Стресс-тесты БелАЭС: безопасна ли атомная электростанция в Островце?

Если не учитывать "Северный поток-2", то наиболее спорный энергетический проект для ЕС - это, несомненно, Белорусская АЭС (БелАЭС), второй блок которой продолжают возводить возле Островца на границе с Литвой, а первый был официально введен в эксплуатацию 7 ноября 2020 года. В феврале группа экспертов из Евросоюза и Украины посетила эту атомную электростанцию для проверки выполнения первой части своих рекомендаций.

Отчет по итогам миссии планируют принять на пленарном заседании Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG), которое состоится 2-3 марта. DW объясняет, что такое экспертная оценка БелАЭС и насколько безопасной можно считать эту электростанцию.

Стресс-тесты АЭС специалистами ENSREG

В состав ENSREG входят представители регуляторов ядерной безопасности из всех государств-членов ЕС, а также чиновники Еврокомиссии. Эту группу создала в 2007 году Еврокомиссия, но в своей деятельности ENSREG независима от Брюсселя.

После аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии в 2011 году ENSREG решила повысить безопасность европейских атомных электростанций. Для этого она разработала стресс-тесты, которым подвергли все АЭС в Евросоюзе. Украина и Швейцария сразу же присоединились к этой проверке. Россия принимать участие не захотела.

Строящаяся БелАЭС, октябрь 2019 года

В чем состоят эти тесты? Они проверяют, насколько устойчива АЭС к происшествиям трех видов:

- природные катастрофы (землетрясения, наводнения, чрезвычайные погодные условия);

- долговременное отсутствие электроснабжения или полный отказ систем охлаждения и теплоотвода;

- менеджмент происшествий и аварий.

По итогам стресс-тестов эксперты ENSREG вносят рекомендации, как улучшить безопасность АЭС, чтобы ситуации, подобные той, что возникла на Фукусиме-1, не повторились.

Стресс-тест БелАЭС провели эксперты ENSREG

Беларусь согласилась принять участие в проведении такого стресс-теста на своей единственной атомной электростанции. Госатомнадзор страны оценил безопасность БелАЭС в 2017 году. ENSREG ее проверила и опубликовала в 2018 году свой отчет. "Хотя отчет в целом положительный, он содержит важные рекомендации, на которые необходимо отреагировать соответствующим образом", - отмечалось в документе.

В частности, европейские эксперты посоветовали улучшить сейсмическую устойчивость БелАЭС. Например, по их оценке, система тушения пожара не была сейсмически устойчивой. Кроме того, система пассивного отвода тепла была оснащена всего одним водяным насосом. В ENSREG посоветовали снабдить систему дополнительным насосом. В целом же отчет занял 74 страницы.

Безопасна ли БелАЭС?

Устранила ли указанные недостатки белорусская сторона, станет известно 2-3 марта. В будущем предусмотрена еще одна миссия, для подготовки уже окончательного отчета. Однако стресс-тесты ENSREG - это лишь дополнительные меры. Основные же требования содержатся в Конвенции о ядерной безопасности МАГАТЭ - специализированной организацией при ООН, которая занимается контролем за ядерными технологиями и за строительством атомных электростанций в мире.

На официальном портале атомной электростанции в Островце указывается, что она "полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ". В Европарламенте же придерживаются мнения, что БелАЭС "не соответствует лучшим международным стандартам защиты окружающей среды и ядерной безопасности, включая рекомендации МАГАТЭ".

На том, что БелАЭС является небезопасной, активно настаивает прежде всего Литва. Дело в том, что эта электростанция расположена всего в 40 километрах от Вильнюса, и потому "никогда" не будет безопасной для Литвы, отмечают власти страны.

Что о БелАЭС говорят в МАГАТЭ

С самого основания проекта на Белорусской АЭС было проведено семь международных миссий. В марте 2020 года, по итогам одной из миссий МАГАТЭ на БелАЭС, замгендиректора агентства Михаил Чудаков заявил: "Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ в соответствии со стандартами безопасности МАГАТЭ, приглашает все проверки и является образцово-показательной страной".

При этом в пресс-релизе МАГАТЭ об этой пресс-конференции этой оценки нет. Но из него следует, что Чудаков не был членом миссии, а посетил заключительное ее заседание. Напомним, что Чудаков ранее занимал руководящие должности в российском концерне "Ресэнергоатом", являющегося подразделением "Росатома". Строит БелАЭС другое подразделение "Росатома" - "Атомстройэкспорт".

МАГАТЭ отправляла миссии по оценке БелАЭС

В отчете МАГАТЭ по итогам той миссии также нет прямой оценки уровня безопасности станции. Но документ содержит семь "рекомендаций" и шесть "предложений". Также он указывает на пять "хороших практик", применяемых на БелАЭС.

Так безопасна ли Белорусская АЭС? DW обратилась за разъяснениями в пресс-службу МАГАТЭ. Там указали, что ядерная безопасность - это "национальная ответственность". "МАГАТЭ поддерживает страны в выполнении своих обязанностей, разрабатывая стандарты безопасности, а также предоставляя помощь и тренинги для их внедрения", - ответили в пресс-службе, подчеркнув, что это все делается только по запросу соответствующего государства. Агентство, добавили в пресс-службе, предоставляет различные услуги и миссии экспертов для улучшения ядерной безопасности, но их не следует путать с инспекциями и они не заменяют оценку безопасности со стороны самого государства. Мнение экспертов МАГАТЭ носит лишь рекомендательный характер.

Позиция Еврокомиссии и Украины по БелАЭС

В Еврокомиссии воздерживаются от оценок безопасности БелАЭС и отдают предпочтение сотрудничеству с властями Беларуси. Выступая в феврале в Европарламенте, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала дождаться первого отчета ENSREG. Она предложила Госатомнадзору Беларуси техническую помощь. "Но хотя мы готовы активизировать сотрудничество, Еврокомиссия не теряет бдительности и готова применить давление, если увидит, что высокоприоритетные рекомендации не были выполнены удовлетворительно", - пообещала Симсон.

В отличие от Литвы, власти Украины уделяют БелАЭС немного внимания. Очевидно, одна из причин состоит в том, что электростанция расположена далеко от границы с Украиной. В пресс-службе Госинспекции ядерного регулирования страны на вопрос о безопасности АЭС в Островце ответили, что могут предоставить информацию только о состоянии ядерной и радиационной безопасности в Украине. Но напомнили, что Беларусь связана требованиями конвенций МАГАТЭ.

В ноябре страны Балтии прекратили закупать электроэнергию у Беларуси. Физически она все же может перетекать в сети Латвии, Литвы и Эстонии. Тем не менее, если не считать Россию, то теперь единственный легальный путь для Беларуси экспортировать электричество - это Украина. С января этого года она начала такие закупки. В Верховной раде вопрос возобновления запрета импорта из Беларуси и РФ пока только обсуждается. При этом президент Литвы Гитанас Науседа не раз просил своего украинского коллегу Владимира Зеленского отказаться от импорта электроэнергии, произведенной на БелАЭС. В Минэнерго Украины на запрос DW по этому поводу пока не ответили.

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