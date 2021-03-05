Турбины Siemens для Беларуси: в какой мере оправдан шитшторм в соцсетях?

У оппозиционных белорусов и диаспоры - новая форма борьбы с режимом Лукашенко. Но под ударом оказалась не та немецкая компания. А Siemens Energy и Commerzbank ответили DW.
"Турбина раздора": так выглядит выпускаемая в Швеции компанией Siemens Energy газовая турбина SGT-800
Что? Опять Siemens? Опять турбины? И опять скандал на постсоветском пространстве? Так и хочется воскликнуть: вот это дежавю!
Однако не будем спешить: нынешняя громкая история существенно отличается от той, что разыгралась в 2017 году, когда Россия в обход санкций ЕС доставила на аннексированный ей украинский полуостров Крым сименсовские турбины для электростанций. На сей раз события связаны с Беларусью, поставки не подпадают под санкции, да и фирма уже не совсем та. Словом, давайте разбираться.
С конца февраля нынешнего года немецкий технологический концерн Siemens сталкивается с тем, что на современном интернет-языке принято называть шитштормом: чуть ли не под каждым его постом в социальных сетях, например в Facebook, появляются комментарии, нередко десятки, на английском, частично на немецком и русском языках примерно такого содержания: "Прекратите сотрудничество с диктатором Лукашенко!", "Не поддерживайте насилие и пытки в Беларуси!", "Контракт с "Брестэнерго" - это кровавые деньги".
Аналогичные призывы - правда, в меньшем количестве - стали появляться и в аккаунтах Commerzbank. Этот банк, один из крупнейших в Германии, принял участие в кредитовании поставок газовых турбин производства шведской фирмы Siemens Industrial Turbomachinery AB белорусскому государственному предприятию "Брестэнерго". Сделка была заключена в феврале, о ней официально ничего не сообщалось, но белорусские активисты быстро выяснили, кто предоставил финансовые средства. И пошла волна возмущенных, злых, саркастических комментариев в адрес ее участников.
Оппозиционная белорусская общественность при деятельной поддержке диаспоры явно осваивает новую форму борьбы с режимом Лукашенко: оказывать публичное давление на западные компании, чтобы те, опасаясь репутационных потерь, свернули сотрудничество с нынешними властями Беларуси. Ведь от позиции иностранного бизнеса порой многое зависит. Это убедительно доказал отказ Международной федерации хоккея на льду (IIHF) проводить часть игр чемпионата мира 2021 года в Минске.
Решающее значение при этом сыграли спонсоры из Германии, о чем DW подробно писала в статье "Немецкий бизнес лишил режим Лукашенко чемпионата мира по хоккею". После того как автостроитель Skoda, стопроцентная дочерняя фирма концерна Volkswagen, концерн Beiersdorf с косметическим брендом Nivea Men и производитель моторных масел и автохимии Liqui Moly один за другим заявили в январе, что не приемлют насилия и нарушений прав человека, а потому не будут спонсировать чемпионат в случае проведения матчей в столице Беларуси, стало ясно: Александр Лукашенко не получит возможности пиариться во время ЧМ-2021.
В истории с турбинами все значительно сложнее. Начнем с того, что они были заказаны концерну Siemens до того, как Александр Лукашенко сфальсифицировал итоги президентских выборов и начал жестоко разгонять акции протеста. На это в беседе с DW указала белорусский эксперт в сфере энергетики Татьяна Маненок: "Siemens победил на тендере до августовских событий и политического кризиса, это был хороший выбор, это ведущий производитель такого оборудования в мире".
О первой партии договорились 10 декабря 2019 года, а 16 марта 2020 года пресс-служба Siemens сообщила, что концерн получил из Беларуси уже третий за три месяца заказ на газовые турбины SGT-800 - именно на те самые пять единиц для "Брестэнерго", которые и оказались теперь в центре внимания. Таким образом, вместе с 11 установками, заказанными еще в декабре, немецкий концерн и его шведское дочернее предприятие Siemens Industrial Turbomachinery AB обязались поставить в Беларусь в общей сложности 16 турбин.
