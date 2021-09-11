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Олимпиада в Токио - 2020

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в столице Японии Токио. Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

В соревнованиях Олимпиады-2020 в Токио планируется участие около 12 500 спортсменов более чем из 200 стран. Первоначально Игры планировались на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако в связи с началом пандемии нового коронавируса уже в феврале 2020 года начались дискуссии о целесообразности их проведения. Официальное решение о переносе Олимпийских игр на год было принято в конце марта 2020 года - после того, как Национальный олимпийский комитет Канады сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания.

Официальный сайт XXXII летних Олимпийских игр в Токио (Олимпиады-2020)

30.7.2021***Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Women's 100m - Round 1 - OLS - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - July 30, 2021. Krystsina Tsimanouskaya of Belarus reacts after competing in Heat 6 REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Белорусская легкоатлетка Тимановская подала документы на гражданство Польши 11.09.2021

По словам Кристины Тимановской, обратившейся за гражданством Польши, ее безопасность в Варшаве обеспечивают шесть телохранителей.
Mariya Lasitskene, left, of the Russian Olympic Committee, celebrates after winning the gold medal in the women's high jump final with bronze medalist Yaroslava Mahuchikh, of Ukraine, at the 2020 Summer Olympics, Saturday, Aug. 7, 2021, in Tokyo. (AP Photo/David J. Phillip)

Обнять россиян на пьедестале или нет? Эксперт о выборе атлетов Украины 01.09.2021

Украинские медалисты Игр в Токио оказались перед сложным выбором, стоя на пьедестале рядом с атлетами из России. Интервью DW с австрийским экспертом Георгом Шпиталером о спорте и политике.

30.7.2021***Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Women's 100m - Round 1 - OLS - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - July 30, 2021. Krystsina Tsimanouskaya of Belarus reacts after competing in Heat 6 REUTERS/Aleksandra Szmigiel

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Белорусская легкоатлетка готова вернуться на родину только в том случае, если будет уверена, что для нее там безопасно.

Лукашенко атакует спортсменов: игра без правил? 17.08.2021

Отказ Тимановской бежать эстафету не только перерос в международный скандал, но и привлек внимание к проблемам в белоруском спорте. Чем объяснить провал Беларуси на Олимпиаде в Токио? Какие рычаги использует режим Лукашенко для давления на спортсменов? И может ли спорт в Беларуси быть вне политики?

Passanten gehen mit Mund-Nasen-Schutz durch die Einkaufsstraße Asakusa Nakamise. Nach dem Ende der Olympischen Spiele kämpft Tokio weiter mit schweren Corona-Sorgen. Das hat nun wohl auch Konsequenzen für die bald beginnenden Paralympics. +++ dpa-Bildfunk +++

Япония на фоне Паралимпиады расширяет режим ЧС из-за коронавируса 17.08.2021

Столь большого числа заражений, как сейчас, в Японии еще не было, заявил министр, ответственный за борьбу с ковидом, Нисимура. Режим ЧС в Японии распространен на территорию еще семи префектур.

5.08.2021, Warschau, Polen, Die Sportlerin Kristina Timanowskaja und belarussische Oppositionspolitiker Pawel Latuschko bei der Pressekonferenz

Легкоатлетка Тимановская призвала жителей Беларуси последовать ее примеру 09.08.2021

По мнению Кристины Тимановской, Беларусь больше не является "безопасной страной для своих граждан". Спортсменка говорит, что вернется только в "свободную" страну без Лукашенко.
Tokyo 2020 Olympics - The Tokyo 2020 Olympics Closing Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 8, 2021. General view of fireworks above the stadium during the closing ceremony REUTERS/Thomas Peter

Олимпийские игры в Токио завершились 08.08.2021

Олимпиада в Токио прошла в правильное время и подарила всему миру доверие и надежду, заявил глава МОК Томас Бах во время церемонии закрытия Игр.
Tokyo 2020 Olympics - The Tokyo 2020 Olympics Closing Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 8, 2021. The Japanese flag flies next to the Olympic flag at the beginning of the ceremony REUTERS/Bernadett Szabo

