) и Liqui Moly - отказались от спонсорства ЧМ по хоккею в Минске, данный чемпионат был перенесен. Как вы оцениваете такие действия компаний?
- Данный случай показывает, что бизнес также хочет и может брать на себя ответственность. Beiersdorf напрямую ощутил на себе последствия своего решения, ведь его продукцию запретили продавать в Беларуси. Я думаю, в фирме предполагали подобную возможную реакцию. Но они проявили позицию.
- Что важнее: права человека или экономические интересы?
- И то, и другое, конечно. Среди знакомых мне бизнесменов нет никого, кто сказал бы, что бизнес превыше всего и на права человека нам плевать. Компании, которые отказались спонсировать ЧМ по хоккею, продемонстрировали это. Мы, конечно, не Amnesty International. Мы как ассоциация немецких бизнесменов занимаемся, в первую очередь, созданием экономических рамочных условий. Это понятно. Но в итоге, каждая фирма решает сама, насколько совместима ее деятельность в какой-либо стране с уставом компании и корпоративными ценностями.
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Индекс демократии
При составлении рейтинга Democracy Index аналитики издания The Economist учитывают такие показатели, как выборы и плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, участие населения в политике, политическая культура. В 2020 году Беларусь заняла 148-е место из 167 - рядом с Гвинеей-Бисау и Суданом. Из постсоветских стран хуже ситуация только в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.
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Уровень восприятия коррупции
Рейтинг Corruption Perceptions Index, который составляет Transparency International, - индикатор уровня коррупции в общественном секторе. В 2020 году Беларусь заняла 63-е место, поделив его с Кубой и Хорватией. Это лучше, чем показатели России и Украины, но хуже, чем Литвы и Латвии. Из стран Восточной Европы и Центральной Азии лучше всего обстоят дела в Грузии (45 место) и Армении (60-е).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Условия для ведения бизнеса
В отчете Всемирного банка Doing Business-2020, который охватывает 190 экономик мира, Беларусь опустилась на 49-е место с 37-го. Россия - на 28-м месте, Украина - на 64-м. Самые высокие позиции Беларуси - по индикаторам "регистрация собственности" и "подключение к системе электроснабжения". Хуже всего - по критериям "налогообложение", "получение кредита" и "защита миноритарных инвесторов".
Беларусь в различных мировых рейтингах
Гендерное неравенство
В рейтинге неравенства мужчин и женщин, составляемом Всемирным экономическим форумом, Беларусь на 29-м месте из 153. Для сравнения: Украина - на 59-м, РФ - 81-м. Среди критериев - репродуктивное здоровье, уровень образования, участие в политике, возможности на рынке труда. По экономической активности женщин Беларусь на 5-м месте, по уровню образования - на 39-м, по участию в политике - на 81-м.
Беларусь в различных мировых рейтингах
ВВП на душу населения с учетом стоимости жизни
Показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательской способности, говорит об экономическом развитии страны и благосостоянии ее среднестатистического жителя. В рейтинге Всемирного банка на основе данных за 2019 год Беларусь занимала 66-ю строчку из 186 стран. Среди стран СНГ по этому показателю она находится на третьем месте после России (50) и Казахстана (54).
Беларусь в различных мировых рейтингах
Уровень свободы СМИ
По уровню свободы прессы Беларусь находится на 158-м месте из 180. Это результаты рейтинга 2021 года. Россия - на 150-й строчке, Украина - на 97-й. Для его составления "Репортеры без границ" проводят опрос среди журналистов, исследователей и правозащитников из разных стран мира. Среди критериев - цензура, арест тиражей, обыски, избиения, аресты и другие репрессии против журналистов.
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Рейтинг милитаризации
Глобальный индекс милитаризации (GMI), который составляет Боннский международный центр конверсии (BICC), показывает соотношение военного бюджета и расходов на другие общественные нужды. По данным за 2019 год, Беларусь входит в двадцатку самых милитаризованных в мире государств (17-е место). Ее соседи по индексу - Азербайджан и Ирак. Доля расходов на оборону в ВВП страны - 1,2 процента.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Всемирный индекс счастья
В этом "Всемирном индексе счастья" нынешний кризис в Беларуси не учтен. Последние данные за 2017-19 годы. Тогда Беларусь заняла 75-ю строчку из 153. Для сравнения: Узбекистан - 38-ю, Россия - 73-ю, Украина - 123-ю. Авторы принимают во внимание такие факторы, как уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, субъективное восприятие жителями уровня соцподдержки, коррупции и другие.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс человеческого развития
При составлении этого рейтинга учитываются такие критерии, как уровень благосостояния и грамотности, продолжительность жизни. В докладе 2020 года Беларусь на 53-й позиции из 189 - между Россией и Турцией. Средняя продолжительность жизни белорусов - 74,8 лет. Уровень образования сравним с Японией и Францией. По ВВП на душу населения Беларусь отстает от России, Польши и Литвы.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Свобода перемещения
В мировом индексе привлекательности паспортов, автором которого является консалтинговая компания Henley & Partners, Беларусь вместе с Казахстаном и Китаем делит 70-ю строчку из 110. С белорусским паспортом сейчас можно посетить 75 стран без оформления визы. Для сравнения: с паспортом РФ - 116 стран, Украины - 130.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Почтовые услуги
Рейтинг стран по уровню развития почтовых услуг Integrated Index for Postal Development охватывает 170 стран. У Беларуси в нем высокий показатель. В списке за 2020 год она занимает 20-е место между Россией (19) и Словакией (21). Всемирный почтовый союз, вычисляя этот рейтинг, учитывает надежность, доступность, релевантность почтовых услуг и их устойчивость к кризису, например, во время пандемии.
Беларусь в различных мировых рейтингах
Индекс глобальных климатических рисков
В Индексе глобальных климатических рисков, составитель которого - экологическая организация Germanwatch, в 2019 году Беларусь с рядом других стран заняла последнее 130-е место. Этот индекс оценивает уязвимость стран для природных катастроф. С 2000 по 2019 годы РБ занимала 166-е место из 180. В рейтинге учитывается информация о стихийных бедствиях и социально-экономические данные от МВФ.