Можно, конечно, задаться вопросом: зачем страна, обладающая вполне функционирующей электроэнергетикой, в преддверии ввода в действие первого блока крупной атомной электростанции обзаводится в столь сжатые сроки таким количеством дорогостоящих дополнительных генерирующих мощностей, всячески подчеркивая, что они задуманы в качестве резервных и будут работать в режиме постоянной готовности? Однако Татьяна Маненок заверила DW, что это стандартная практика и что "пиковые-резервные источники нужны на случай внештатной ситуации в работе АЭС".
Как бы то ни было, важно другое. По словам эксперта, конкурентный бонус на тендерах имеет та компания, которая обеспечивает не только оборудование, но и варианты кредитования его поставок. "Концерн Siemens гарантировал это, а потому был признан победителем, ведь для Беларуси было важно не только привлечь ведущего поставщика оборудования, но и финансирование", - подчеркнула Маненок.
Таким образом, та сделка с участием Commerzbank, которая дала толчок нынешнему шитшторму, была твердо запланирована не позднее марта 2020 года. Следует, однако, иметь в виду, что этот финансовый институт - далеко не единственный немецкий банк, который взялся обеспечить поставки турбин, призванных подстраховывать работу Белорусской АЭС.
15 февраля 2021 года Евразийский банк развития (ЕАБР) со штаб-квартирой в Алматы (Казахстан) подписал в белорусской столице договор с "Минскэнерго" об открытии долгосрочной кредитной линии в размере 101,2 млн евро для финансирования поставок части заказанных у Siemens турбин. А ЕАБР в свою очередь получил для этого целевой кредит от консорциума двух немецких государственных банков - KfW IPEX Bank и Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). А застраховало этот заем государственное экспортно-кредитное агентство Швеции (EKN).
Пресс-служба Commerzbank в ответ на просьбу DW прокомментировать ситуацию отметила, что "упомянутый энергетический проект служит модернизации энергоснабжения в Беларуси и тем самым энергетической безопасности населения". А вообще банк не ведет бизнес в самой Беларуси и концентрируется на финансировании немецкого экспорта в эту страну.
Далее в письменном ответе подчеркивается, что банк "не осуществляет транзакций при прямом или косвенном участии находящихся под санкциями физических или юридических лиц, организаций и учреждений". Добавим, что ЕС не вводил никаких санкций на поставку энергетического оборудования в Беларусь. (А в качестве актуальной дополнительной информации укажем на решение Commerzbank закрыть в Германии счет Russia Today и тем самым прекратить обслуживание российского государственного медиахолдинга).
На запрос DW ответила и пресс-служба компании Siemens Energy. И тут мы подошли к еще одной особенности этой истории. 16 марта 2020 года третий за три месяца турбинный заказ из Беларуси принял еще концерн Siemens, а две недели спустя, 1 апреля, он выделил все свое энергетическое машиностроение в самостоятельное акционерное общество Siemens Energy и 28 сентября вывел его на биржу. И теперь, 22 марта 2021 года, оно будет включено в важнейший немецкий биржевой индекс DAX.
Поэтому все, кто сейчас, в феврале-марте 2021 года, размещали критические комментарии или призывы в аккаунтах Siemens, обращались, строго говоря, не по адресу. Мюнхенский концерн остается крупнейшим акционером новой компании, штаб-квартира которой переедет в этом году в Берлин, но он уже не отвечает за ее бизнес. Впрочем, многие это осознали и оставляли записи в аккаунтах именно Siemens Energy.
Так вот, пресс-служба этой компании письменно ответила DW, что "осуществляя поставки газовых турбин в Беларусь на основании состоявшегося в конце 2018 года тендера, Siemens Energy поддерживает развитие энергетической инфраструктуры этой страны. Электричество необходимо для удовлетворения элементарных человеческих потребностей и служит тем самым всем жителям страны".
В деловом сотрудничестве с Беларусью, говорится далее в ответе, компания "строго следует, естественно, всем действующим национальным и международных предписаниям и распоряжениям". В заключение пресс-служба Siemens Energy заверила DW: "Мы, конечно же, очень внимательно наблюдаем за тем, как люди в Беларуси требуют больше демократии, и за актуальным развитием событий".
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