Итоги Токио-2020: Олимпиада вопреки всему 08.08.2021

Закончившаяся в Токио ХХХII летняя Олимпиада, в само проведение которой многие не верили до последнего момента, стала самой необычной за всю историю Игр. Ее основные итоги, не только чисто спортивные, - у DW.
FILE PHOTO: A medal tray that will be used for the victory ceremonies of the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games is displayed during the unveiling event at Ariake Arena in Tokyo, Japan June 3, 2021. REUTERS/Issei Kato/Pool/File Photo

Россияне заняли пятое место в неофициальном зачете Олимпиады-2020 08.08.2021

Первую тройку в неофициальном командном зачете составили сборные США, Китая и Японии. Немецкие олимпийцы вошли в первую десятку медального зачета.
Members of ROC's team perform with balls in Rhythmic Gymnastics -Group All-Around Final at Tokyo Olympic Games in Tokyo on Aug.8, 2021. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Россия впервые за пять Олимпиад не завоевала золото в художественной гимнастике 08.08.2021

Российская команда по художественной гимнастике не смогла завоевать золото в групповом многоборье, уступив сборной Болгарии. Это худший результат России в этом виде с 1996 года.

Kanu: Olympia, Kajak-Vierer, 500 m, Herren, Finale im Sea Forest Waterway. Kajak-Vierer aus Deutschland mit Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke jubeln über Gold. +++ dpa-Bildfunk +++

Немцы завоевали олимпийское золото в заплыве на каноэ 07.08.2021

Четверка немецких атлетов получила высшую олимпийскую награду в заплыве на 500 метров на каноэ, обойдя испанцев и словаков.
ROC's AVERINA Dina attends a victory ceremony after placing 2nd in the Rhythmic Gymnastics Individual All-Around at Ariake Gymnastics Centre in Tokyo on Aug. 7, 2021.( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

Олимпиада: россиянки впервые за 25 лет не получили личного золота в художественной гимнастике 07.08.2021

Израильтянка Линой Ашрам стала олимпийской чемпионкой, получив на 0,15 балла больше, чем Дина Аверина.
6620033 06.08.2021 Bronze medalists Russian Olympic Committee's Mariia Novolodskaia and Gulnaz Khatuntseva pose during the awarding ceremony after the women's cycling track madison final at the Tokyo 2020 Olympic Games at Azu Velodrome in Azu, Japan. Vladimir Astapkovich / Sputnik

Спортсмены из России получили еще 4 олимпийские медали в Токио 06.08.2021

Борец Сидаков завоевал в Японии олимпийское "золото". А бокс и велогонки принесли атлетам из РФ "серебро" и 2 "бронзы". Российские спортсмены - на пятой строчке медального зачета Олимпиады в Токио.
5.08.2021, Warschau, Polen, Die Sportlerin Kristina Timanowskaja und belarussische Oppositionspolitiker Pawel Latuschko bei der Pressekonferenz

Тимановская получила возможность продолжать спортивную карьеру в Польше 06.08.2021

Белорусскую спортсменку уже проинформировали о вариантах продолжения карьеры в Польше, а крупнейший нефтеперерабатывающий концерн страны предложил ей спонсорскую поддержку.
Cherry blossoms are in full bloom near the Olympic Symbols in Tokyo, Japan, March 27, 2020. Japan and the International Olympic Committee have agreed to postpone the Tokyo Olympic Games and Paralympics, due to the new coronavirus pandemic. JIJI PRESS PHOTO / MORIO TAGA

На олимпийский Токио надвигается тропический шторм 06.08.2021

В оргкомитете Игр за приближающейся бурей следят "внимательно, но хладнокровно". Все соревнования, стоящие в программе последнего дня Олимпиады, пройдут в залах.
05/08/2021*** Belarusian sprinter Krystsina Tsimanouskaya, who left the Olympic Games in Tokyo and and seeks asylum in Poland, attends an interview with Reuters in Warsaw, Poland August 5, 2021. REUTERS/Darek Golik NO RESALES. NO ARCHIVES

Кристина Тимановская: Моя мечта - Олимпиады-2024 и 2028 05.08.2021

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская после прибытия из Токио в Варшаву рассказала в интервью DW о своих карьерных планах.
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