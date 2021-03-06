Турбины Siemens для Беларуси: кредита от KfW не будет, но поставки идут

Немецкая компания Siemens Energy продолжает выполнять контракт на поставку в Беларусь со своего шведского предприятия 16 газовых турбин несмотря на то, что немецкий государственный банк KfW IPEX Bank вышел из финансирования проекта. "В данный момент мы выполняем свои договорные обязательства, значительная часть машин произведена и готовится к отправке либо уже на месте", - сообщил в ответ на запрос DW пресс-секретарь компании Тим Проль-Герве (Tim Proll-Gerwe).

Шведское госагентство вышло из проекта после инцидента с самолетом Ryanair

Банк развития KfW IPEX Bank подтвердил DW появившуюся в последние дни в различных СМИ информацию о том, что он аннулировал еще не выплаченный белорусской госкомпании "Минскэнерго" кредит в 100 млн евро после того, как государственное экспортно-кредитное агентство Швеции (EKN) отказалось страховать проект.

"Шведское EKN проинформировало нас о том, что оно отзывает покрытие экспортного финансирования. Это автоматически означает окончание нашего кредитного договора. До сих пор KfW IPEX Bank не осуществил никаких выплат в рамках этого договора, после окончания кредитного договора будущие выплаты уже невозможны", - сообщил заместитель пресс-секретаря банка Филипп Кильбасса (Philipp Kielbassa).

Шведское госагентство вышло из проекта после ареста журналиста Романа Протасевича

Шведское госагентство вышло из проекта еще 26 мая в качестве реакции на осуществленную властями Беларуси 23 мая принудительную посадку в Минске самолета Ryanair с целью арестовать находившегося на борту оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницу Софью Сапегу. "Отсутствуют предпосылки для того, чтобы оба проекта в Беларуси соответствовали бы требованиям защиты прав человека в соответствии с международными правовыми нормами", - заявило EKN.

Вторым упомянутым в этом заявлении проектом является поставка газовых турбин Siemens Energy белорусской госкомпании "Брестэнерго". Эту сделку кредитует немецкий Commerzbank. На запрос DW его пресс-секретарь Бернд Ре (Bernd Reh) ответил: "Просим с пониманием отнестись к тому, что мы принципиально не высказываемся по поводу возможных или существующих кредитных договоренностей".

На вопрос о том, как на проекте сказался выход из него шведского госагентства, пресс-секретарь Siemens Energy Тим Проль-Герве ответил, что "решение EKN пока не имеет прямых последствий для наших обязательств, ведь клиентом и тем самым получателем кредита является белорусская энергетическая компания".

Немецкие банки политических заявлений не делают

Таким образом, в истории с поставкой в Беларусь газовых турбин для создания так называемых пиково-резервных мощностей, призванных подстраховывать работу Белорусской АЭС, вырисовывается следующая картина.

Сразу после инцидента с самолетом Ryanair, вызвавшего резкое осуждение в Евросоюзе и повлекшего за собой различные санкции против официального Минска, шведское госагентство решило отказаться от дальнейшего страхования проекта с белорусскими государственными энергетическими компаниями. При этом оно сделало не очень резкое, но все же политическое заявление.

Газовые турбины Siemens Energy нужны, чтобы подстраховывать работу Белорусской АЭС

После этого немецкий госбанк KfW IPEX Bank аннулировал свой еще не выплаченный кредит, но сделал это по чисто формальному признаку, автоматически отреагировав на изменение условий кредитного договора, и от каких-либо политических заявлений воздержался.

Немецкий коммерческий банк Commerzbank никаких заявлений вообще не сделал, что позволяет предположить, что кредит не только не аннулирован, то даже уже выплачен. Во всяком случае Siemens Energy продолжает выполнять заказ белорусских госкомпаний на 16 турбин, особо не беспокоясь, похоже, по поводу их оплаты.

И тут возникает вопрос: из каких источников она осуществляется? Ведь кредит Commerzbank покрывает, судя по всему, только 5 турбин. Возможный вариант ответа: немецкая компания Siemens Energy фактически сама кредитует сейчас белорусское государство в надежде, что рано или поздно оно заплатит по счетам.

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