Крым и "дорожные карты". Чем заплатит Лукашенко России за ее поддержку?  

Жесткая реакция Запада на инцидент с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, уже введенные ЕС и США санкции, а также анонсированные Брюсселем меры ограничительного характера, которые, вероятно, затронут и белорусскую экономику, заметно ослабили позиции Александра Лукашенко. Воспользуется ли этим Россия, от поддержки которой Лукашенко все сильнее зависит, и если да, то как именно? И стоит ли ожидать, что теперь Беларусь признает Крым частью России?

Россия и Беларусь: повестка дня, интересы и спекуляции

У Александра Лукашенко все еще есть своя повестка дня, и он все еще пытается и будет пытаться и далее продвигать ее в отношениях с Россией, заявила в интервью DW эксперт берлинского фонда "Наука и политика" Сабине Фишер (Sabine Fischer). "Есть много предположений и спекуляций на счет того, что Владимир Путин мог бы осуществить окончательное объединение двух государств в одно, что стало бы его историческим наследием. Но процесс принятия решений в Кремле совершенно непрозрачный, никто не знает, что планирует Путин. Поэтому такие вещи невозможно комментировать", - сказала Фишер.

Сабине Фишер

Москва уже пользуется тем, что Александр Лукашенко потерял возможность как прежде маневрировать между РФ и Западом, уверен минский обозреватель Андрей Федоров. По его словам, просто при обсуждении этих вопросов не все выносится на публику. Власти России не особенно счастливы от того, что им приходится иметь дело с Лукашенко, поэтому Кремль еще в прошлом году попытался нарастить свое влияние на Беларусь на фоне резкого ослабления позиций ее властей во время массовых протестов, продолжает Фишер.

"Прежде всего, речь шла о том, чтобы убедить Лукашенко инициировать процесс по реформе конституции, который должен был завершиться новыми выборами и, возможно, уходом Лукашенко. Из этого, как мы видим, ничего не вышло", - констатирует немецкий эксперт. По ее оценке, несмотря на резкое ухудшение отношений Минска и Запада и роста зависимости от Москвы, возможности России по продвижению своих интересов в Беларуси кажутся все еще ограниченными.

Серьезных отличий в интересах двух стран не видит Александр Шпаковский, директор аналитического центра "Актуальная концепция", член научно-экспертной группы при госсекретаре Совета безопасности Беларуси. Все споры стран-соседей, по его выражению, урегулированы благодаря усилиям коллективного Запада: "Мы сталкиваемся примерно с одной и той же палитрой внешних вызовов. Обоюдный интерес состоит в интенсификации интеграционных процессов для создания единого экономического пространства".

"Дорожные карты" и приватизация стратегических активов

Для этого разрабатываются так называемые "дорожные карты", не подписанными из которых, как рассказал Лукашенко после встречи с Путиным, остаются только две. Александр Шпаковский признает - при согласовании карт Россия в значительной части сумела провести свою трактовку, "что логично с учетом интеграции двух стран, сильно отличающихся по своему экономическому и политическому потенциалу и ресурсам". Но Беларуси, полагает он, удалось отстоять свои интересы - Минск настаивает на создании равных условий для хозяйствующих субъектов и рассматривает их отсутствие как главный тормоз экономической интеграции. А она выгодна Беларуси, потому что половина ее товарооборота приходится на РФ, напомнил Шпаковский.

Мозырьский НПЗ - один из стратегических активов белорусских властей

Ситуацию с подписанием "дорожных карт" Сабине Фишер также называет целиком непрозрачной. По ее мнению, Лукашенко все еще может в определенной степени противостоять активным интеграционным усилиям России. Отчасти развитие событий, по словам Фишер, зависит от того, какие именно экономические санкции, ныне прорабатываемые в Брюсселе, ЕС введет против Минска, а также от того, настолько они ослабят позиции Лукашенко и вынудят пойти на дальнейшие уступки России.

Между тем интересы РФ и российского бизнеса не всегда совпадают, подчеркивает Шпаковский. В прошлом власти в Минске не раз обвиняли российских олигархов в планах по дешевке скупить прибыльные белорусские предприятия. Шпаковский говорит, что на сегодняшний день речь о большой приватизации не идет: "Ряд наших стратегических активов интересует крупный российский капитал, который хотел бы их приобрести по низкой цене. Если западные санкции будут наносить существенный ущерб белорусской экономике, возможно, придется продавать госактивы. Кроме того, для ухода от экстерриториальных санкций США, возможно, придется менять юрисдикцию тех или иных предприятий".

Вопрос Крыма уже не так важен?

Логика меняющейся международной реальности вынуждает и Беларусь меняться, поясняет Александр Шпаковский: "Мир становится злее, позиция небольших государств - жестче. Но я не думаю, что тем, кто инициировал эти перемены, они нравятся". Нравится это кому-то или нет, но после того, как к введенной ЕС блокаде воздушного пространства Беларуси присоединилась Украина, отношения Киева с Минском портятся на глазах. В числе возможных ответных шагов Лукашенко наблюдатели часто называют признание Беларусью Крыма частью России.

Сабине Фишер в этой связи напоминает, что с момента аннексии полуострова Москвой прошло уже 7 лет. И если первые два года после этого вопрос статуса Крыма был частью игры России и Беларуси, то сейчас он уже не столь важен для Кремля. "Лукашенко может это сделать в любой момент, какие-либо прогнозы тут озвучивать абсолютно нереально", - делится Фишер. С ней согласен и Андрей Федоров. "От такого признания Москве ни холодно, ни жарко. Особых выгод она тут не получит. Все же понимают, в каком зависимом положении находится Лукашенко". При этом Федорову не кажется, что Кремль в данном случае сильно давит на Лукашенко: "Ему позволяют сохранить лицо. Все остальное уже в пасти России".

Со своей стороны, Александр Шпаковский сообщил DW, что вероятность признания Минском Крыма российским существует, однако это не происходит под каким-то давлением из Кремля. "Несмотря на враждебные действия со стороны Киева, вопрос принадлежности Крыма в Минске не обсуждают", - уточнил эксперт. Вместе с тем он не исключил, что с учетом закрытия Украиной ее воздушного пространства для белорусских самолетов будут открыты авиарейсы из Минска на полуостров.

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