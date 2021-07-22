 Олимпийские игры в Токио завершились | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.08.2021

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Мир

Олимпийские игры в Токио завершились

Олимпиада в Токио прошла в правильное время и подарила всему миру доверие и надежду, заявил глава МОК Томас Бах во время церемонии закрытия Игр.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 в Токио, 8 августа 2021 года

Церемония закрытия Олимпиады в Токио

Олимпийские игры в Токио завершились. Во время церемонии закрытия, прошедшей на Олимпийском стадионе в Токио в воскресенье, 8 августа, на цифровом табло высветилось слово arigato, означающее в переводе с японского языка "спасибо".

XXXII летние Олимпийские игры должны были состояться в 2020 году, однако их отложили из-за пандемии коронавируса. Несмотря на соблюдение строгих карантинных мер во время подготовки к соревнованиям и при их проведении, Игры в Токио проходили на фоне массовых протестов. Многие японцы упрекали организаторов в легкомыслии и утверждали, что массовые спортивные мероприятия приведут к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране.

Со своей стороны, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах (Thomas Bach), выступая на церемонии закрытия Игр, подчеркнул, что Олимпиада-2020 состоялась "в правильное время", потому что подарила "доверие и надежду" не только олимпийскому сообществу, но и всему миру.

Результат Германии на Олимпиаде в Токио

Флаг Германии во время церемонии закрытия Игр на стадион вынес гребец Рональд Рауэ (Ronald Rauhe). Накануне завершения Олимпиады, 7 августа, 39-летний спортсмен и трое его товарищей по команде завоевали золото в заплыве на 500 метров на каноэ, ставшей для сборной ФРГ последней наградой высшего достоинства на токийских Играх.

Слово Arigato (спасибо) на табло во время церемонии закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Японии

По итогам соревнований немцы сумели получить 10 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых медалей (всего 37 наград), заняв девятое место в общем неформальном зачете. Это худший результат сборной со времени после объединения Германии.

Сборная Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee) расположилась в итоге на пятой строчке этого рейтинга с 71 медалью, в том числе 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми.

В тройке лидеров соревнований оказались американцы (113 медалей: 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовых), китайцы (88 медалей: 38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых) и хозяева Олимпиады, японцы (58 медалей: 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых).

Следующие летние Олимпийские игры состоятся в 2024 году в Париже. В 2022 году в Пекине пройдут XXIV зимние Игры.

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    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


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