Олимпиада в Токио - 2020

XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в столице Японии Токио. Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

В соревнованиях Олимпиады-2020 в Токио планируется участие около 12 500 спортсменов более чем из 200 стран. Первоначально Игры планировались на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако в связи с началом пандемии нового коронавируса уже в феврале 2020 года начались дискуссии о целесообразности их проведения. Официальное решение о переносе Олимпийских игр на год было принято в конце марта 2020 года - после того, как Национальный олимпийский комитет Канады сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания.



Официальный сайт XXXII летних Олимпийских игр в Токио (Олимпиады-2020)